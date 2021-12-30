Австралия запретила кошкам гулять по улице

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Власти Австралии продолжают ужесточать ограничения для передвижения кошек. Исследования показали, что каждая кошка ежегодно убивает более 740 местных диких животных - поэтому пушистым окончательно запретили гулять на улицах.
Власти по всей Австралии активно вводят ограничения в попытке бороться с кошками на улицах - дикими, и в том числе домашними. По их данным, каждая кошка ежегодно убивает более 740 местных диких животных, чем наносит большой урон дикой природе и ресурсам. Кошкам официально запрещено находиться на улице.
В австралийской столице Канберра кошек разрешено держать только в помещении - иначе их владельцам грозит штраф в размере 1600 долларов. Если кошка выйдет за пределы собственности владельца, ее могут забрать стражи порядка - а забрать животное у них можно, только опять же заплатив штраф. Кошкам также запрещено появляться на дорогах и пешеходных дорожках - если только они не на поводке.
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В разных районах также ввели новые ограничения. Кошкам в городе Аделаида-Хиллз в Южной Австралии запрещено находиться на улице с 8 вечера до 7 утра, а во Фримантле - пушистым нельзя находиться в любых общественных местах. "Речь идет о защите нашей дикой природы, а также о том, чтобы помочь обезопасить кошек от драк или попадания под машины," - сказал член совета Фримантла Адин Ланг.
Эти предложения были одобрены многими владельцами кошек и заводчиками. Похожие правила и штрафы уже существуют в Австралии в отношении собак. Многие хозяева уже используют специальные кошачьи клетки для прогулок (на фото ниже), в которых кошки могут подолгу находиться на открытом воздухе.
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Так вот куда коалы подевались. Поди уже и за кенгуру взялись :-)
Фото моё