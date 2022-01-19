В Екатеринбурге полиция задержала кондуктора-мигрантку, обматерившую бабушку

Рассматривается вопрос о выдворении гражданки одной из среднеазиатских республик из России.
17 января в автобусе маршрута № 42 пожилая женщина пожаловалась на скользкий порог. Этого оказалось достаточно, чтобы кондуктор вспылила и наговорила пожилой женщине кучу всего неприятного. "Это мой город!", "я вас ненавижу!" - кричала молодая женщина, и это были еще цветочки. Оскорбления бабушки "шлюхой" и "дочерью собаки" стали кульминацией фееричного выступления мигрантки.
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Видео, снятое на камеру телефона, быстро стало достоянием общественности. И спустя сутки несдержанную на язык гражданку с труднопроизносимым именем нашли и задержали. Как оказалось, уроженка одной из республик Средней Азии, работает в России без необходимых документов.
Доставленная в ОВД кондуктор попыталась извиниться перед бабушкой, которую оскорбила. Насколько это получилось искренне, можно судить по видео.
На словоохотливую мигрантку составлены протоколы об административных нарушениях. В настоящее время решается вопрос об ее выдворении из России.
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Что у обезьяны, которая обещала убивать русских, что у этой мразотины?
Эта лазейка для обхода УК РФ теперь для всех работает, или только для приматов, которых эволюция стороной обошла?
- А ты согласен сам работать дворником, кондуктором, водителем маршрутки "за гроши"?
- Я что, дурак, что ли? Пусть мигранты "пашут"!