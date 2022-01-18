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Как в кино: в петербургское Управление экономической безопасности нагрянули коллеги из УСБ

Как в кино: в петербургское Управление экономической безопасности нагрянули коллеги из УСБ (2 фото)

Автор:
18 января 2022 18:30
Сообщество : Жить в России
Метки: usb   Колокольцев   Петербург   УБЭП   коррупция. полиция   обыски   проверка   
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Сотрудники собственной безопасности проводят обыски у петербургских «стражей» экономической безопасности и противодействия коррупции.
В Санкт-Петербурге сегодня раскручивается почти киношный сюжет. Одно полицейское ведомство наводит «шухер» в помещениях другого. УСБ (управление собственной безопасности) шерстит коллег из управления ГУ МВД по Петербургу, сообщают источники 78.ru. Конкретно обыски идут в офисах на Чайковского и Тверской. Наблюдатели отмечают: незваные гости выносят большие кипы документов и оргтехнику.

Откуда ноги растут? На прошлой неделе, как сообщала пресса СПб, после жалобы одного из местных предпринимателей в полиции Северной столицы прошла внеплановая проверка. Результатом стало увольнение глав двух управлений. Это начальник УБЭП ГУ МВД РФ по Петербургу Евгений Ульянов и руководитель УСБ Алексей Васильев.
Чуть ранее, в самом конце прошлого года, главой петербургского МВД Романом Плугиным был издан приказ о наказании сразу 18 сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции. В числе «отмеченных» были глава подразделения полковник Евгений Ульянов, двое его замов и 15 старших офицеров.

По всей видимости, отмечают аналитики, столь радикальное решение вызвано ремаркой Владимира Колокольцева на ноябрьской ведомственной коллегии МВД. Министр тогда указал Плугину на «пробелы» в деятельности управления экономической безопасности Петербурга. Тогда же и была назначена выездная проверка «борцов с коррупцией».

Источник:

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Метки: usb   Колокольцев   Петербург   УБЭП   коррупция. полиция   обыски   проверка   
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17  комментариев
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10k
Andrei Час назад
"Улицы разбитых фонарей - 17"
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236
Никита 5 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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4k
Дмитрий Полчаса назад
Не делились что ли? Или, второй вариант, обнаглели в край?
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43k
Элек Мек Полчаса назад
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Станислав Вершинин 43 минуты назад
Спецнадзор за спецконтролем.
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17k
Vital Idol Час назад
у сына вальки-стакан сп*здили биткоины на охулиард, после зачистки Плугиным обнальщиков!!! отсюда и кипишь! афтар - лох, пост убого неинформативен!!
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1k
Сергей Иванов Час назад
Мааасковские взяточники и уголовники в генеральских должностях зашли в питер перенаправить потоки взяток в нужное русло. Только что вы прочитали всю суть ведомственных кадровых перестановок в МВД за последние 30 лет.
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8k
Бритва Час назад
приму в дар золотой унитаз.
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3k
Kozlodoev 2 часа назад
Опять не договорились главы ведомств...
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2k
Sergius SPb 2 часа назад
До элитных поселков силовиков дошли? А они есть? Надо местных поспрошать они в курсе.
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5
Валера Набабуков 2 часа назад
Жабогадюкинг.
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28k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 2 часа назад
они так к друг к другу в "гости" ходят? повышают раскрываемость?
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