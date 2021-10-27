Не на ту напал: бразильянка обезвредила извращенца, который домогался ее в автобусе

20 октября жительница города Белен возвращалась домой после тренировки на автобусе, когда один из пассажиров начал ее домогаться. Согласно полицейскому отчету, мужчина воспользовался тем, что автобус был переполнен, прижался к женщине сзади и начал тереться о нее гениталиями. В отчете сообщается, что он даже расстегнул молнию на брюках.

Однако мужчина и не подозревал, что перед ним – мастер капоэйры и тайского бокса. Согласно новостному агентству O Liberal, женщина ударила его по носу, после чего обездвижила профессиональным удушающим захватом сзади и попросила водителя остановиться у ближайшего полицейского участка, чтобы она могла сообщить о происшествии. Сообщается, что полиция уже установила личность мужчины и расследует дело, возбужденное против него.