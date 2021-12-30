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Австралия запретила кошкам гулять по улице

Австралия запретила кошкам гулять по улице (5 фото)

Автор:
30 декабря 2021 13:10
Сообщество : Животные
Метки: Австралия   животные   кот   коты   кошка   кошки   новости   фото   
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Власти Австралии продолжают ужесточать ограничения для передвижения кошек. Исследования показали, что каждая кошка ежегодно убивает более 740 местных диких животных - поэтому пушистым окончательно запретили гулять на улицах.
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Метки: Австралия   животные   кот   коты   кошка   кошки   новости   фото   
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8  комментариев
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5k
Максим 59 минут назад
Страшнее кошки зверя нет (с)
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−10
броненосец похлёбкин 7 минут назад
долбо-ебы !
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9k
*Сергей* 13 минут назад
ИМХО, это бред
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1k
Палыч 13 минут назад
Австралия запретила кошкам гулять по улицеПосмотреть
Австралия запретила кошкам гулять по улице
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3k
Viejo Borracho Dikobraz 21 минуту назад
>> каждая кошка ежегодно убивает более 740 местных диких животных
----
Так вот куда коалы подевались. Поди уже и за кенгуру взялись :-)
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38k
Андрей 23 минуты назад
Кошачий бог всё видит!
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5k
masteral Полчаса назад
Выгул кошки в Мельбурне
Фото моё

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9k
Васильевна 45 минут назад
"каждая кошка ежегодно убивает более 740 местных диких животных". Что-то сомневаюсь, в том, что КАЖДАЯ кошка это делает, еще и которую кормят. Есть заядлые охотники, которых корми - не корми, они всё равно охотятся. А есть коты, которые и на мышку рядом будут просто смотреть.
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