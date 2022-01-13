"Ещё один золотой гаишник": обыск у замначальника ГИБДД Сагитова

Год назад у начальника МРЭО (межрайонный регистрационно — экзаменационный отдел ) Ильдуса Шайбакова при обыске обнаружили 40 млн рублей. Всё это деньги от взяток, которые давали курсанты автошкол, чтобы не сдавать экзамены. В банде Шайбакова было ещё 6 подчинённых, они все в СИЗО, главарь банды в розыске. Теперь к делу добавились и найденные у Сагитова дорогие часы, телефон и документы на имущество, превышающие их задекларированные доходы. Часы отправили на экспертизу, сам Сагитов на вопрос "откуда?" ответить не смог.