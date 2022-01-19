16 фотографий, которые показывают, как изменились звёзды КВН разных лет

Перед вами фотографии известных комиков разных поколений во времена их участия в КВН и сейчас.
КВН до сих пор существует и процветает, хотя телевизионную версию смотрит всё меньше и меньше человек. При этом данная игра подарила нам множество звёзд юмора и шоу-бизнеса, которых вы наверняка хорошо знаете. Сейчас они светятся во всевозможных юмористических передачах, в том числе в интернете, где за ними следят их поклонники, узнавшие о них как раз в КВН.
Тем же, кто не особо интересовался судьбой звёзд КВН, когда они покинули игру, наверняка будет интересно посмотреть, как они изменились.
1. Евгений Никишин (44 года, команда «Уездный город» из городов Челябинск и Магнитогорск)
2. Аркадий Шестаков (32 года, команда «Кефир» из города Нягань)
3. Елена Борщёва (40 лет, команда «Сборная Пятигорска»)
4. Илья Аксёнов (32 года, команда «Сега Мега Драйв 16 бит», Москва)
Сейчас Илья — режиссёр, в частности он снял полнометражный фильм о жизни участников КВН под названием «Квнщики» (2017).
5. Николай Архипенко (41 год, команда «Сборная Краснодарского края»)
6. Андрей Бурковский (38 лет, команда «Максимум», Томск)
С 2014 года является артистом Московского Художественного театра имени А. П. Чехова, активно снимается в сериалах.
7. Сангаджи Тарбаев (39 лет, команда «Сборная РУДН», Москва)
С конца 2021 года занимает должность Председателя комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры.
8. Андрей Рожков (50 лет, команда «Уральские пельмени», Екатеринбург)
9. Сергей Писаренко (53 года, команда «Уездный город» из городов Челябинск и Магнитогорск)
10. Николай Наумов (39 лет, команда «Парма», Пермь)
После КВН стал известен по сериалу «Реальные пацаны» (2010-…).
11. Андрей Скороход (33 года, команда «Триод и диод», Смоленск)
В данный момент является резидентом шоу «Comedy Club».
12. Дмитрий Кожома (40 лет, команда «Станция Спортивная», Москва)
13. Дмитрий Бушуев (39 лет, команда «Вятка», Киров)
С 2020 года Бушуев — продюсер и редактор различных официальных лиг КВН в России.
14. Екатерина Варнава (37 лет, команды «Сборная малых народов» и «Свои секреты», Москва)
После КВН долгое время выступала в шоу «Comedy Woman», с 2019 года работает на других проектах канала ТНТ.
15. Дмитрий Шпеньков (42 года, команда «Обычные люди», Москва)
16. Александр Якушев (41 год, команда «Прима», Курск)
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