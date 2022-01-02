FISHKINET
Сообщество Юмор 13693 поста • 2784 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
Всё о жизни в селе: порция убойных приколов

Всё о жизни в селе: порция убойных приколов (17 фото)

Автор:
02 января 2022 17:36
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   деревенская жизнь   деревня   подборка   прикол   село   сельская жизнь   
1218
17
Деревенская жизнь отличается от городской кардинально. Есть и минусы, но плюсов однозначно больше. Одни уличные туалеты и подводные лодки в речке чего стоят!..
×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Юмор   деревенская жизнь   деревня   подборка   прикол   село   сельская жизнь   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
31k
Растрелли В.В. 24 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Sandmännchen (DDR) Полчаса назад
Стрёмно представить, что сейчас за «неожиданности» там внутри…
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Как пользователи “Фишек” Новый год спасали Как пользователи “Фишек” Новый год спасали Пародия на саму себя: реакция соцсетей на новую Матрицу Пародия на саму себя: реакция соцсетей на новую Матрицу Пост о Почте России, который запоздал на три месяца Пост о Почте России, который запоздал на три месяца 15 примеров странного дизайна одежды, который вызывает у окружающих не восторг, а очень много вопросов 15 примеров странного дизайна одежды, который вызывает у окружающих не восторг, а очень много... Эпилептики оценят: гирлянд много не бывает Эпилептики оценят: гирлянд много не бывает Мы с вами свяжемся: пост для тех, кто знает значение аббревиатуры BDSM Мы с вами свяжемся: пост для тех, кто знает значение аббревиатуры BDSM
Бернгард Кёне

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

35206



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
2
11
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Как советская подводная лодка Б-307 оказалась в поволжских степях за тысячи километров от моря?
4
62
Как советская подводная лодка Б-307 оказалась в поволжских степях за тысячи километров...
Набирающие популярность в сообществах
Как праздновали Новый год на Руси
0
2
Как праздновали Новый год на Руси
История новогодней звезды
0
42
История новогодней звезды
Страшный сон школьника
Страшный сон школьника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Будет кого обнять
0
0

Лучшие демотиваторы
Слесарь Борщёв
3
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#люди#СССР#новости#прикольные#в мире#милота#фотографии#Разное
#Юмор#животные#подборка#картинки#добрые видео#Жизнь#страна#настроение#Ynews#прикол
#интересно#забавно#смешные#кино#история#Россия#комментарии#позитив#новый год

На что жалуетесь?

Вернуться