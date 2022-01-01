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Преступление под бой курантов

Преступление под бой курантов (2 фото)

Автор:
01 января 2022 18:11
Сообщество : Криминал
Метки: Новая москва   ТЦ Лента   баллон   банкомат   взрыв   собака   сумка   шланг   
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Банкомат в Новой Москве был взорван в новогоднюю полночь.

Оригинально отметил Новый год неизвестный в посёлке Московский. Пока многие москвичи и гости столицы гуляли по улицам или слушали речь президента дома, он вошел в ТЦ «Лента». И практически под бой курантов взорвал находящийся там банкомат. Об этом рассказывают Телеграм-канал 112 и другие информационные источники. Мужчина явно заранее распланировал эту акцию. Вся подготовка непосредственно на месте взрыва заняла 11 минут. Человек в синем костюме строителя хладнокровно вошел в помещение, где стоял автомат. В руке у него была сумка солидных объемов. Он зашел в банкомат, а через пару минут вышел из помещения и присел возле двери. Потом забрал сумку и скрылся. Был ли это взрыв ради похищения денег либо акция имела другую причину, сейчас пытаются выяснить правоохранители. На данный момент известно лишь то, что по прибытии на место ЧП наряд обнаружил там красный баллон и шланг с проводом. По горячим следам служебной собаке не удалось взять след.


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Метки: Новая москва   ТЦ Лента   баллон   банкомат   взрыв   собака   сумка   шланг   
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6  комментариев
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61k
Опиум для народа 2 часа назад
Правильно, на Деда Мороза надежды немного. Хочешь сделать хорошо -сделай это сам.)
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Жырный мажор 8 минут назад
Мужик настолько маленький?

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hhwost Час назад
сколько себя помню, ментам и скорой на Новый Год работы не было. и тут на тебе. вот [мат], ничего святого.
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