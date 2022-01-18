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22 неожиданных находки, которые помогут взглянуть на мир по-новому

22 неожиданных находки, которые помогут взглянуть на мир по-новому (23 фото)

Автор:
18 января 2022 18:34
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: забавно   и такое бывает   интересно   находки   неожиданно   рядом с нами   удивись   удивительное рядом   
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Мир гораздо разнообразнее, чем нам кажется, а некоторые находки и вовсе способны поразить до глубины души!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: забавно   и такое бывает   интересно   находки   неожиданно   рядом с нами   удивись   удивительное рядом   
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11k
GMN Час назад
Краскоуловитель не поверю. Знаю химию
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16k
Corvus Corax 14 минут назад
"Справа . обычный вафельный стаканчик, справа - соленый стаканчик-брецель"
Это все прекрасно и даже здорово, но не сказано про те стаканчики, что справа...
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4k
Дмитрий Полчаса назад
Вопрос только один: "Где, б.., эта "справа"" ...Давайте не усложнять и так сложную жизнь! Я понимаю, что сайт для деградации, но не до такой же степени!
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1k
Омар Хайям Час назад
Комментарий к фото
Какое интересное неопределенное состояние стаканчика справа. Прям Кот Шредингера.
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