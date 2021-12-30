Илон Маск живет в сборном доме за 50 тысяч долларов

Дом Маска - это квартира-студия с полностью оборудованной кухней, спальней, ванной комнатой и гостиной. Хотя дом кажется маленьким, он компактно и функционально вмещает достаточно предметов, мебели и техники. Стены Casita прочные и устойчивые к гниению, а также могут противостоять силе ураганного ветра и большому количеству снега. По словам самого Маска, жизнь в таком домике его полностью устраивает, даже по сравнению с его предыдущими домами, и в ближайшее время он не собирается никуда переезжать.