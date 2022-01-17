Парад хипповской моды на фестивале Вудсток, 1969 год

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Легендарный фестиваль, собравший около полумиллиона зрителей, прекрасно иллюстрирует эпоху 60-х и ее контркультурную атмосферу. Эта фотоколлекция посвящена бунтарской моде Вудстока, которая до сих пор находит отклик в сердцах новых поколений.
Никто не ожидал, что "Вудстокская ярмарка музыки и искусств" соберет около полумиллиона зрителей, и никто не ожидал, что она станет легендарным явлением в контркультуре 1960-х и истории музыки. Этот фестиваль, проходивший под открытым небом на молочной ферме Макса Ясгура в Бетеле, штат Нью-Йорк, теперь можно рассматривать как одно из самых важных событий двадцатого века.
Организаторы столкнулись с рядом трудностей и препятствий: от выбора площадки до переговоров с музыкантами. Многие местные жители возражали против проведения фестиваля - им не нравилась идея собрать у себя сотни тысяч обдолбанных хиппи, активистов, выступающих против войны во Вьетнаме и прочего "сброда". Но, несмотря на все преграды, мероприятие состоялось. Оно началось в пятницу 15 августа и закончилось в воскресенье 17 августа (а фактически в понедельник).
Организаторы столкнулись с рядом трудностей и препятствий: от выбора площадки до переговоров с музыкантами. Многие местные жители возражали против проведения фестиваля - им не нравилась идея собрать у себя сотни тысяч обдолбанных хиппи, активистов, выступающих против войны во Вьетнаме и прочего "сброда". Но, несмотря на все преграды, мероприятие состоялось. Оно началось в пятницу 15 августа и закончилось в воскресенье 17 августа (а фактически в понедельник).
Нельзя сказать, что все шло гладко: проливные дожди, забитые дороги, нехватка еды и питья и повсеместное употребление наркотиков усугубляли хаос — и все же это событие стало для многих почти мистическим переживанием. "Я был на Вудстоке" — с гордостью говорят люди до сих пор, и глаза их затуманиваются...
Публика фестиваля состояла из "детей цветов", антивоенной молодежи, гражданских активистов и многих других молодых людей, чувствовавших себя бесправными в существовавшей тогда системе. Мероприятие, которое рекламировалось как праздник любви и мира, действительно сумело стать таким праздником, скрепленным потрясающими музыкальными выступлениями.
Публика фестиваля состояла из "детей цветов", антивоенной молодежи, гражданских активистов и многих других молодых людей, чувствовавших себя бесправными в существовавшей тогда системе. Мероприятие, которое рекламировалось как праздник любви и мира, действительно сумело стать таким праздником, скрепленным потрясающими музыкальными выступлениями.
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О музыкальной составляющей фестиваля написано и снято много. А мы поговорим об оригинальной моде Вудстока.
Домашние и ручные технологии обработки тканей и изготовления одежды, которые остаются популярными и сегодня, родились из той, хипповской эпохи: красители для тканей смешивались в кухонной раковине, а умеющие вязать крючком мастерили не салфетки и покрывала, а топы и бюстгальтеры, едва прикрывающие грудь.
Джинсовая ткань - символ бунтарства, появившийся на киноэкранах благодаря Джеймсу Дину и Марлону Брандо в 1950-х годах, - была повсюду. Но в конце 1960-х в моде уже была не синяя джинса, а вытертая, окрашенная, вышитая или сшитая из маленьких кусочков в стиле "пэчворк". Новая, психоделическая эстетика, которая давала о себе знать во всём.
Домашние и ручные технологии обработки тканей и изготовления одежды, которые остаются популярными и сегодня, родились из той, хипповской эпохи: красители для тканей смешивались в кухонной раковине, а умеющие вязать крючком мастерили не салфетки и покрывала, а топы и бюстгальтеры, едва прикрывающие грудь.
Джинсовая ткань - символ бунтарства, появившийся на киноэкранах благодаря Джеймсу Дину и Марлону Брандо в 1950-х годах, - была повсюду. Но в конце 1960-х в моде уже была не синяя джинса, а вытертая, окрашенная, вышитая или сшитая из маленьких кусочков в стиле "пэчворк". Новая, психоделическая эстетика, которая давала о себе знать во всём.
Начиная с 1967 года молодежная культура начала меняться и в музыкальном плане, и в плане моды, которая стала более свободной, непринужденной и богемной. Люди начали носить пончо, мокасины, бусы любви, знаки мира, ожерелья с медальонами, ремни из цепей, ткани в горошек и длинные пышные рукава.
И мужчины, и женщины носили потрепанные расклешенные джинсы, рубашки с галстуком, рабочие рубашки, открытые сандалии ("сандалии Иисуса") и повязки на голову. Женщины часто ходили босиком и многие отказались от бюстгальтера. Производители одежды, кстати, не сидели сложа руки. Они быстро поймали эту волну и начали выпускать молодежную одежду в психоделическом стиле.
И мужчины, и женщины носили потрепанные расклешенные джинсы, рубашки с галстуком, рабочие рубашки, открытые сандалии ("сандалии Иисуса") и повязки на голову. Женщины часто ходили босиком и многие отказались от бюстгальтера. Производители одежды, кстати, не сидели сложа руки. Они быстро поймали эту волну и начали выпускать молодежную одежду в психоделическом стиле.
Весьма были популярны жилеты из оленьей кожи с бахромой, струящиеся кафтаны, свободные пижамы, состоящие из топа-туники поверх брюк-кюлотов в пол, обычно из полиэстера или шифона. линные макси-пальто, часто с поясом и подкладкой из овчины, появились в конце десятилетия.
Осенью и зимой 1969 года среди женщин были популярны анималистические принты. Женские рубашки часто имели прозрачные рукава. Психоделические принты, принты для ткани с изображением листиков марихуаны и прочий подобный антураж появились именно в эту эпоху.
Осенью и зимой 1969 года среди женщин были популярны анималистические принты. Женские рубашки часто имели прозрачные рукава. Психоделические принты, принты для ткани с изображением листиков марихуаны и прочий подобный антураж появились именно в эту эпоху.
Идея мультикультурализма также стала очень популярной. Модники того времени вдохновлялись традиционной одеждой Непала, Индии, Бали, Марокко и африканских стран. Поскольку вдохновение черпалось со всего мира, разделение стилей усиливалось; предметы одежды часто имели схожие элементы и создавали схожие силуэты, но настоящей "униформы" не было.
В моде была индивидуальность.
В моде была индивидуальность.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Вудсток. Фестиваль Исторические факты Мода 60-х вудсток история моды молодежь фестиваль хиппи
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"Кролик мусолил капустный листок В 69-м году был знаменитый фестиваль Вудсток Я полотенцем очки протёр У котейки хвостик нечаянно обгорел Введенский в петле плясал Маяковский пулю сосал Передонов зубами во сне скрипел В Сибири наблюдался католический бум В сортире котейка странные звуки издавал Серый котейка блевал огурцом Был обзываем подлецом Всю ночь на помойке мусор горел Май сатанел Под утро из тучи дождик попёр Отчаянно вспотел Егор Глобальные вещи тужились в мозгу Пальцы лазили в бороде Женя Колесов перебрался в Москву Федя Фомин получил [мат] Я в это время песенки орал Передонов умирал Давал недотыкомку напрокат В Австралии есть такой зверёк вомбат Кастанеда об этом ничего не писал Серый котейка в ботинок ссал" (с) "ГО"
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