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20+ светлых идей, которые здорово пригодятся вам в быту

20+ светлых идей, которые здорово пригодятся вам в быту (25 фото)

Автор:
17 января 2022 12:51
Сообщество : Фабрика идей
Метки: дела домашние   дизайн   идеи   интересно   остроумно   полезно   творческий подход   хозяйство   
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Заниматься хозяйством и решать вопросы быта - дело нудное, но необходимое. Эти советы помогут быстрее и эффективнее справиться со скучной рутиной и решить повседневные, пусть мелкие, но от этого не менее раздражающие проблемы.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дела домашние   дизайн   идеи   интересно   остроумно   полезно   творческий подход   хозяйство   
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12  комментариев
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Roman 23 минуты назад
Автор подставки под лопатку, с которой стекает содержимое сковородки, ни разу ничего не готовил.
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Старожил Минуту назад
Советские журналы напомнило

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18k
Serg2001 9 минут назад
Рубашка с дополнительными пуговицами это скорее вредно, чем полезно!... )
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3k
ezhik Полчаса назад

с лопатки будет капать на стол
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1k
Viktor 42 минуты назад
Здорово . Блин не знаю как правильно - фак-лайки или лай-факи .
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29k
Головасыр коричнештанник 43 минуты назад
"Ледяное масло из морозилки не надо растапливать ..."
стесняюсь спросить, а нам то это зачем?
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1k
Палыч 44 минуты назад

Вода больше +120 градусов в душе?!
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10k
Kostick 49 минут назад
нутелла - тот ещё соус!)))
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