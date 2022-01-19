Родителей дагестанца, учинившего скандал в московском автобусе, прилюдно отчитали и заставили извиниться

Дебошир, оскорбивший водителей и пассажиров московского автобуса, был ранее задержан в Калуге и уже принес извинения. Теперь настала очередь его родителей. Показательная выволочка не понравилась соотечественникам бузотера. Они сочли, что такие меры унижают достоинство людей.
Родителей дагестанца Болатукаева пригласили в администрацию Кизилюрта на профилактическую беседу о поведении их сынульки, который от имени всего дагестанского народа оскорблял пассажиров и водителя столичного автобуса.
Матери и отцу дважды судимого мужчины было нестерпимо стыдно. Их отчитывали как школьников. В качестве "директора" выступил Магомед Магомедов, глава городского округа "Город Кизилюрт". Он отметил, что правовую оценку действиям Болатукаева дадут правоохранительные органы, а со своей стороны мэр заметил, что подобное поведение просто недопустимо. Все россияне должны уважительно относиться друг к другу вне зависимости от национальности и вероисповедания. Магомедов извинился перед всеми, кто в тот момент находился в автобусе. Родители дебошира также извинились за сына.
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Между тем, такая прилюдная "порка" понравилась далеко не всем соотечественникам Болатукаева. После того, как администрация Кизилюрта выложила ролик с беседой в своем Инстаграм, многие пользователи заметили, что это было унизительное зрелище. А сам факт съемок этого мероприятия - обычная "показуха".
"Интересно если был бы сын чиновника,так же его родителей вызвали бы за нарушение и выставляли в инста?" - задается вопросом пользователь @_anisa_111_
"Я не оправдываю поступок парня. Но для чего этот цирк с родителя ?! " - вторит предыдущему автору комментария @___madinagadjievna___
Пользователи заметили, что на матери Болатукаева лица нет, а ведь она уважаемая женщина, всю жизнь работающая в местном роддоме. Как ей теперь смотреть в глаза коллегам?
Между тем, нашлись и те, кто поддержал такой суровый метод воспитания, заметив, что, возможно, для кого-то именно он станет уроком.
"Самое печальное то, что большинство жителей оправдывают поступок Шугаиба и не видят в нем ничего предосудительного. И до тех пор, пока общество не признает вину своих земляков и не будет относиться критично к их недостойному поведению за пределами республики нам с вами ещё придётся за них краснеть и извиняться. К сожалению, такой случай уже не первый, но судя по поддержке, которую скандалист получает от жителей в сети далеко не последний", - замечает администратор паблика.
"Надеюсь, что эта ситуация, которая так огорчила его родителей и возмутила других, станет для него уроком в жизни…💔" - @dr_zubayrieva
Коптевский районный суд арестовал Болатукаева до 16 марта.В отношении него заведено уголовное дело по статье о возбуждении ненависти или вражды.
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А то что к этому спектаклю ещё и родителей привлекли... Ну йоб твою мать! Вроде как организм взрослый и с паспортом даже. Какие родители? Прибежали сыночку жопу вытирать. В когда он с пистолетом фоткался, они не прибегали? Они прибежали только тогда, когда пошёл резонанс.
Сразу йеблеты скорбные построили, прощения просят.
Нет веры этому лживому и поганому племени.
Статья, приговор, срок и нары.
Потому что правда тут только то, что черножопая тварь хочет убивать русских. И ни в хер никого не ставит.
Остальное это типичная кавказская ложь, с ножом спрятанным за спиной.
А че там с тем, кто угрожал взрывами? Из метро который?
Идиот решил там пересидеть.
Сейчас совсем не 90-е.
Найдут везде.