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95-летний Дэвид Аттенборо доказывает, что возраст - это всего лишь цифры

95-летний Дэвид Аттенборо доказывает, что возраст - это всего лишь цифры (5 фото)

Автор:
17 января 2022 13:23
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Дэвид Аттенборо   знаменитости   известные люди   люди   натуралист   природа   фото   шоу бизнес   
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Известному британскому натуралисту и телеведущему Дэвиду Аттенборо - 95 лет, но недавно он вновь доказал всем вокруг, что возраст - это всего лишь цифра. Он настоял на том, чтобы во время съемок шоу самостоятельно переплыть на лодке хорватское озеро.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Дэвид Аттенборо   знаменитости   известные люди   люди   натуралист   природа   фото   шоу бизнес   
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2  комментария
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Миклухо Поклал 59 минут назад
Очень люблю его и смотрю все его передачи.
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Fat Lynx 2 часа назад
ПРФ, смотри! Можно еще повышать пенсионный возраст!
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