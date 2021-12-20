23 актера, которые оставили кино - и кардинально сменили деятельность

Свое призвание или просто дело по душе мы можем найти в самых разных сферах. Некоторые из этих людей сыграли одну или несколько ролей в кино, и решили уйти из шоу-бизнеса, поняв, что они хотят работать в другой отрасли. Кто-то кардинально сменил деятельности - например, из актеров в медсестру. Посмотрим на несколько таких примеров из Голливуда.

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Майкл Шоффлинг, сыгравший Джейка Райана в "16 свечах", стал мебельщиком 0 Источник:

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Кэл Пенн, звезда фильмов "Гарольд и Кумар", в 2009-2011 годах занимал должность помощника главы отдела по связям с общественностью в администрации Президента США. После этого он снимался еще в нескольких фильмах 0 Источник:

Кэрри Хенн, сыгравшая девочку Ньют в фильме "Чужие" (1986), никогда не снималась в других фильмах, а когда выросла, стала учительницей 0 Источник:

Дженнифер Стоун, сыгравшая в сериале "Волшебники из Вэйверли Плэйс", стала медсестрой 0 Источник:

Джефф Коэн из фильма "Балбесы" стал адвокатом 0 Источник:

Самый яркий пример - Арнольд Шварценеггер, звезда фильмов о "Терминаторе", с 2003 по 2011 год был губернатором Калифорнии 0 Источник:

Эрик Эстрада, известный по ролям в телесериале "Калифорнийский дорожный патруль" и фильме "Король вечеринок", стал полицейским 0 Источник:

Карин Парсонс, сыгравшая в "Принце из Беверли-Хиллз" и "Майор Пэйн", основала некоммерческую организацию Sweet Blackberry, которая создает материалы для обучения детей истории чернокожих 0 Источник:

Кевин Джонас, актер и участник группы братьев Джонас Jonas Brothers, отдельно от своих братьев работал подрядчиком и вел собственное дело 0 Источник:

Рик Моранис, сыгравший Луиса Талли в "Охотниках за привидениями", бросил кино, и после смерти жены занялся воспитанием детей 0 Источник:

Рид Александер, сыгравший в сериале "АйКарли", стал репортером финансовых новостей 0 Источник:

Лукас Бабин из фильма "Школа рока" сейчас работает окружным прокурором в Техасе 0 Источник:

Мара Уилсон, сыгравшая главную героиню в фильме "Матильда", стала писательницей 0 Источник:

Питер Острум, сыгравший Чарли в фильме "Вилли Вонка и шоколадная фабрика", работает ветеринаром 0 Источник:

Дэнни Ллойд, сыгравший мальчика Дэнни Торранса в триллере "Сияние", в настоящее время является профессором биологии 0 Источник:

Бриджит Мендлер из сериала "Держись, Чарли!", сейчас получает степень в Гарвардской школе права 0 Источник:

Никки Блонски, известная по роли Трейси Тернблад в фильме "Лак для волос", долгое время работала визажистом в салоне Superstar в Нью-Йорке 0 Источник:

Чарли Корсмо, сыгравший Джеки в "Капитан Крюк", занимает должность профессора права в юридической школе 0 Источник:

Росс Бэгли, известный ролями в "Принц из Беверли-Хиллз" и "Маленькие негодяи", работает риэлтором в Лос-Анджелесе 0 Источник:

Дилан Спроуз из сериала "Всё тип-топ, или Жизнь Зака и Коди" сейчас управляет пивоварней All-Wise Meadery в Бруклине 0 Источник:

Донни Данаган, который в детстве озвучил главного героя "Бэмби" , поступил на военную службу в подростковом возрасте, и держал свою актерскую карьеру в тайне до 2005 года 0 Источник:

Фиби Кейтс Клайн из фильма "Быстрые перемены в школе Риджмонт-Хай", открыла свой бутик на Манхэттене, и сейчас занимается только им 0 Источник: