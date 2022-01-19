16 фотографий, которые показывают, как изменились звёзды КВН разных лет

КВН до сих пор существует и процветает, хотя телевизионную версию смотрит всё меньше и меньше человек. При этом данная игра подарила нам множество звёзд юмора и шоу-бизнеса, которых вы наверняка хорошо знаете. Сейчас они светятся во всевозможных юмористических передачах, в том числе в интернете, где за ними следят их поклонники, узнавшие о них как раз в КВН.

Тем же, кто не особо интересовался судьбой звёзд КВН, когда они покинули игру, наверняка будет интересно посмотреть, как они изменились.

1. Евгений Никишин (44 года, команда «Уездный город» из городов Челябинск и Магнитогорск)