Родителей дагестанца, учинившего скандал в московском автобусе, прилюдно отчитали и заставили извиниться

Между тем, такая прилюдная "порка" понравилась далеко не всем соотечественникам Болатукаева. После того, как администрация Кизилюрта выложила ролик с беседой в своем Инстаграм, многие пользователи заметили, что это было унизительное зрелище. А сам факт съемок этого мероприятия - обычная "показуха".



"Интересно если был бы сын чиновника,так же его родителей вызвали бы за нарушение и выставляли в инста?" - задается вопросом пользователь @_anisa_111_

"Я не оправдываю поступок парня. Но для чего этот цирк с родителя ?! " - вторит предыдущему автору комментария @___madinagadjievna___

Пользователи заметили, что на матери Болатукаева лица нет, а ведь она уважаемая женщина, всю жизнь работающая в местном роддоме. Как ей теперь смотреть в глаза коллегам?