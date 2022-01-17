Пьяный "романтик" решил впечатлить даму сердца и нагло вынес из магазина плюшевого медведя

Пьяный житель Норильска думал, что всего лишь вынес из магазина плюшевого медведя, а когда протрезвел, выяснил, что поднял с пола статью за грабёж. Вот что с людьми алкоголь любовь делает.





Инцидент произошёл 13 января. Ещё не отошедший от новогодних каникул, 35-летний норильчанин заявился рано утром в цветочный магазин, чтобы приобрести для своей девушки подарок. Перемежая невнятную речь матерными словами, он выбрал плюшевую игрушку, но услышав цену, отказался платить и покинул магазин вместе подарком.