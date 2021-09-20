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"Плевать им на ваши сантиметры": откровения мужчин и женщин, которые состоят в отношениях

"Плевать им на ваши сантиметры": откровения мужчин и женщин, которые состоят в отношениях (16 фото)

Автор:
20 сентября 2021 12:34
Сообщество : Юмор
Метки: СОЖИТЕЛЬСТВО   Юмор   девушки   мужчины   отношения   прикол   смех   
1170
16
Мужчины и женщины настолько психологически разные, что когда они начинают очень тесно общаться, то сталкиваются с невероятными особенностями своих вторых половинок. То, что кажется одним нормой, у вторых вызывает округление глаз.
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Метки: СОЖИТЕЛЬСТВО   Юмор   девушки   мужчины   отношения   прикол   смех   
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10k
Kostick Полчаса назад
про одноклассника папиного понравилось))
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zloykoyot 13 минут назад
Про одноклассника и наколку на руке туфту можно было бы и поаккуратнее слепить.
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15k
Corvus Corax 18 минут назад
12. Про романтику не знаю, но подмастерья нужны, картошку почистить, морковку потереть, на черновую работу обязательно персонал нужен... а вот все основное уже от меня, как шефа, зависит...
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