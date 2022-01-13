"Ещё один золотой гаишник": обыск у замначальника ГИБДД Сагитова

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Проверки по уголовному делу в отношении владельца автошколы «Башавтолига» Дениса Шеталина за махинации с водительскими документами коснулись и людей в погонах.
Как сообщает телеграмм-канал Mash, обыск прошёл в доме замначальника ГИБДД Башкирии Эльвира Сагитова. К нему домой наведались ФСБ и следователи. Дом с участком в 1794 квадратных метров, коллекция дорогостоящих часов из 15 штук, одни из них - швейцарские Patek Philippe за 300 тысяч евро, документы на имущество и новенький айфон. И это при годовом доходе замначальника в 1 млн рублей. У его супруги был бизнес, но он давно закрыт, да и в декларациях семьи такие большие суммы не проходили.
Год назад у начальника МРЭО (межрайонный регистрационно — экзаменационный отдел ) Ильдуса Шайбакова при обыске обнаружили 40 млн рублей. Всё это деньги от взяток, которые давали курсанты автошкол, чтобы не сдавать экзамены. В банде Шайбакова было ещё 6 подчинённых, они все в СИЗО, главарь банды в розыске. Теперь к делу добавились и найденные у Сагитова дорогие часы, телефон и документы на имущество, превышающие их задекларированные доходы. Часы отправили на экспертизу, сам Сагитов на вопрос "откуда?" ответить не смог.
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Опять же, товар всегда в наличии. Одни и те же часы можно будет раз 1000 продать.