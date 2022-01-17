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Пьяный "романтик" решил впечатлить даму сердца и нагло вынес из магазина плюшевого медведя

Пьяный "романтик" решил впечатлить даму сердца и нагло вынес из магазина плюшевого медведя (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 января 2022 13:05
Сообщество : Криминал
Метки: алкоголь   видео   грабеж   норильск   плюшевый медведь   полиция   
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Однако впечатлить норильчанину не удалось даже полицейских - его задержали спустя несколько часов.

Пьяный житель Норильска думал, что всего лишь вынес из магазина плюшевого медведя, а когда протрезвел, выяснил, что поднял с пола статью за грабёж. Вот что с людьми алкоголь любовь делает.


Инцидент произошёл 13 января. Ещё не отошедший от новогодних каникул, 35-летний норильчанин заявился рано утром в цветочный магазин, чтобы приобрести для своей девушки подарок. Перемежая невнятную речь матерными словами, он выбрал плюшевую игрушку, но услышав цену, отказался платить и покинул магазин вместе подарком.

Норильчанина задержали через несколько часов в аэропорту при попытке вылететь из города. На вопросы полицейских о мотивах поступка сообщил, что "хотел произвести впечатление на даму". А свои действия ничем, кроме состояния опьянения, объяснить не смог.


Романтику с большой дороги грозит до четырёх лет лишения свободы. Дама (и сокамерники) точно будут впечатлены, когда узнают, по какой глупости он оказался за решёткой.

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Метки: алкоголь   видео   грабеж   норильск   плюшевый медведь   полиция   
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67k
Viktor 2 часа назад
Какое погоняло теперь ему будет в клетке (если уже нет) - мишутка, косолапый, гризли, панда?
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−26
михай Час назад
скрепненько
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4k
Дмитрий Час назад
Какие сокамерники? Если не судим ранее(или судимость погашена), максимум условный срок. Максимум!....Больше умиляет ах...ший олень в магазине! Он прям сразу говорит, что "сам в шоке!"
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38k
Лесли 🥰 2 часа назад
Офигеть 6 тыс игрушка!
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1k
Viktor 2 часа назад
Какой он молодой ? Быдлан , туда ему и дорога .
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