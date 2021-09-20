"Плевать им на ваши сантиметры": откровения мужчин и женщин, которые состоят в отношениях

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Мужчины и женщины настолько психологически разные, что когда они начинают очень тесно общаться, то сталкиваются с невероятными особенностями своих вторых половинок. То, что кажется одним нормой, у вторых вызывает округление глаз.
1. Классическая история начала отношений. Если не из-за этого, то ради чего вообще их начинать?
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