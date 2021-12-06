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Жалоба вымышленная - проверка настоящая: блогер в шутку попросил проверить на экстремизм Oxxxymiron и Noize MC - Бастрыкин не отказал

Жалоба вымышленная - проверка настоящая: блогер в шутку попросил проверить на экстремизм Oxxxymiron и Noize MC - Бастрыкин не отказал (8 фото)

Автор:
06 декабря 2021 09:02
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Noize MC   Oxxxymiron   Ynews   Бастрыкин   донос   проверка   шоу бизнес   
1589
8

Глава Следственного комитета поручил поискать в творчестве Noize MC и Oxxxymiron экстремизм и реабилитацию нацизма. Тот самый случай, когда кто-то криво пошутил, а к его словам отнеслись серьезно.

2 декабря блогер Якушев в своем посте сообщил, что к нему обратилась "группа патриотов" с письмом, в котором они просили "пресечь преступную деятельность» музыкантов Noize MC (Ивана Алексеева) и Oxxxymiron (Мирона Федорова)". Якобы в текстах их песен, если покопаться, можно найти много чего интересного: от попыток реабилитации нацизма до угроз и критики в адрес правоохранительных органов.


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А вчера, когда в СМИ появилось сообщение, что Александр Бастрыкин поручил начать проверку творчества вышеупомянутых музыкантов, блогер забеспокоился. "Это же была шутка, сатира!" Якушев даже записал обращение к СК, в котором просит прекратить проверку.


Блогер поясняет, что на самом деле ему нравятся и Oxxxymiron, и Noize, а тот пост был просто шуткой. "Я просто пошутил, выступил со стороны такого совсем зашоренного идиота и написал специально идиотское обращение от якобы группы патриотов", - поясняет Якушев.


Судя по всему, отмены проверки не будет. А кое-кому, похоже, надо думать, прежде чем шутить. Oxxxymiron и Noize MC за такой предновогодний подарок спасибо не скажут.


Источник:

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Метки: Noize MC   Oxxxymiron   Ynews   Бастрыкин   донос   проверка   шоу бизнес   
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25k
Батончик с маком Час назад
Кто все эти люди? Только Бастрыкина знаю, он начал чуркабесов прижимать. А остальные персонажи это какие-то макаки.
Блохер просто стуканул и придумал отмазку дебильную. Походу его начали гнобить фанатики этих макак и он заднюю включил
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3k
foggen2 12 секунд назад
При любом исходе кто то из раздражителей нормального общества огребёт.Или "исполнители",которые даже для моих племянниц уже устарели или лжеобвинитель-искатель хайпа.
Мелочь,а приятно.
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3k
Волот 3 минуты назад
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8k
arhshed 6 минут назад
Отлично же. Сейчас проведут проверку. Найдут - хорошо. Не найдут - с шутника за клевету спросят, тоже неплохо. При любом раскладе мудак послужит напоминанием для себе подобных о том, что нужно сначала думать а потом молоть языком. А кто из них в итоге окажется этим мудаком - мне лично разницы никакой.
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8k
djinn 7 минут назад
всеми руками за! Ловить этих блохеров, рэперов, тиктокеров и пр. шелупонь- которые в кадре творят идиотские, оскорбительные и тупые вещи. Максимально жестко и громогласно сажать не жалея, чтоб остальным не повадно было.
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9k
Бендер Родригес 8 минут назад
Анегдот :
На заседании у тов. Сталина:
Сталин: - " Вы, вы и вы.. Товарищь"...
Кто-то: -" Товарищь Сталин, а можно я? Можно? "
Сталин:-".. Можно,.. Расстрелять. "
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11k
Oleg 9 минут назад
Ну это нормально. У нас так принято. На записки блохеров как-то реагировать. Вон, выложили архив документов с владельцами офшоров, а там едирасты пачками. и что? очевидно! тащ песков заявил, что не видит смысла проверять эту информацию... своих не сдают. а вот певички - их да, их надо обязательно проверить! это ж они главное зло нашей необъятной.
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27k
Aqueronte 19 минут назад
Такими темпами и Сектор газа под запрет попадут, кого Бастрыкин штрафовать будет?
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8k
*Сергей* 20 минут назад
Ни чего не понял, но очень интересно…
Из всех перечисленных персонажей слышал только про Бастрыкина…
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3k
Ivan 23 минуты назад
Не являюсь фанатом моргенштерна и оксюморона. У нойза есть одна композиция, которая мне нравится, но из-за Летова в припеве, "Все как у людей", но речь не об этом. А в том, что СК принялся кошмарить деятелей культуры. Да, сперва это богомерзкие реперы, которых старшее поколение не сильно жалует, чтоб большого общественного резонанса не было, но, блин! У нас порог бедности уже 11000 в месяц. Благосостояние народа катится обратно в 90-е. И тех, кто об этом не боится громко заявить(окси и нойз), или шлет власти с политотой и овичиальным мнением(моргенштерн)-кошмарить начали. Это-очень плохо
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69
Олег Лукойский Полчаса назад
Свобода всегда уравновешивается ответственностью, и только свобода слова не уравновешивается ничем, пора людям начинать "отвечать за базар"
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25k
Ashabad Полчаса назад
В каждой шутке есть доля шутки
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54k
Алекс Юстасов Полчаса назад
Очень странно, что Бастрыкин высказался против системы, в которой он находится. Интересно, как скоро его "уйдут"?
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1
Хочу Харчо Полчаса назад
Дебил шутник, так можно и коллективную заяву в прокуратуру накатать "в шутку"
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25k
Vazari Полчаса назад
Я одного понять не могу.У нас в стране преступность победили? Бастрыкину больше делать нечего? Почему он, получая зарплату один миллион рублей в месяц, из наших налогов, занимается откровенной х...ней? Целый глава следственного комитета воюет с моргенштерном и оксимироном. Это позор какой-то.
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4k
Том Джоуд Полчаса назад
Давай Бастрыкин, жги ещё! Эти, только так понимают.
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46k
zloykoyot 38 минут назад
Блогер Якушев, дожив до седых мудей, любит рэперов? Ню-ню. Может сам рэпнёт на камеру в поддержку? Ща его чёрная братва за донос на глобус натянет.
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25k
Ashabad 41 минуту назад
Ну вот, товарищи, мы с вами увидели пример того, что надо живя в социальном пространстве надо уметь сдерживать свои первоначальные естественные порывы. В смысле:
когда говоришь что думаешь - думай, что говоришь.
Или ещё:
Бойтесь своих желаний, они иногда сбываются.
ЗЫ. А Бастрыкин правильно сделал. Формальное обращение есть, значит есть официальный повод проверить этих двух около-музыкальных уродов.
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1
Хочу Харчо Ashabad Полчаса назад
Согласен!
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4k
Джордж. Вашингтон. 41 минуту назад
Ну он пошутил, Бастрыкин тоже пошутил, а терпилам по восьмерке. Хихи.
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59k
Андрей 52 минуты назад
Поколение, воспитанное интернетом: раньше, в его отсутствие, люди привыкли фильтровать базар и представляли где и с кем можно шутить. А кто - шуток не понимает: ему по должности не положено.
Вспомните, хотя бы, известную интермедию Задорнова с шуткой на границе - попробуйте так же пошутить. Когда выйдите - расскажете, как прошло.
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760
Григорий Водениктов 54 минуты назад
кто эти 2 проверяемых?, реперасы? я походу сильно устарел
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