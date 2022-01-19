FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 5546 постов • 826 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
В Екатеринбурге полиция задержала кондуктора-мигрантку, обматерившую бабушку

В Екатеринбурге полиция задержала кондуктора-мигрантку, обматерившую бабушку (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 января 2022 11:00
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   автобус   видео   екатеринбург   кондуктор   мигрантка   скандал   экстрадиция   
510
1
1

Рассматривается вопрос о выдворении гражданки одной из среднеазиатских республик из России.

17 января в автобусе маршрута № 42 пожилая женщина пожаловалась на скользкий порог. Этого оказалось достаточно, чтобы кондуктор вспылила и наговорила пожилой женщине кучу всего неприятного. "Это мой город!", "я вас ненавижу!" - кричала молодая женщина, и это были еще цветочки. Оскорбления бабушки "шлюхой" и "дочерью собаки" стали кульминацией фееричного выступления мигрантки.


Видео, снятое на камеру телефона, быстро стало достоянием общественности. И спустя сутки несдержанную на язык гражданку с труднопроизносимым именем нашли и задержали. Как оказалось, уроженка одной из республик Средней Азии, работает в России без необходимых документов.

Доставленная в ОВД кондуктор попыталась извиниться перед бабушкой, которую оскорбила. Насколько это получилось искренне, можно судить по видео.


На словоохотливую мигрантку составлены протоколы об административных нарушениях. В настоящее время решается вопрос об ее выдворении из России.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Ynews   автобус   видео   екатеринбург   кондуктор   мигрантка   скандал   экстрадиция   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
10
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
59k
Александр Ломовицкий Полчаса назад
надо вобще так - малейший проступок в России , закрытие права въезжать на 15 лет включая всю семью . хотите срать посреди улицы валите в свой чуркестан .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
48k
noName 3 минуты назад
По лицу вижу-раскаялась....!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
977
Вадим Курбатов 9 минут назад
Бл*дина косорылая, шл*хина дочь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
The Dude 13 минут назад
А почему у всех загорелых извиняльщиков такие наглые рожи?
Что у обезьяны, которая обещала убивать русских, что у этой мразотины?
Эта лазейка для обхода УК РФ теперь для всех работает, или только для приматов, которых эволюция стороной обошла?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Борис Карабанов 14 минут назад
- Ненавижу мигрантов! Всех их надо гнать из России!
- А ты согласен сам работать дворником, кондуктором, водителем маршрутки "за гроши"?
- Я что, дурак, что ли? Пусть мигранты "пашут"!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
39k
Alex 15 минут назад
Тварь, пусть валит в свой засранный аул.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Fiverknot 15 минут назад
Еще улыбается, тварь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
114
AMATORI 20 минут назад
Когда задержад ваххабита, который в метро орал и терракты обещал?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Kostick Полчаса назад
не только эту гадину, до кучи ещё тысячу ее соплеменников выпистить на историческую. чтобы они отвечали за поступки своих земляков солидарно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Куда можно податься со «Спутником»? Куда можно податься со «Спутником»? Пассажир напоролся на металлическую планку в московском автобусе и умер, не доехав до дома Пассажир напоролся на металлическую планку в московском автобусе и умер, не доехав до дома За отказ показать паспорт в ТЦ жительницу Екатеринбурга заковали в наручники За отказ показать паспорт в ТЦ жительницу Екатеринбурга заковали в наручники Не на ту напал: бразильянка обезвредила извращенца, который домогался ее в автобусе Не на ту напал: бразильянка обезвредила извращенца, который домогался ее в автобусе В Екатеринбурге кондуктор на ломанном русском обматерила пенсионерку В Екатеринбурге кондуктор на ломанном русском обматерила пенсионерку В Химках теперь не деревянные, а резиновые ч**ны. В сети появилось видео корпоратива чиновников В Химках теперь не деревянные, а резиновые ч**ны. В сети появилось видео корпоратива чиновников
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

80455



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
4
33
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Разразился скандал: учительница биологии сказала ученикам, что "Бога нет"
0
812
Разразился скандал: учительница биологии сказала ученикам, что "Бога нет"
Набирающие популярность в сообществах
Год тигра: Часы для встречи китайского нового года 2022
0
5
Год тигра: Часы для встречи китайского нового года 2022
Заложенность носа без насморка: причины, устранение, профилактика
1
2
Заложенность носа без насморка: причины, устранение, профилактика
Куда можно податься со «Спутником»?
Куда можно податься со «Спутником»?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Коты прекрасны
0
0

Лучшие демотиваторы
Сперва увидел бегущего человека а потом как пригляделся!
1
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#факты#подборка#дтп#аварии#в мире#Разное#алкоголь#знаменитости
#Юмор#люди#история#интересное#картинки#авто аварии#автомобили#Россия#собака#актеры
#интересно#животные#ватермарк#кино#СССР#автомир#суд#Приколы#еда#конфликт

На что жалуетесь?

Вернуться