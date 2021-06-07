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Простые и гениальные решения повседневных проблем

Простые и гениальные решения повседневных проблем (20 фото)

Автор:
07 июня 2021 11:32
Сообщество : Фабрика идей
Метки: дизайн   идеи   интересно   остроумно   полезно   проблемы и решения   трудности быта   эффективно   
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Гуру лайфхаков и мастера выхода из безвыходных положений делятся своими простыми и гениальными идеями.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дизайн   идеи   интересно   остроумно   полезно   проблемы и решения   трудности быта   эффективно   
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16  комментариев
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1k
александр 3 часа назад
Для тех, кто ненавидит мыть посуду
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1k
vit34 Час назад
А камера снимает в цвете.
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1k
ЛунныйКотэ 2 часа назад
защита собаки от кайотов, бомба. Надо производство наладить и силикошкам впаривать)
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3k
DyadyaSasha 2 часа назад
К последнему фото.
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8k
kaboza 2 часа назад
с ушами садизм, был в школе тощим и лопоухим, ща подрос до 190 и лысый))) и ухи не лопоухи))) не издевайтесь над детями)
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12k
U55R 3 часа назад
Гениальные? Скорее какие-то ебанашки.
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3k
★Lucifer★ 4 часа назад
Сборник маразмов?
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585
Максим Ш 4 часа назад
Это просто идеальная идея , пристегнуть уши ! Особенно пос того как ребенок уже ходил лопоухим ! Да ему ![мат]! в школе , даже если у него уже били друзья , даже они (или тем более они) будут над этим угорать и акцентировать . Дети всегда были к таким вещам очень внимательны и злы
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5k
Мистер Фикс 4 часа назад
Фото перед камерой гуд. Главное, не забыть, что вечером темнеет
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646
iKrek 4 часа назад
Какие то тупые решения обычных бытовых ситуаций.
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21k
SerGProS 5 часов назад
Здрассь
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15k
Денис 5 часов назад
>>Поставил на приставку Facetime, и теперь могу играть, сидя в ванне
Чел в каменном веке видать живёт, что удумал фейстайм использовать. Или яблокофанат? Что в общем одно и то же.
Таких решений полно.
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