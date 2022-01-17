Пьяный "романтик" решил впечатлить даму сердца и нагло вынес из магазина плюшевого медведя

Однако впечатлить норильчанину не удалось даже полицейских - его задержали спустя несколько часов.
Пьяный житель Норильска думал, что всего лишь вынес из магазина плюшевого медведя, а когда протрезвел, выяснил, что поднял с пола статью за грабёж. Вот что с людьми
алкоголь любовь делает.
Инцидент произошёл 13 января. Ещё не отошедший от новогодних каникул, 35-летний норильчанин заявился рано утром в цветочный магазин, чтобы приобрести для своей девушки подарок. Перемежая невнятную речь матерными словами, он выбрал плюшевую игрушку, но услышав цену, отказался платить и покинул магазин вместе подарком.
"Я, е*ть, заберу вот этого вот, с Новым годом, всё, до свидания", - "культурно" попрощался с продавщицей грабитель
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Норильчанина задержали через несколько часов в аэропорту при попытке вылететь из города. На вопросы полицейских о мотивах поступка сообщил, что "хотел произвести впечатление на даму". А свои действия ничем, кроме состояния опьянения, объяснить не смог.
Романтику с большой дороги грозит до четырёх лет лишения свободы. Дама (и сокамерники) точно будут впечатлены, когда узнают, по какой глупости он оказался за решёткой.
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