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Парад хипповской моды на фестивале Вудсток, 1969 год

Парад хипповской моды на фестивале Вудсток, 1969 год (44 фото)

Автор:
17 января 2022 14:59
Сообщество : Исторические факты
Метки: Вудсток. Фестиваль   Исторические факты   Мода 60-х   вудсток   история моды   молодежь   фестиваль   хиппи   
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Легендарный фестиваль, собравший около полумиллиона зрителей, прекрасно иллюстрирует эпоху 60-х и ее контркультурную атмосферу. Эта фотоколлекция посвящена бунтарской моде Вудстока, которая до сих пор находит отклик в сердцах новых поколений.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Вудсток. Фестиваль   Исторические факты   Мода 60-х   вудсток   история моды   молодежь   фестиваль   хиппи   
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5k
Кирилл 2 часа назад
Дженис Джоплин затесалась:))
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stabskapitan 6 минут назад
Как-то нетолерантненько, всего один негр и две негритянки
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6k
Андрей Крылов 18 минут назад
Почему-то вспомнилось:
"Кролик мусолил капустный листок В 69-м году был знаменитый фестиваль Вудсток Я полотенцем очки протёр У котейки хвостик нечаянно обгорел Введенский в петле плясал Маяковский пулю сосал Передонов зубами во сне скрипел В Сибири наблюдался католический бум В сортире котейка странные звуки издавал Серый котейка блевал огурцом Был обзываем подлецом Всю ночь на помойке мусор горел Май сатанел Под утро из тучи дождик попёр Отчаянно вспотел Егор Глобальные вещи тужились в мозгу Пальцы лазили в бороде Женя Колесов перебрался в Москву Федя Фомин получил [мат] Я в это время песенки орал Передонов умирал Давал недотыкомку напрокат В Австралии есть такой зверёк вомбат Кастанеда об этом ничего не писал Серый котейка в ботинок ссал" (с) "ГО"
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118
Николай MG AdV Час назад
У меня одного при просмотре фотографий в голове заиграл трек
Jefferson Airplane - Somebody To Love?
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83k
Броненосец Потелкам 2 часа назад
сиськи "прощай молодость"
.
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