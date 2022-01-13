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"Ещё один золотой гаишник": обыск у замначальника ГИБДД Сагитова

"Ещё один золотой гаишник": обыск у замначальника ГИБДД Сагитова (2 фото)

Автор:
13 января 2022 00:18
Сообщество : Жить в России
Метки: Башкирия   автошкола   взятка   обыски   сагитов   уголовное дело   
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Проверки по уголовному делу в отношении владельца автошколы «Башавтолига» Дениса Шеталина за махинации с водительскими документами коснулись и людей в погонах.
Как сообщает телеграмм-канал Mash, обыск прошёл в доме замначальника ГИБДД Башкирии Эльвира Сагитова. К нему домой наведались ФСБ и следователи. Дом с участком в 1794 квадратных метров, коллекция дорогостоящих часов из 15 штук, одни из них - швейцарские Patek Philippe за 300 тысяч евро, документы на имущество и новенький айфон. И это при годовом доходе замначальника в 1 млн рублей. У его супруги был бизнес, но он давно закрыт, да и в декларациях семьи такие большие суммы не проходили.
Год назад у начальника МРЭО (межрайонный регистрационно — экзаменационный отдел ) Ильдуса Шайбакова при обыске обнаружили 40 млн рублей. Всё это деньги от взяток, которые давали курсанты автошкол, чтобы не сдавать экзамены. В банде Шайбакова было ещё 6 подчинённых, они все в СИЗО, главарь банды в розыске. Теперь к делу добавились и найденные у Сагитова дорогие часы, телефон и документы на имущество, превышающие их задекларированные доходы. Часы отправили на экспертизу, сам Сагитов на вопрос "откуда?" ответить не смог.

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Метки: Башкирия   автошкола   взятка   обыски   сагитов   уголовное дело   
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13  комментариев
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1k
GoInDown 2 часа назад
Почему бы ФСБшникам не устроить массовый тур по домам силовиков старше подполкана, ну так, чисто посмотреть чем слуги народа живут. Столько звезд можно будет на погоны повесить, и денег в казну вернется на 3 годовых бюджета Европы.
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aleksei 16 минут назад
Ну вот опять, никогда не было и тут сново! А если взять какого-нибкдь генерала, то результат будет еще интереснее
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Bill 48 минут назад
Я не сомневаюсь что такое может быть (работайте, братья!). Но зачем давать ссылку на какой-то левый канал в Телеге, который ссылается сам на себя?
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10k
Лехахуторской 2 часа назад
Чо то вспомнилось
Ссылка www.youtube.com
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22k
Андрей Иванов 2 часа назад
ФСБ стоит заменить сотрудников в часовых магазинах на своих. И вести учёт - купил в течении года более 10 элитных часов - пошли с обыском.
Опять же, товар всегда в наличии. Одни и те же часы можно будет раз 1000 продать.
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Rubiroid_47 2 часа назад
А часы прямо вот эти?
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Карл Такойто 2 часа назад
Вопрос надо ставить по другому,покажите честного. Ну чтобы к нему пришли домой а у него обычная двухкомнатная квартира в спальном районе,мебель из Икеи,ипотека в Сбербанке ну и т.д. А коррупционерами кого удивишь?Тем более после начальника ГАИ по Ставрополью,там сложно переплюнуть.
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Viktor 2 часа назад
Когда к думцам придут ? Там поболя будет , а не эти копейки .
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Алксандр Шевченко 2 часа назад
Без золотого унитаза не считается.
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