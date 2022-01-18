Как в кино: в петербургское Управление экономической безопасности нагрянули коллеги из УСБ

Чуть ранее, в самом конце прошлого года, главой петербургского МВД Романом Плугиным был издан приказ о наказании сразу 18 сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции. В числе «отмеченных» были глава подразделения полковник Евгений Ульянов, двое его замов и 15 старших офицеров.



По всей видимости, отмечают аналитики, столь радикальное решение вызвано ремаркой Владимира Колокольцева на ноябрьской ведомственной коллегии МВД. Министр тогда указал Плугину на «пробелы» в деятельности управления экономической безопасности Петербурга. Тогда же и была назначена выездная проверка «борцов с коррупцией».