10 раз, когда футуристическая мода действительно дотянулась до звёзд

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Космическая гонка в середине 20 века вдохновляла миллионы людей, в том числе и модельеров - футуристические образы заполнили подиумы и магазины одежды по всему миру. Давайте проследим, как эта тенденция жила и развивалась в мире моды с 60-х годов до наших дней.
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1. Головной убор стюардессы. Эмилио Пуччи, 1965 год
Этот пластиковый шлем был разработан итальянским модельером Эмилио Пуччи для компании Braniff Airways в 1960-х годах. Он должен был защитить прически стюардесс, но имел очень футуристический вид.
2. Джейн Фонда в фильме "Барбарелла" 1968 года
Космическая гонка проникла не только в моду, но и в киноиндустрию. Фильм 1968 года "Барбарелла" с Джейн Фондой в главной роли продемонстрировал эту новую одержимость и установил стандарт футуристической моды - костюмы из кольчуги, формованного пластика и перьев... Все они стали популярными на подиумах.
3. Платье "мини" из алюминиевых дисков. Пако Рабанн, примерно 1968 год
Пако Рабанн был одним из самых известных футуристических модельеров 1960-х и 1970-х годов. Он специализировался на моде из металла и стремился придать создаваемой им одежде футуристический вид.
Он был известен созданием кольчужных мини-платьев и соответствующих головных уборов, которые делали моделей похожими на пилотов инопланетного флота в броне. Рабанн также приложил руку к созданию костюмов, которые носила Джейн Фонда в "Барбарелле".
Он был известен созданием кольчужных мини-платьев и соответствующих головных уборов, которые делали моделей похожими на пилотов инопланетного флота в броне. Рабанн также приложил руку к созданию костюмов, которые носила Джейн Фонда в "Барбарелле".
4. Футуристическая зимняя коллекция Тьерри Мюглера, 1979 год
Тьерри Мюглер - модельер, известный любовью к футуристическим темам коллекций, от его коллекции 1979 года (вверху) до роботизированной брони 1995 года (внизу). На протяжении десятилетий его одежду носили знаменитости, в том числе Дайана Росс, Леди Гага и Карди Би.
5. Андре Курреж, апрель 1993 г.
Французский модельер Андре Курреж более известен как отец космической моды. Он был первым дизайнером, который вывел космическую гонку на подиум.
Куррежу в значительной степени приписывают популяризацию мини-юбок и сапог для "гоу-гоу" в 1960-х годах, что стало результатом его оригинального футуристического дизайна. Этот модельер продемонстрировал такой интерес к будущему и космическим путешествиям, что получил приглашение от НАСА посетить мыс Канаверал во Флориде.
Куррежу в значительной степени приписывают популяризацию мини-юбок и сапог для "гоу-гоу" в 1960-х годах, что стало результатом его оригинального футуристического дизайна. Этот модельер продемонстрировал такой интерес к будущему и космическим путешествиям, что получил приглашение от НАСА посетить мыс Канаверал во Флориде.
6. Наряд от Пьера Кардена, 1968 год
Пьер Карден - еще один французский модельер, который черпал вдохновение из высадки американцев на Луну. Фактически, на его показе 1969 года под названием "Космическая эра и футуризм" была продемонстрирована одежда с блестящими накидками и платьями с расклешенными краями в ракетном стиле.
Карден также посетил НАСА и якобы стал первым гражданским лицом в мире, которое примерило скафандр Нила Армстронга. Карден создал свою собственную версию скафандра для НАСА, и, по его словам, мечтал о доме на Луне.
Карден также посетил НАСА и якобы стал первым гражданским лицом в мире, которое примерило скафандр Нила Армстронга. Карден создал свою собственную версию скафандра для НАСА, и, по его словам, мечтал о доме на Луне.
7. Живанши, коллекция 1999 г.
Осенне-зимняя коллекция Givenchy 1999 года представила взгляд Александра Маккуина на неопределенное будущее накануне 2000 года. Модели расхаживали по подиуму в одежде с замысловатым узором из металлических плат.
8. Хусейн Чалаян, коллекция Весна / Лето 2007 года
Модельер Хусейн Чалаян при разработке своей коллекции 2007 года увлекся футуризмом и технологиями.
Во время весенне-летнего шоу он сотрудничал с той же технологической командой, которая работала над спецэффектами для фильмов о Гарри Поттере. Его наряды имитируют дизайн Пако Рабанна 1960-х годов (см. выше), но в них также есть футуристические элементы технологий.
Во время весенне-летнего шоу он сотрудничал с той же технологической командой, которая работала над спецэффектами для фильмов о Гарри Поттере. Его наряды имитируют дизайн Пако Рабанна 1960-х годов (см. выше), но в них также есть футуристические элементы технологий.
9. Moschino, коллекция 2018 года
Итальянский модный дом Moschino применил футуристический подход на показе мод 2018 года в Милане. Осенняя коллекция Moschino 2018 обращена как в прошлое, так и в будущее благодаря линии, вдохновленной 1960-ми годами.
В линии были представлены красочные костюмы с юбкой в тон, похожие на популярные в 1960-е годы. Модели были выкрашены в разные цвета, чтобы походить на инопланетян, пришедших из другого мира (марсиан?).
Эта коллекция была намеком на космическую гонку прошлого и данью неизвестности.
В линии были представлены красочные костюмы с юбкой в тон, похожие на популярные в 1960-е годы. Модели были выкрашены в разные цвета, чтобы походить на инопланетян, пришедших из другого мира (марсиан?).
Эта коллекция была намеком на космическую гонку прошлого и данью неизвестности.
10. Balmain, коллекция Осень / Зима 2021-2022 гг.
Один из последних показов мод в этом году также имел ярко выраженный футуристический элемент. Коллекция Balmain осень-зима 2021-2022, показанная на Неделе моды в Париже, рассказала своим зрителям историю побега.
Один из образов коллекции Balmain Осень / Зима 2021-2022 гг.
Возможно, эта линия была вдохновлена пандемией COVID-19 и идеей сбежать в космос от проблем на Земле. Замечательная мысль. Так это или нет, но наряды, представленные в этой коллекции, блестели и были похожи на скафандры космонавтов.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Мода 60-х Футуристический история моды космическое мода 70-х мода 80-90-х модельеры современная мода
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