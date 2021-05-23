Эпичная подборка из серии "И так сойдет", от которой кайфанут пофигисты

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Данный пост сделан при поддержки следующих некоммерческих организаций: "Лига лени", "Учение свидетелей-пофигистов" и прочих подобных товарищей. А если серьезно, то это просто очень веселый пост, который заставит вас улыбнуться.
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