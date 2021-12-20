FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 5374 поста • 701 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
23 актера, которые оставили кино - и кардинально сменили деятельность

23 актера, которые оставили кино - и кардинально сменили деятельность (24 фото)

Автор:
20 декабря 2021 21:13
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Жизнь   актеры   знаменитости   кино   люди   подборка   фото   шоу бизнес   
1358
24
Свое призвание или просто дело по душе мы можем найти в самых разных сферах. Некоторые из этих людей сыграли одну или несколько ролей в кино, и решили уйти из шоу-бизнеса, поняв, что они хотят работать в другой отрасли. Кто-то кардинально сменил деятельности - например, из актеров в медсестру. Посмотрим на несколько таких примеров из Голливуда.
×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Жизнь   актеры   знаменитости   кино   люди   подборка   фото   шоу бизнес   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Александр 2 часа назад
Кроме Арни и девочки из "Матильды" не знаю никого...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Вася 8 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Агент Безопасной Национальности Час назад
Знаю Шварца и когда-то давно видел "Охотников за привидениями". А остальные - кто это вообще?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
932
Тарас Карпенко 2 часа назад
А чего забыли зеленского?
Из музыканта пенисом по роялю в президенты ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Биологи обнаружили в глубокой шахте животное с 1306 лапами (3 фото) Биологи обнаружили в глубокой шахте животное с 1306 лапами (3 фото) Девушки Бонда: как они изменились за десятилетия Девушки Бонда: как они изменились за десятилетия 10 актеров, которым было противно целоваться во время съемок 10 актеров, которым было противно целоваться во время съемок 16 знаменитостей с необычными талантами и хобби 16 знаменитостей с необычными талантами и хобби Как изменились 14 популярных актеров и актрис, от которых все были без ума. А некоторые до сих пор в любимчиках Как изменились 14 популярных актеров и актрис, от которых все были без ума. А некоторые до сих... Знаменитости, которые подарили своей команде дорогие подарки Знаменитости, которые подарили своей команде дорогие подарки
mercure

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

17384



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Шоколад и Зефирка из Якутии: история необычной семейной пары
5
257
Шоколад и Зефирка из Якутии: история необычной семейной пары
Распил России. Как в 90-е Соединенные Штаты едва не отобрали у России Северный Морской путь и все Северные земли Арктики
3
105
Распил России. Как в 90-е Соединенные Штаты едва не отобрали у России Северный Морской...
Набирающие популярность в сообществах
Стали известны симптомы при заражении омикрон-штаммом
1
108
Стали известны симптомы при заражении омикрон-штаммом
Что сейчас делают экс-жены известных политиков
0
36
Что сейчас делают экс-жены известных политиков
Проиграли. Все пропало?
Проиграли. Все пропало?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Секрет успеха
2
1

Лучшие демотиваторы
Обычно воздушные шары можно надуть гораздо проще и безопаснее!
0
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#прикол#в мире#кино#фотографии#факты#космос#Москва#сарказм
#Юмор#интересно#картинки#Разное#дети#автомобили#Ynews#подборка#интересное#сатира
#животные#люди#Россия#ватермарк#СССР#дтп#аварии#природа#позитив#автомир

На что жалуетесь?

Вернуться