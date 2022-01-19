FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Факты 4331 пост • 998 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Факты 
28 жутких и депрессивных фактов, которые сразу же хочется забыть

28 жутких и депрессивных фактов, которые сразу же хочется забыть (29 фото)

Автор:
19 января 2022 20:22
Сообщество : Факты
Метки: в копилку знаний   интересное   мрачные факты   факты   
1479
29

Все мы любим узнавать новое, но любопытство, как известно, чревато. Один пользователь Reddit попросил других участников сообщества поделиться с ним самыми жуткими фактами, которые они знают, и те не разочаровали — хватит на ночные кошмары на много лет вперед!

×
×

3. Один альпинист, Дэвид Шарп, начал замерзать так близко к месту, где находилось замерзшее тело, используемое как ориентир, что 40 человек просто прошли мимо него. Когда кто-то наконец понял, что Шарп все еще жив, было уже слишком поздно.

5. Раз уж речь зашла о казнях: один из методов казни в Древнем Риме заключался в том, что человека избивали, а затем зашивали его в мешок вместе с живой собакой, змеей, обезьяной и курицей, после чего мешок бросали в океан.

8. Также самой распространенной причиной смерти беременных женщин в Соединенных Штатах является убийство. Они умирают в результате убийств в два раза чаще, чем от осложнений, вызванных беременностью.

13. Во многих странах раньше существовали человеческие зоопарки. По сути, это были небольшие искусственные деревни, где коренные народы разных мест, чаще из Африки, имитировали образ жизни, который был им присущ по мнению жителей этих стран. Многие из них умирали в этих деревнях.

14. Иногда людей выставляли в клетках, часто обнаженными. Одного мужчину держали в клетке с орангутангом в зоопарке Бронкса, демонстрируя, что он является эволюционным связующим звеном между орангутангами и современными людьми.

16. Некоторые из этих лекарств были сделаны из мумий, украденных из Египта. Их измельчали ​​и делали настойки, а из черепов делали порошки. Измельченных мумий также использовали для создания краски — полученный цвет назывался «коричневая мумия».

17. Вы когда-нибудь испытывали чувство, будто вот-вот умрете? Лучше его не игнорировать: «чувство надвигающейся гибели» на самом деле является симптомом нескольких различных заболеваний и проблем со здоровьем, в том числе вызванных переливанием неправильного типа крови.

24. Взрослые выдры иногда насилуют и убивают других выдр, а также детенышей тюленей. Они также занимаются некрофилией, и некоторые выдры-самцы держат в заложниках детенышей самок.

27. Морские звезды переваривают пищу вне своего тела. По сути, они выплевывают собственный желудок и выделяют ферменты, которые переваривают и разжижают добычу, после чего всасывают ее в тело.

28. Собакам так нравятся пищащие игрушки потому, что они звучат как напуганная или раненая добыча. Также они треплют ее, мотая головой из стороны в сторону, потому что так дикие собаки и волки убивают свою добычу, ломая ей шею.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Факты"
Метки: в копилку знаний   интересное   мрачные факты   факты   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
14
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
14  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Egoro 2 часа назад
21. Если устрица выглядит мутной, это значит, что она полна спермы.
Официанта?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Bill 15 минут назад
"один из методов казни в Древнем Риме заключался в том, что человека избивали, а затем зашивали его в мешок вместе с живой собакой, змеей, обезьяной и курицей, после чего мешок бросали в океан."
Человек должен был утонуть, съеден собакой, умереть от укуса змеи, задушен обезъяной или умереть от голода?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Василич Полчаса назад
Тела с Эвереста вроде убрали уже давно, хватит пугать старыми сказками на ночь)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
346
Andrey 42 минуты назад
А мне с неграми понравилось , жаль что сейчас устранили такие зоопарки !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Владимир 54 минуты назад
>> Поскольку цыплята мужского пола бесполезны для яичной промышленности, их измельчают заживо
В тубе есть видео, вместе со скорлупой..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Snork Snorkoff Час назад
Каждый день рождается 440 405 человек, умирает 170 775. Вот это должно пугать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41k
Raush 2 часа назад
Минус за ненужную нумерацию, когда думаешь что уже все рассказано по этой теме и вдруг под следующим номером продолжение...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Billi_Bons 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Караганда 2 часа назад
пункт №2-Эверест наверное усеян ориентирами.типа план восхождения-1-прямо до первого трупа.2-затем сворачиваем вправо до вторго.3-опять прямо до вещей и 4-влево опять до тупа.вы читайте иногда,что копипастите.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
346
Andrey Караганда 43 минуты назад
Пункт 29 - вы тупы , и с этим вам нужно смириться !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Как учат тех, кто учит наших детей Как учат тех, кто учит наших детей В копилку знаний: 30 любопытных фактов обо всем на свете В копилку знаний: 30 любопытных фактов обо всем на свете 20 безумных фактов, о которых лучше не знать 20 безумных фактов, о которых лучше не знать 33 мрачных факта, о которых вы не сможете забыть 33 мрачных факта, о которых вы не сможете забыть 10 по-настоящему интересных фактов, которые вы могли не знать 10 по-настоящему интересных фактов, которые вы могли не знать 27 мрачных фактов, которые сразу же хочется забыть 27 мрачных фактов, которые сразу же хочется забыть
Porky Pig

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

26806



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
4
33
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Разразился скандал: учительница биологии сказала ученикам, что "Бога нет"
0
862
Разразился скандал: учительница биологии сказала ученикам, что "Бога нет"
Набирающие популярность в сообществах
10 фото о том, как выглядит обратная сторона Instagram
0
14
10 фото о том, как выглядит обратная сторона Instagram
Актриса Вера Воронкова с дочерью госпитализированы после пожара, устроенного кошкой
1
31
Актриса Вера Воронкова с дочерью госпитализированы после пожара, устроенного кошкой
Домашний уборщик от ROIDMI: самоочищающийся робот-пылесос, который моет пол и щетки
Домашний уборщик от ROIDMI: самоочищающийся робот-пылесос, который моет пол и щетки
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Ещё бы!
0
0

Лучшие демотиваторы
Сперва увидел бегущего человека а потом как пригляделся!
2
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#люди#интересное#Разное#картинки#аварии#Приколы#полиция#конфликт
#Юмор#факты#ватермарк#подборка#автомобили#СССР#авто аварии#Ynews#девушки#дети
#животные#интересно#история#кино#дтп#автомир#в мире#Россия#суд#знаменитости

На что жалуетесь?

Вернуться