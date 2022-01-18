Как в кино: в петербургское Управление экономической безопасности нагрянули коллеги из УСБ

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Сотрудники собственной безопасности проводят обыски у петербургских «стражей» экономической безопасности и противодействия коррупции.
В Санкт-Петербурге сегодня раскручивается почти киношный сюжет. Одно полицейское ведомство наводит «шухер» в помещениях другого. УСБ (управление собственной безопасности) шерстит коллег из управления ГУ МВД по Петербургу, сообщают источники 78.ru. Конкретно обыски идут в офисах на Чайковского и Тверской. Наблюдатели отмечают: незваные гости выносят большие кипы документов и оргтехнику.
Откуда ноги растут? На прошлой неделе, как сообщала пресса СПб, после жалобы одного из местных предпринимателей в полиции Северной столицы прошла внеплановая проверка. Результатом стало увольнение глав двух управлений. Это начальник УБЭП ГУ МВД РФ по Петербургу Евгений Ульянов и руководитель УСБ Алексей Васильев.
Откуда ноги растут? На прошлой неделе, как сообщала пресса СПб, после жалобы одного из местных предпринимателей в полиции Северной столицы прошла внеплановая проверка. Результатом стало увольнение глав двух управлений. Это начальник УБЭП ГУ МВД РФ по Петербургу Евгений Ульянов и руководитель УСБ Алексей Васильев.
Чуть ранее, в самом конце прошлого года, главой петербургского МВД Романом Плугиным был издан приказ о наказании сразу 18 сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции. В числе «отмеченных» были глава подразделения полковник Евгений Ульянов, двое его замов и 15 старших офицеров.
По всей видимости, отмечают аналитики, столь радикальное решение вызвано ремаркой Владимира Колокольцева на ноябрьской ведомственной коллегии МВД. Министр тогда указал Плугину на «пробелы» в деятельности управления экономической безопасности Петербурга. Тогда же и была назначена выездная проверка «борцов с коррупцией».
По всей видимости, отмечают аналитики, столь радикальное решение вызвано ремаркой Владимира Колокольцева на ноябрьской ведомственной коллегии МВД. Министр тогда указал Плугину на «пробелы» в деятельности управления экономической безопасности Петербурга. Тогда же и была назначена выездная проверка «борцов с коррупцией».
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