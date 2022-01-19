28 жутких и депрессивных фактов, которые сразу же хочется забыть

Как учат тех, кто учит наших детей

В копилку знаний: 30 любопытных фактов обо всем на свете

20 безумных фактов, о которых лучше не знать

33 мрачных факта, о которых вы не сможете забыть

10 по-настоящему интересных фактов, которые вы могли не знать

27 мрачных фактов, которые сразу же хочется забыть