Австралия запретила кошкам гулять по улице

В австралийской столице Канберра кошек разрешено держать только в помещении - иначе их владельцам грозит штраф в размере 1600 долларов. Если кошка выйдет за пределы собственности владельца, ее могут забрать стражи порядка - а забрать животное у них можно, только опять же заплатив штраф. Кошкам также запрещено появляться на дорогах и пешеходных дорожках - если только они не на поводке.