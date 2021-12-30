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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 5409 постов • 705 подписчиков подписаться
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Илон Маск живет в сборном доме за 50 тысяч долларов

Илон Маск живет в сборном доме за 50 тысяч долларов (7 фото + 1 видео)

Автор:
30 декабря 2021 12:30
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: mask   Илон Маск   дом   жилье   знаменитости   известные люди   люди   фото   
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Несмотря на то, что Илон Маск является одним из богатейших людей на планете, после продажи своей недвижимости он живет в простом доме стоимостью 50 тысяч долларов. Этот складной дом площадью 35 квадратных метров изготовлен компанией Boxabl из Лас-Вегаса.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: mask   Илон Маск   дом   жилье   знаменитости   известные люди   люди   фото   
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23  комментария
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11k
Александр Час назад
Просто рекламирует домики из говна и картонок.
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__ Минуту назад
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__ 3 минуты назад
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2k
Алексей 3 минуты назад
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1k
GoInDown 8 минут назад
Школьники схавают и будут дальше визжать какой он классный и крутой)
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13k
Вася Полчаса назад
Ссылка coub.com
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6k
Tim_G 39 минут назад
Автор, где ссылка на источник сего прикола?

Чтоб понять кто на фейке решил раскручивать эти контейнеры... Сам производитель или, что более вероятно, умственно не особо развитые дилеры/реселлеры...
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3k
Outcast 48 минут назад
Общежитие имени монаха Бертольда Шварца
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63k
красный диплом. 55 минут назад
Нам с нашими олигархами это даже противно читать..
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404
whyicannotremovemyprofile Час назад
кто сказал, что в одном?
добавьте, что каждые тридцать минут по новому адресу!:)
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3k
RUSSfan Час назад
Фейк! Свою недвижимость он рапродал, это-да. Только это высер в статье. Живет он в охеренном особняке, и не за 50 К. Оформлено все не на него просто....
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27k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Час назад
ага домик,50 тонн.а внутрянку и технику кто считал ? :)
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18k
Serg2001 2 часа назад
Да лох он! Где золотые унитазы? Где лепнина, позолота? Где портреты хозяина на троне? Где квадратные километры земли вокруг. Гранитные набережные? Виноградники? Ни хрена он в богатстве не понимает. Не тому досталось!
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6k
Шурави 2 часа назад
Быть богатым и жить бедно - вообще не сложно, вот наоборот сложновато.
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__ Мангуст 5 минут назад
Были бы у тебя миллиарды то ты бы был на нарах, в Госдуме, или в Лондоне... четвертого не дано!
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5k
Максим 2 часа назад
Будучи богатым нет ничего проще, чем изображать скромность.
Я конечно не осуждаю его выбор. Но не находите, что это глупо?
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