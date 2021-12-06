Жалоба вымышленная - проверка настоящая: блогер в шутку попросил проверить на экстремизм Oxxxymiron и Noize MC - Бастрыкин не отказал

Глава Следственного комитета поручил поискать в творчестве Noize MC и Oxxxymiron экстремизм и реабилитацию нацизма. Тот самый случай, когда кто-то криво пошутил, а к его словам отнеслись серьезно.
2 декабря блогер Якушев в своем посте сообщил, что к нему обратилась "группа патриотов" с письмом, в котором они просили "пресечь преступную деятельность» музыкантов Noize MC (Ивана Алексеева) и Oxxxymiron (Мирона Федорова)". Якобы в текстах их песен, если покопаться, можно найти много чего интересного: от попыток реабилитации нацизма до угроз и критики в адрес правоохранительных органов.
А вчера, когда в СМИ появилось сообщение, что Александр Бастрыкин поручил начать проверку творчества вышеупомянутых музыкантов, блогер забеспокоился. "Это же была шутка, сатира!" Якушев даже записал обращение к СК, в котором просит прекратить проверку.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить творчество рэперов Оксимирона (Мирона Фёдорова) и Noize MC (Ивана Алексеева) по обращению инициативной "группы патриотов".😂 pic.twitter.com/Vl0r9UWkrg— shutov_2 (@shutov_2) December 5, 2021
Блогер поясняет, что на самом деле ему нравятся и Oxxxymiron, и Noize, а тот пост был просто шуткой. "Я просто пошутил, выступил со стороны такого совсем зашоренного идиота и написал специально идиотское обращение от якобы группы патриотов", - поясняет Якушев.
Судя по всему, отмены проверки не будет. А кое-кому, похоже, надо думать, прежде чем шутить. Oxxxymiron и Noize MC за такой предновогодний подарок спасибо не скажут.
Всё совсем плохо.— Проф. Преображенский (@prof_preobr) December 5, 2021
Проверить Оксимирона и Нойза MС Бастрыкин велел после ВЫМЫШЛЕННОГО шуточного заявления "группы патриотов".
Так что не надо шутить, что Госдума введёт обязательное изнасилование россиян шваброй.
Мы пошутим, а они ведь правда закон примут.
Что значит «ложном»? Найдут ведь и пропаганду, и экстремизм - будет не ложный— Вадим Солонухин (@Jammik94) December 6, 2021
Глава СК Бастрыкин поручил проверить Оксимирона и Noize MC на экстремизм 🔎🙈— Ёшкин Крот (@yoshkinkrot) December 5, 2021
План по полной зачистке страны от думающих и независимых лидеров мнений, похоже, всё ближе к финальной стадии. Дальше останутся... только стихи Бастрыкина и песни Рогозина pic.twitter.com/puysrIeCPE
Источник:
- Инстасамку обвинили в развращении и пропаганде проституции среди детей
- Перформанс, который мы заслужили: Собчак и Ивлеева поучаствовали в съёмке Prada "Аптека"
- После обвинений в распространении наркотиков Моргенштерн тайно сбежал в Минск
- Студия "Союзмультфильм" показала первый трейлер нового "Ну, погоди!"
- Умер создатель "Кинотавра" Марк Рудинштейн
Понравилось37
Блохер просто стуканул и придумал отмазку дебильную. Походу его начали гнобить фанатики этих макак и он заднюю включил
Мелочь,а приятно.
На заседании у тов. Сталина:
Сталин: - " Вы, вы и вы.. Товарищь"...
Кто-то: -" Товарищь Сталин, а можно я? Можно? "
Сталин:-".. Можно,.. Расстрелять. "
Из всех перечисленных персонажей слышал только про Бастрыкина…
когда говоришь что думаешь - думай, что говоришь.
Или ещё:
Бойтесь своих желаний, они иногда сбываются.
ЗЫ. А Бастрыкин правильно сделал. Формальное обращение есть, значит есть официальный повод проверить этих двух около-музыкальных уродов.
Вспомните, хотя бы, известную интермедию Задорнова с шуткой на границе - попробуйте так же пошутить. Когда выйдите - расскажете, как прошло.
Но времена изменились, народ стал намного более безответственным. Это очень плохо, для народа вообще и для частных лиц в отдельности.
Времена сейчас примитивные, люди плохо понимают аллегории. Люди могут понять тебя в буквальном смысле...