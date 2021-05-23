Эпичная подборка из серии "И так сойдет", от которой кайфанут пофигисты

Свежая подборка черного юмора, которая многим очень не понравится

Как построить дом, когда у тебя всего полсотки

Расизм, цинизм, некрофилия, или за что мы так любим черный юмор

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Когда тебе уже за 30, но любовь к конструктору только растет