Была бобруйчанка — стала минчанка. Кошка, которая проехала 150 км под днищем авто, нашла себе дом

Отметим, что в этом случае кошечке очень повезло, что она выжила. Скорее всего животное залезло под машину, чтобы погреться — так часто происходит в холодную погоду. Но чаще коты лезут к двигателю, в подкапотное пространство.



Кошечка была сильно напугана, замерзшая и грязная. Сотрудники сервиса предполагают, что кошка под днищем авто приехала из Бобруйска (а это 150 км) — оттуда на обслуживание пригнали Toyota Hilux. Они решили подыскать животному дом и сообщили об этом в соцсетях.



Однако, спустя несколько дней автомеханик Александр Яськов решил, что заберет найденыша себе.



«Я подумал и решился — теперь она моя. Все мне говорили, что это на удачу. Во-первых, потому что кошка-трехцветка, а во-вторых, потому, что не мы выбираем кошек, а они выбирают хозяев. Вот она и приехала ко мне», — написал на своей странице во «ВКонтакте» парень.