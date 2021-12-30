Илон Маск живет в сборном доме за 50 тысяч долларов

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Несмотря на то, что Илон Маск является одним из богатейших людей на планете, после продажи своей недвижимости он живет в простом доме стоимостью 50 тысяч долларов. Этот складной дом площадью 35 квадратных метров изготовлен компанией Boxabl из Лас-Вегаса.
В настоящее время Илон Маск является самым богатым человеком в мире с состоянием в 167,3 миллиарда долларов. Но роскошным особнякам с золотыми колоннами он предпочел простоту. После того, как предприниматель продал большую часть своей недвижимости, он живет в складном доме площадью 35 квадратных метров от Boxabl за 50 000 долларов (3,7 млн рублей). Его домик находится в Техасе.
Домик Boxabl Casita, в котором живет Маск - инновация в сфере жилья. Это небольшие складные и мобильные домики - такой дом может быть установлен на заднем дворе заказчика примерно за час. Цель компании Boxabl - снизить затраты на жилье, уменьшить проблему бездомности в мире и решить проблемы жилищного кризиса. Поэтому на эти дома резко вырос спрос - компания получила предварительные заказы на сумму около 1 миллиарда долларов, а свои дома ждут в очереди 47 тысяч человек. В среднем на завершение домика уходит около семи месяцев, что может существенно задержать поставки.
Дом Маска - это квартира-студия с полностью оборудованной кухней, спальней, ванной комнатой и гостиной. Хотя дом кажется маленьким, он компактно и функционально вмещает достаточно предметов, мебели и техники. Стены Casita прочные и устойчивые к гниению, а также могут противостоять силе ураганного ветра и большому количеству снега. По словам самого Маска, жизнь в таком домике его полностью устраивает, даже по сравнению с его предыдущими домами, и в ближайшее время он не собирается никуда переезжать.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: mask Илон Маск дом жилье знаменитости известные люди люди фото
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Чтоб понять кто на фейке решил раскручивать эти контейнеры... Сам производитель или, что более вероятно, умственно не особо развитые дилеры/реселлеры...
добавьте, что каждые тридцать минут по новому адресу!:)
Заливной фундамент. Стены из бруса. Пластиковая обшивка. Рамы окон и дверь - металлические.
Кухня, гостинная, две спальни, ванная, туалет отдельный, маленький коридорчик у заднего входа, где стояла стиралка.
Шкафы встроенные.
Очень удобно. Для семьи с двумя тогда маленькими детьми - больше не нужно.
С наступающим!
Снял домик или квартирку в понравившемся месте, пожил какое то время. Надоело место и домик - снял домик или квартирку в другом месте.
Были бы у меня миллиарды я бы возможно так и делал - пожил пару месяцев в Сочи, потом по необходимости хоба в Москву, полгодика пожил где то в центре, оп и я уже в Ялте, месячишко пожил и хоп на недельку на Байкал в избушку, потом ап и я уже во Владивостоке, ап в Казани оба-оба в Керчи, трам тарарам в Питере. Ну и так далее ))))
В полях и лесах в мороз вполне себе прекрасно думается о душевном богатстве.
Вот в городе на тёплом унитазе, рядом с ТРК, клубами, ресторанами и прочими заманухами думать о душевном богатстве значительно сложнее.
Ну кому как конечно, но у меня как то так.
Я конечно не осуждаю его выбор. Но не находите, что это глупо?