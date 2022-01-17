95-летний Дэвид Аттенборо доказывает, что возраст - это всего лишь цифры

Когда продюсер шоу отснял сцену в лодке, то попросил Аттенборо пересесть на место пассажира. Однако, натуралист отказался, и настоял на том, чтобы закончить путь самостоятельно: "Когда мы отсняли материал, я сказал: "Дэвид, мы закончили. Я сяду в машину и отвезу нас обратно". Он сказал: "Нет, нет, все в порядке". Я сам был гребцом, когда учился в университете, но у сэра Дэвида ничего такого не было. Несмотря на это, он вез нас всю обратную дорогу, примерно треть мили. Я был впечатлен, ведь это была тяжелая старая лодка," - рассказывает продюсер шоу Майк Гантон.