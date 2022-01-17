Парад хипповской моды на фестивале Вудсток, 1969 год

Никто не ожидал, что "Вудстокская ярмарка музыки и искусств" соберет около полумиллиона зрителей, и никто не ожидал, что она станет легендарным явлением в контркультуре 1960-х и истории музыки. Этот фестиваль, проходивший под открытым небом на молочной ферме Макса Ясгура в Бетеле, штат Нью-Йорк, теперь можно рассматривать как одно из самых важных событий двадцатого века.



Организаторы столкнулись с рядом трудностей и препятствий: от выбора площадки до переговоров с музыкантами. Многие местные жители возражали против проведения фестиваля - им не нравилась идея собрать у себя сотни тысяч обдолбанных хиппи, активистов, выступающих против войны во Вьетнаме и прочего "сброда". Но, несмотря на все преграды, мероприятие состоялось. Оно началось в пятницу 15 августа и закончилось в воскресенье 17 августа (а фактически в понедельник).