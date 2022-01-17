95-летний Дэвид Аттенборо доказывает, что возраст - это всего лишь цифры

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Известному британскому натуралисту и телеведущему Дэвиду Аттенборо - 95 лет, но недавно он вновь доказал всем вокруг, что возраст - это всего лишь цифра. Он настоял на том, чтобы во время съемок шоу самостоятельно переплыть на лодке хорватское озеро.
Сэр Дэвид Аттенборо, один из самых знаменитых в мире телеведущих и натуралистов, родился 8 мая 1926 года в Лондоне. Недавно он произвел впечатление на съемочную группу шоу о природе "Зеленая планета" (Green Planet) своими навыками гребли. 95-летний телеведущий настоял на том, чтобы самому переплыть хорватское озеро на лодке. Это произошло во время съемок на Плитвицких озёрах в Хорватии, которые считаются объектом всемирного наследия.
Когда продюсер шоу отснял сцену в лодке, то попросил Аттенборо пересесть на место пассажира. Однако, натуралист отказался, и настоял на том, чтобы закончить путь самостоятельно: "Когда мы отсняли материал, я сказал: "Дэвид, мы закончили. Я сяду в машину и отвезу нас обратно". Он сказал: "Нет, нет, все в порядке". Я сам был гребцом, когда учился в университете, но у сэра Дэвида ничего такого не было. Несмотря на это, он вез нас всю обратную дорогу, примерно треть мили. Я был впечатлен, ведь это была тяжелая старая лодка," - рассказывает продюсер шоу Майк Гантон.
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Из-за ограничений по пандемии шоу, снятое всемирно известным отделом естественной истории BBC Studios, снималось в течение четырех лет. Его снимали с использованием передовых технологий, рассказывая о "невидимом" мире растений. Сам сэр Аттенборо считает, что "Зеленая планета" - как нельзя актуальное шоу, особенно учитывая, что на данный момент биоразнообразие Земли сокращается быстрее, чем в любое другое время в истории человечества.
Исследование, проведенное в 2018 году, показало, что деятельность человека привела к гибели 83 процентов диких млекопитающих и 50 процентов растений всего мира. По словам сэра Аттенборо, шоу "Зеленая планета" расширит представления людей о планете и растениях: "Без растений мы бы умерли с голоду, и не смогли бы дышать. Мир полон различных растений, но представления людей о них, за исключением узкого понимания, не соответствуют реальным масштабам," - упоминал Аттенборо.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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