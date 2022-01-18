22 неожиданных находки, которые помогут взглянуть на мир по-новому

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Мир гораздо разнообразнее, чем нам кажется, а некоторые находки и вовсе способны поразить до глубины души!
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Когда этот плащ сухой, он ярко-желтый, а когда намокает, становится бледно-песочным, и на нем появляются бабочки
Прямо и честно о пьяном вождении
"Алкоголь снижает способности к вождению автомобиля. Не садитесь за руль пьяным. Не будьте идиотом!"
"Справа - мой новый ежедневник, слева - использованный в этом году. Изначально они совершенно одинаковые по толщине"
"На заправке возле моего дома стали показывать на дисплее цену не только на топливо, но и на кофе"
3D- печать из 1960-х: автомат MOLD-A-MATIC, который печатал пластмассовые игрушки на заказ
"Мужехранилище" - помещение в китайском торговом центреЯ, где к услугам мужчин - массажные кресла и зарядки для мобильников"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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