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Эпичная подборка из серии "И так сойдет", от которой кайфанут пофигисты

Эпичная подборка из серии "И так сойдет", от которой кайфанут пофигисты (20 фото)

Автор:
23 мая 2021 18:47
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   и так сойдет   лига Лени   отделочники   прикол   смех   строители   
3516
20
Данный пост сделан при поддержки следующих некоммерческих организаций: "Лига лени", "Учение свидетелей-пофигистов" и прочих подобных товарищей. А если серьезно, то это просто очень веселый пост, который заставит вас улыбнуться.
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Метки: Юмор   и так сойдет   лига Лени   отделочники   прикол   смех   строители   
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6  комментариев
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1k
Broscan 2 часа назад
Заземление
Аж перекарёжило!
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37
Сергей Кулешов Broscan Час назад
Ага. А мы как дураки, канавы копаем, уголки забиваем, ленту варим а оказывается вон оно как можно было
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17k
Ego sum qui sum Час назад
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210
Сергей Ковалев Час назад
Поставили лестницу на лестничном марше на кирпичи
. Сам так делал не раз,и даже не десять. Ни разу лестница не ушла в сторону
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