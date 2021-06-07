"Да, я высокого роста. Мой рост 208 сантиметров. Нет, я не шучу. Да, это много. Нет, я не играю в баскетбол. Я играю в волейбол. Да, странно видеть макушки окружающих людей. Да, наверху погода получше. Спасибо за приятную беседу".