Преступление под бой курантов

Оригинально отметил Новый год неизвестный в посёлке Московский. Пока многие москвичи и гости столицы гуляли по улицам или слушали речь президента дома, он вошел в ТЦ «Лента». И практически под бой курантов взорвал находящийся там банкомат. Об этом рассказывают Телеграм-канал 112 и другие информационные источники. Мужчина явно заранее распланировал эту акцию. Вся подготовка непосредственно на месте взрыва заняла 11 минут. Человек в синем костюме строителя хладнокровно вошел в помещение, где стоял автомат. В руке у него была сумка солидных объемов. Он зашел в банкомат, а через пару минут вышел из помещения и присел возле двери. Потом забрал сумку и скрылся. Был ли это взрыв ради похищения денег либо акция имела другую причину, сейчас пытаются выяснить правоохранители. На данный момент известно лишь то, что по прибытии на место ЧП наряд обнаружил там красный баллон и шланг с проводом. По горячим следам служебной собаке не удалось взять след.