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Гуру лайфхаков и мастера выхода из безвыходных положений делятся своими простыми и гениальными идеями.
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Предстоит ждать на вокзале утреннего поезда? Одноместная палатка не займет много места, зато переночуете с комфортом
Карточка для любопытных поможет не отвечать сто раз на одни и те же вопросы
"Да, я высокого роста. Мой рост 208 сантиметров. Нет, я не шучу. Да, это много. Нет, я не играю в баскетбол. Я играю в волейбол. Да, странно видеть макушки окружающих людей. Да, наверху погода получше. Спасибо за приятную беседу".
"Если у вас треснул экран, а поставить новый нет возможности, извлеките из этой ситуации хоть что-то приятное. Например, творите!"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Чел в каменном веке видать живёт, что удумал фейстайм использовать. Или яблокофанат? Что в общем одно и то же.
Таких решений полно.