Всё о жизни в селе: порция убойных приколов

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Деревенская жизнь отличается от городской кардинально. Есть и минусы, но плюсов однозначно больше. Одни уличные туалеты и подводные лодки в речке чего стоят!..
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6.
Когда рассказываешь, что у тебя есть своя подлодка, только она в деревне у бабушки, а тебе никто не верит
7.
Когда рассказываешь, что у тебя есть свой истребитель, только он в деревне у бабушки, а тебе никто не верит
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