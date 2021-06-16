10 раз, когда футуристическая мода действительно дотянулась до звёзд

Пьер Карден - еще один французский модельер, который черпал вдохновение из высадки американцев на Луну. Фактически, на его показе 1969 года под названием "Космическая эра и футуризм" была продемонстрирована одежда с блестящими накидками и платьями с расклешенными краями в ракетном стиле.



Карден также посетил НАСА и якобы стал первым гражданским лицом в мире, которое примерило скафандр Нила Армстронга. Карден создал свою собственную версию скафандра для НАСА, и, по его словам, мечтал о доме на Луне.