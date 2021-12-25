Необычные попутчики в метро

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Метро — место где собираются совершенно разные люди, чтобы побыстрее добраться до места назначения. Кого там только не встретишь!
Подземелье просто кишит забавными и необычными попутчиками. В одном вагоне может ехать косплеер в образе, в другом — человек с розами выше себя самого, в третьем — ещё какая-нибудь экстравагантная личность. Мы собрали для вас целую подборку подобных примеров.
Голубь в метро
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Доисторические существа со странными аналоговыми устройствами для чтения
Memento mori
Тони Старк в метро
Всегда можно найти момент для растяжки
Армия виноградинок
Классный костюмчик
Лицехват
Выглядит пугающе
Только мы с котом по станции пойдём
Вместо маски
Весьма экзотичный способ носить кепку
Санта для взрослых
Вот это розы!
Готова к погружению
Альтернативное использование маски
Зло в метро Нью-Йорка
Хороший шарфик
Просто кролик в солнечных очках
Унесённые призраками
У бабушки отличный стиль
Странная сущность в метро Нью-Йорка
Обычный день в лондонском метро
Спайдер-саксофонист
Панк не мёртв, просто спит
Красиво жить не запретишь
Кажется, кто-то изобрёл машину времени
Самозащита
Парень кормит котёнка в метро
Джоконда
История игрушек
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