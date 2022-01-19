28 жутких и депрессивных фактов, которые сразу же хочется забыть

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Все мы любим узнавать новое, но любопытство, как известно, чревато. Один пользователь Reddit попросил других участников сообщества поделиться с ним самыми жуткими фактами, которые они знают, и те не разочаровали — хватит на ночные кошмары на много лет вперед!
1. Пожилые люди настолько часто умирают в круизах, что на борту каждого круизного лайнера обязательно есть морг.
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2. Тела и вещи людей, погибших во время восхождения на Эверест, используются другими альпинистами в качестве ориентиров.
3. Один альпинист, Дэвид Шарп, начал замерзать так близко к месту, где находилось замерзшее тело, используемое как ориентир, что 40 человек просто прошли мимо него. Когда кто-то наконец понял, что Шарп все еще жив, было уже слишком поздно.
5. Раз уж речь зашла о казнях: один из методов казни в Древнем Риме заключался в том, что человека избивали, а затем зашивали его в мешок вместе с живой собакой, змеей, обезьяной и курицей, после чего мешок бросали в океан.
6. Во времена бубонной чумы больные сообщали, что слышали странные булькающие звуки, исходящие из бубонов.
8. Также самой распространенной причиной смерти беременных женщин в Соединенных Штатах является убийство. Они умирают в результате убийств в два раза чаще, чем от осложнений, вызванных беременностью.
9. Каждые пять секунд в мире умирает ребенок в возрасте до 15 лет — чаще всего смерть можно было предотвратить.
11. И это не потому, что в мире не хватает еды, а из-за того, как ее распределяют. Хуже того, каждый год пропадает или выбрасывается около 1,3 миллиарда тонн продуктов.
12. Раньше младенцев оперировали без анестезии, поскольку врачи считали, что они не чувствуют боли. Раньше — это вплоть до 1980-х.
13. Во многих странах раньше существовали человеческие зоопарки. По сути, это были небольшие искусственные деревни, где коренные народы разных мест, чаще из Африки, имитировали образ жизни, который был им присущ по мнению жителей этих стран. Многие из них умирали в этих деревнях.
14. Иногда людей выставляли в клетках, часто обнаженными. Одного мужчину держали в клетке с орангутангом в зоопарке Бронкса, демонстрируя, что он является эволюционным связующим звеном между орангутангами и современными людьми.
15. В 16-м и 17-м веках многие европейцы потребляли «лекарства», сделанные из человеческих трупов, которые якобы лечили различные болезни.
16. Некоторые из этих лекарств были сделаны из мумий, украденных из Египта. Их измельчали и делали настойки, а из черепов делали порошки. Измельченных мумий также использовали для создания краски — полученный цвет назывался «коричневая мумия».
17. Вы когда-нибудь испытывали чувство, будто вот-вот умрете? Лучше его не игнорировать: «чувство надвигающейся гибели» на самом деле является симптомом нескольких различных заболеваний и проблем со здоровьем, в том числе вызванных переливанием неправильного типа крови.
18. Прямо сейчас в вашем мозгу может быть аневризма, о которой вы не знаете, и она может лопнуть в любой момент.
19. Это случается редко, но если неправильно хрустнуть шеей, это может привести к инсульту.
20. Лечения бешенства после того, как вирус уже проявился, не существует. Смертность от бешенства (99,9%) выше, чем от любой другой болезни.
23. И еще о змеях: яд некоторых видов может так быстро сворачивать кровь, что она превращается в желе.
24. Взрослые выдры иногда насилуют и убивают других выдр, а также детенышей тюленей. Они также занимаются некрофилией, и некоторые выдры-самцы держат в заложниках детенышей самок.
25. Белки не травоядные — они всеядные. Иногда они убивают и поедают других животных — например, бурундуков.
26. Поскольку цыплята мужского пола бесполезны для яичной промышленности, их измельчают заживо или душат сразу же после того, как они вылупляются.
27. Морские звезды переваривают пищу вне своего тела. По сути, они выплевывают собственный желудок и выделяют ферменты, которые переваривают и разжижают добычу, после чего всасывают ее в тело.
28. Собакам так нравятся пищащие игрушки потому, что они звучат как напуганная или раненая добыча. Также они треплют ее, мотая головой из стороны в сторону, потому что так дикие собаки и волки убивают свою добычу, ломая ей шею.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Официанта?
Человек должен был утонуть, съеден собакой, умереть от укуса змеи, задушен обезъяной или умереть от голода?
В тубе есть видео, вместе со скорлупой..
А людей - всё меньше..
...к сожалению- это примерно именно так...