Не на ту напал: бразильянка обезвредила извращенца, который домогался ее в автобусе

Мужчина решил воспользоваться тем, что автобус переполнен, и пристать к стоящей рядом пассажирке. Он и не подозревал, что выбрал своей жертвой мастера боевых искусств.
20 октября жительница города Белен возвращалась домой после тренировки на автобусе, когда один из пассажиров начал ее домогаться. Согласно полицейскому отчету, мужчина воспользовался тем, что автобус был переполнен, прижался к женщине сзади и начал тереться о нее гениталиями. В отчете сообщается, что он даже расстегнул молнию на брюках.
Однако мужчина и не подозревал, что перед ним – мастер капоэйры и тайского бокса. Согласно новостному агентству O Liberal, женщина ударила его по носу, после чего обездвижила профессиональным удушающим захватом сзади и попросила водителя остановиться у ближайшего полицейского участка, чтобы она могла сообщить о происшествии. Сообщается, что полиция уже установила личность мужчины и расследует дело, возбужденное против него.
После происшествия женщина пожаловалась на реакцию своих попутчиков: «Никто не пытается помочь. В наше время люди предпочитают снимать, а не помогать». Она также рассказала, что в прошлом году уже пережила аналогичный опыт в автобусе, что и вынудило ее сразу ударить мужчину. По сообщению O Liberal, женщина выбрала именно тайский бокс и капоэйру как раз из соображений самообороны.
Если подозреваемого признают виновным в сексуальном домогательстве, в соответствии с законодательством Бразилии ему грозит от одного до пяти лет лишения свободы. В наиболее серьезных случаях сексуального домогательства, когда подозреваемый применяет насилие или угрожает жертве, ему может быть предъявлено обвинение в изнасиловании.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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