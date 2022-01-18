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Была бобруйчанка — стала минчанка. Кошка, которая проехала 150 км под днищем авто, нашла себе дом

Была бобруйчанка — стала минчанка. Кошка, которая проехала 150 км под днищем авто, нашла себе дом (3 фото)

Автор:
18 января 2022 16:37
Сообщество : Жизнь в Беларуси
Метки: кошка   найдёныш   путешествие   
564
3
Испуганную кошку-путешественницу под днищем автомобиля обнаружил механик столичного сервиса «Тойота Центр Минск Восток», когда поднял на подъемник для осмотра приехавшую из Бобруйска машину.
«К нам приехал котенок-путешественник! Из Бобруйска! Нашли на заднем мосту Хайлакса (Toyota Hilux. — Прим. Zerkalo.io). Теперь всей фирмой ищем новый дом для кошечки. Она проделала огромный и страшный путь: представьте себе 150 км под днищем автомобиля. Давайте сделаем ее жизнь яркой и позитивной. Надеемся, она подарит много радости тем, кто ее приютит», — написал в фейсбуке сотрудник компании Сергей Гаврилко.

Сообщают, что животное обнаружил сотрудник сервиса Александр.

«Поднимаю Hilux на подъемник, пошел осматривать, и тут на меня… Глазищи! Светятся, испуган до полусмерти! Я думал, такое только в YouTube бывает…», — передают слова механика его коллеги.
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Отметим, что в этом случае кошечке очень повезло, что она выжила. Скорее всего животное залезло под машину, чтобы погреться — так часто происходит в холодную погоду. Но чаще коты лезут к двигателю, в подкапотное пространство.

Кошечка была сильно напугана, замерзшая и грязная. Сотрудники сервиса предполагают, что кошка под днищем авто приехала из Бобруйска (а это 150 км) — оттуда на обслуживание пригнали Toyota Hilux. Они решили подыскать животному дом и сообщили об этом в соцсетях.

Однако, спустя несколько дней автомеханик Александр Яськов решил, что заберет найденыша себе.

«Я подумал и решился — теперь она моя. Все мне говорили, что это на удачу. Во-первых, потому что кошка-трехцветка, а во-вторых, потому, что не мы выбираем кошек, а они выбирают хозяев. Вот она и приехала ко мне», — написал на своей странице во «ВКонтакте» парень.
Александр сообщил, что кошечке не больше шести месяцев, она пока без имени. Друзья предложили назвать ее Тойота, но парень пока размышляет над этим. Он еще не возил животное на осмотр к ветеринару.

«Она пока всего боится — ведь перенесла стресс, вечно все меняется. На руки ко мне идти не хочет. Но уже немного оживает, во всю носится по квартире. Аппетит прекрасный. Думаю, что здорова, все будет хорошо», — пишет он.

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Метки: кошка   найдёныш   путешествие   
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8k
Ivan 7 часов назад
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Froll 6 минут назад
Другу тоже под капот кот залез.И тоже проехал много км.Назвали-Движок.
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163
Денис 9 минут назад
У меня знакомство с моим Рыжиком тоже связано с авто))). Помогал знакомому на стройке. У нас в пакете лежала курица-гриль; когда пришло время обеда, Я из пакета достал маленького чертёнка, жадно пожирающего наш обед. Пришлось поделиться. Доев свой кусок, оно залезло ко мне по штанам на руки, и, громко рыгнув, полезло на плечи. В шутку ему сказал, что, если хочет жить со мной, пусть дождется меня у машины. В конце работы мой Кот ждал меня, сидя на капоте моего авто. Двенадцать лет, полет нормальный!
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2k
VikaR 5 часов назад
Ну мужик, теперь вы вместе навсегда. Бери ее и не думай. Иначе удачи в жизни не будет.
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3k
Владимир 6 часов назад
красавица!!!
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5k
Борис Карабанов 7 часов назад
"При слове Бобруйск собрание болезненно застонало"
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10k
Kostick 7 часов назад
фраза заиграла новыми красками - "животное из бобруйска"))
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286
allexx Kostick 6 часов назад
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75
Егор Терентьев 7 часов назад
А ведь повезло мужику! Это неспроста)
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