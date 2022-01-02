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17 случаев, когда предметы выдали себя за что-то другое

17 случаев, когда предметы выдали себя за что-то другое (18 фото)

Автор:
02 января 2022 09:06
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   вещи   животные   забавно   подборка   показалось   
251
18

Лужа, удивительно похожая на собачку, кофемашина, маскирующаяся под Дарта Вейдера, автомобиль, чей бампер выдаёт хмурое, вполне себе человеческое лицо, — всё это и не только вы можете разглядеть в сегодняшней подборке!

Если смотреть на предметы с юмором и долей креативности, в них можно заметить схожесть с совершенно различными и не имеющими к ним никакого отношения вещами. И эта задача становится гораздо проще, если эти предметы и сами рады выдать себя за что-то совершенно иное!


Маленькая зацепка на моём линолеуме выглядит так, будто кто-то смотрит на меня из-под пола

×
×

Эта лужа похожа на Скуби-ду

Дарт Вейдер приглядывает за моим кофе

Мама говорит, мы как близнецы

Диспенсер для бумажных полотенец в нашем офисе выглядит так, будто он чем-то озабочен

Это не пальчик, а морковка

Камень похож на огромный вареник

Первый снег может заставить человека чувствовать себя примерно так

Этот парень улыбается затылком

Картошечка с грустным лицом

А ещё она немного напоминает Грута, персонажа из фильма «Стражи Галактики».

Мне попалось очень игривое манго

Одежда ведущей выглядит так, будто перед ней сидит собачка породы чихуахуа

Просто повесили сушиться шлейку нашей собаки

Она выглядит так, будто это потягивается какой-то человечек.

Мороз нарисовал узоры на нашей грязной машине, и теперь этот рисунок напоминает лес

На секунду мне показалось, что окно у нас на складе больше походит на картину с красивым пейзажем

Этот перчик выглядит так, будто вызывает меня на ринг

Он уже нацепил бойцовские перчатки!

Мой грязный носок выглядит так, будто ругается с кем-то

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Метки: Юмор   вещи   животные   забавно   подборка   показалось   
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Mexanik79 Час назад
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