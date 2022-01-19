В Екатеринбурге полиция задержала кондуктора-мигрантку, обматерившую бабушку

Видео, снятое на камеру телефона, быстро стало достоянием общественности. И спустя сутки несдержанную на язык гражданку с труднопроизносимым именем нашли и задержали. Как оказалось, уроженка одной из республик Средней Азии, работает в России без необходимых документов.

Доставленная в ОВД кондуктор попыталась извиниться перед бабушкой, которую оскорбила. Насколько это получилось искренне, можно судить по видео.



