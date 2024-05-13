20 фотографий, от которых кровь стынет в жилах

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Зона комфорта — это уютное место, в котором мы чувствуем себя безопасно и спокойно. Но сейчас мы отправимся за её пределы, поскольку будем рассматривать с вами фотографии из сабреддита r/Weird. Фотографии, от которых становится не по себе.
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3. «Когда я вернулся домой, проведя ночь в гостях, первое, что я увидел, — это полуоткрытый люк на чердаке»
6. «Письмо, которое моя мама получила сегодня по почте: "Привет, Тэмми. Как тебе спится по ночам?"»
7. «Приходите посмотреть, как я сожгу все свои картины во дворе. Я плохой художник и мои картины — отстой. Приносите свой творческий отстой, если хотите присоединиться ко мне и сжечь его»
18. «В государственном парке Огайопайл, штат Пенсильвания, замечен гном в колпаке и с буквами HH на груди. Hash House harriers, клуб любителей бега»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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