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10 раз, когда футуристическая мода действительно дотянулась до звёзд

10 раз, когда футуристическая мода действительно дотянулась до звёзд (19 фото)

Автор:
16 июня 2021 15:46
Метки: Мода 60-х   Футуристический   история моды   космическое   мода 70-х   мода 80-90-х   модельеры   современная мода   
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19
Космическая гонка в середине 20 века вдохновляла миллионы людей, в том числе и модельеров - футуристические образы заполнили подиумы и магазины одежды по всему миру. Давайте проследим, как эта тенденция жила и развивалась в мире моды с 60-х годов до наших дней.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Мода 60-х   Футуристический   история моды   космическое   мода 70-х   мода 80-90-х   модельеры   современная мода   
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Nikita 48 минут назад
Про Леди Гагу и Агузарову не вспомнили
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Ernesto Tatti🇫🇮 9 минут назад
Жена робота Вертера

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Максим Т. 19 минут назад
Да уж...
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