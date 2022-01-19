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Родителей дагестанца, учинившего скандал в московском автобусе, прилюдно отчитали и заставили извиниться

Родителей дагестанца, учинившего скандал в московском автобусе, прилюдно отчитали и заставили извиниться (4 фото + 1 видео)

Автор:
19 января 2022 07:26
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   Болатукаев   автобус   видео   дагестан   дебошир   извинения   отчитали   
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Дебошир, оскорбивший водителей и пассажиров московского автобуса, был ранее задержан в Калуге и уже принес извинения. Теперь настала очередь его родителей. Показательная выволочка не понравилась соотечественникам бузотера. Они сочли, что такие меры унижают достоинство людей.

Родителей дагестанца Болатукаева пригласили в администрацию Кизилюрта на профилактическую беседу о поведении их сынульки, который от имени всего дагестанского народа оскорблял пассажиров и водителя столичного автобуса.


Матери и отцу дважды судимого мужчины было нестерпимо стыдно. Их отчитывали как школьников. В качестве "директора" выступил Магомед Магомедов, глава городского округа "Город Кизилюрт". Он отметил, что правовую оценку действиям Болатукаева дадут правоохранительные органы, а со своей стороны мэр заметил, что подобное поведение просто недопустимо. Все россияне должны уважительно относиться друг к другу вне зависимости от национальности и вероисповедания. Магомедов извинился перед всеми, кто в тот момент находился в автобусе. Родители дебошира также извинились за сына.




Между тем, такая прилюдная "порка" понравилась далеко не всем соотечественникам Болатукаева. После того, как администрация Кизилюрта выложила ролик с беседой в своем Инстаграм, многие пользователи заметили, что это было унизительное зрелище. А сам факт съемок этого мероприятия - обычная "показуха".


"Интересно если был бы сын чиновника,так же его родителей вызвали бы за нарушение и выставляли в инста?" - задается вопросом пользователь @_anisa_111_

"Я не оправдываю поступок парня. Но для чего этот цирк с родителя ?! " - вторит предыдущему автору комментария @___madinagadjievna___


Пользователи заметили, что на матери Болатукаева лица нет, а ведь она уважаемая женщина, всю жизнь работающая в местном роддоме. Как ей теперь смотреть в глаза коллегам?


Между тем, нашлись и те, кто поддержал такой суровый метод воспитания, заметив, что, возможно, для кого-то именно он станет уроком.


"Самое печальное то, что большинство жителей оправдывают поступок Шугаиба и не видят в нем ничего предосудительного. И до тех пор, пока общество не признает вину своих земляков и не будет относиться критично к их недостойному поведению за пределами республики нам с вами ещё придётся за них краснеть и извиняться. К сожалению, такой случай уже не первый, но судя по поддержке, которую скандалист получает от жителей в сети далеко не последний", - замечает администратор паблика.

"Надеюсь, что эта ситуация, которая так огорчила его родителей и возмутила других, станет для него уроком в жизни…💔" - @dr_zubayrieva


Коптевский районный суд арестовал Болатукаева до 16 марта.В отношении него заведено уголовное дело по статье о возбуждении ненависти или вражды.


Источник:

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Метки: Ynews   Болатукаев   автобус   видео   дагестан   дебошир   извинения   отчитали   
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27  комментариев
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12k
The Dude Час назад
Какие извинения? К чему этот театр? Он в глазах дагов виновен лишь в том, что спалился на камеру. Вот и вся его вина.
А то что к этому спектаклю ещё и родителей привлекли... Ну йоб твою мать! Вроде как организм взрослый и с паспортом даже. Какие родители? Прибежали сыночку жопу вытирать. В когда он с пистолетом фоткался, они не прибегали? Они прибежали только тогда, когда пошёл резонанс.
Сразу йеблеты скорбные построили, прощения просят.
Нет веры этому лживому и поганому племени.
Статья, приговор, срок и нары.
Потому что правда тут только то, что черножопая тварь хочет убивать русских. И ни в хер никого не ставит.
Остальное это типичная кавказская ложь, с ножом спрятанным за спиной.
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−7
Эдуард Сайфуллин 2 минуты назад
"цирк" нужен для унижения. Не понимаете, это нормально. Отсюда и ваши поступки. Просто унижение
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2k
Роман Бумеров 4 минуты назад
Отцу его надо было еше прилюдно бороду сбрить. Ну так, чтобы закрепить
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103
Liberman 4 минуты назад
Как ей теперь смотреть в глаза коллегам? - а то что у него две судимости? нормально смотрела?
А че там с тем, кто угрожал взрывами? Из метро который?
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1k
Павел Коваленко 5 минут назад
если воспитали черта так пусть за него и краснеют
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853
Hypnosis 5 минут назад
Воспитали тупого ишака и ссыкуна!
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389
АлоКин 11 минут назад
И этот народец называет себя "мужчинами, вася эээ")))
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2k
Lovels Travel 12 минут назад
Лишить гражданства и пинком из России куда-нибудь подальше.
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20k
Добрый Алабай 16 минут назад
Сын за отца не отвечает. А вот отец за сына должен. Сами воспитали урода в атмосфере вседозволенности и безнаказанности. А ненависть к русским - общая тенденция в кавказском зоопарке.
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26k
Батончик с маком 19 минут назад
Надо с ними как-то по другому. Руками начал махать - отрубить руки, наговорил херни - вырвать язык, посмотрел злобно - шило в глаз.... Обезьян надо делать людьми, а не пытаться воспитывать.
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14k
alexis 23 минуты назад
Бороду сбрил- вроде и человек, может дело бороде?
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1k
Руслан Полчаса назад
Зрелище действительно унизительное. Ну так заслужили
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9k
Кенвуд Полчаса назад
Без бороды хоть немного на человека похож стал. Но пока только ПОХОЖ, но еще не человек.
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16k
albedo Полчаса назад
Какой смелый "джигит" - как жареным запахло - из Москвы удрал в Калугу.
Идиот решил там пересидеть.
Сейчас совсем не 90-е.
Найдут везде.
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5k
Димыч 42 минуты назад
А , как изволила выразиться одна комментатора - "цирк с родителями" нужен для того, чтобы те самые родители прониклись всем тем, что натворил отпрыск.
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5k
Димыч 44 минуты назад
"Они сочли, что такие меры унижают достоинство..." То есть, следуя их логике, к их выродку(другого эпитета подобрать не могу) и к ним нужно проявлять уважение, а ему можно везде орать, что он всех резать и мочить будет и клал он на русских. Уважение работает в ОБЕ стороны, господа неизвестной национальности.
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16k
ЦСКА 45 минут назад
На матери Болатукаева лица нет, а ведь она уважаемая женщина!!! Выростила выродка, который до 30ти лет два раза сесть успел и к третьему сроку стремиться! В стойло гниду с учетом рецидива! Эту мразь уже ничто неисправит!
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786
Сергей Викторович 48 минут назад
Ну про сыночка все понятно, и даже было предсказуемо. Но вот объясните мне - а кто такой "глава городского округа"???? Какое он имеет право отчитывать людей, которые на самом деле уже не могут нести ответственность за взрослого отдельно живущего сына? Какое у него есть полномочия так себя вести? Это странно, это наводит на мысль, что его власть на самом деле гораздо выше официальной, иначе почему взрослые люди сидят и при камерах терпят такие унижения? И если "глава городского округа", не стесняясь, позволяет себе гораздо больше своих полномочий, то тогда понятно почему сын этих людей тоже себе вести себя так по отношению к другим???? Вот и все.
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