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Необычные попутчики в метро

Необычные попутчики в метро (32 фото)

Автор:
25 декабря 2021 09:24
Сообщество : Юмор
Метки: Метро   Юмор   люди   подборка   попутчик   фото   фрик   
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Метро — место где собираются совершенно разные люди, чтобы побыстрее добраться до места назначения. Кого там только не встретишь!

Подземелье просто кишит забавными и необычными попутчиками. В одном вагоне может ехать косплеер в образе, в другом — человек с розами выше себя самого, в третьем — ещё какая-нибудь экстравагантная личность. Мы собрали для вас целую подборку подобных примеров.

Голубь в метро

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Доисторические существа со странными аналоговыми устройствами для чтения

Memento mori

Тони Старк в метро

Всегда можно найти момент для растяжки

Армия виноградинок

Классный костюмчик

Лицехват

Выглядит пугающе

Только мы с котом по станции пойдём

Вместо маски

Весьма экзотичный способ носить кепку

Санта для взрослых

Вот это розы!

Готова к погружению

Альтернативное использование маски

Зло в метро Нью-Йорка

Хороший шарфик

Просто кролик в солнечных очках

Унесённые призраками

У бабушки отличный стиль

Странная сущность в метро Нью-Йорка

Обычный день в лондонском метро

Спайдер-саксофонист

Панк не мёртв, просто спит

Красиво жить не запретишь

Кажется, кто-то изобрёл машину времени

Самозащита

Парень кормит котёнка в метро

Джоконда

История игрушек

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Метки: Метро   Юмор   люди   подборка   попутчик   фото   фрик   
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