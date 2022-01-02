17 случаев, когда предметы выдали себя за что-то другое

Если смотреть на предметы с юмором и долей креативности, в них можно заметить схожесть с совершенно различными и не имеющими к ним никакого отношения вещами. И эта задача становится гораздо проще, если эти предметы и сами рады выдать себя за что-то совершенно иное!

Маленькая зацепка на моём линолеуме выглядит так, будто кто-то смотрит на меня из-под пола