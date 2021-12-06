Жалоба вымышленная - проверка настоящая: блогер в шутку попросил проверить на экстремизм Oxxxymiron и Noize MC - Бастрыкин не отказал

2 декабря блогер Якушев в своем посте сообщил, что к нему обратилась "группа патриотов" с письмом, в котором они просили "пресечь преступную деятельность» музыкантов Noize MC (Ивана Алексеева) и Oxxxymiron (Мирона Федорова)". Якобы в текстах их песен, если покопаться, можно найти много чего интересного: от попыток реабилитации нацизма до угроз и критики в адрес правоохранительных органов.