Это же гениально: 20+ примеров умного и необычного дизайна

Как ни крути, мы частенько сталкиваемся с плохим дизайном. Иногда наши ожидания не совпадают с реальностью, когда мы, например, приобретаем какой-то продукт или устройство - он оказывается не таким практичным и функциональным.. Но некоторые дизайнеры вкладываются в свои творения, делая их удобными и практичными. Взглянем на несколько таких примеров!

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В лапше быстрого приготовления проделаны дырки, чтобы быстро слить воду 0 Источник:

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На упаковке видно, сколько миллилитров молока осталось внутри 0 Источник:

Стакан из желе, который можно съесть 0 Источник:

Наушники, оформленные в виде ноты 0 Источник:

Стаканчик для кофе с выемкой для носа 0 Источник:

Крышка от шариковой ручки в виде кота 0 Источник:

Мебель из IKEA идет вместе с пластиковыми держателями для гвоздей и шурупов, что облегчает их вкручивание 0 Источник:

В Азии пластиковые трубочки для напитков заменили новыми крышками с "носиком" 0 Источник:

"Заметил очень интересное авто на парковке" 0 Источник:

Бутылка воды с функцией гантели 0 Источник:

По цвету салфеток можно определить, сколько штук осталось в упаковке. Если они желтые - значит салфетки скоро закончатся 0 Источник:

"Этот йогурт продается в стеклянных стаканчиках, чтобы их можно было использовать повторно" 0 Источник:

На ложке есть линия, которая обозначает ее центр тяжести 0 Источник:

Пометка на картошке, сделанная лазером - такие используют вместо наклеек, чтобы снизить отходы 0 Источник:

Специальный стикер на коробке службы доставки - он позволяет узнать, ронял или тряс ли ее доставщик во время перевозки 0 Источник:

"А у нас есть магазин свечей, куда можно принести использованный подсвечник. В него зальют новый воск за полцены, и у вас готова новая свечка" 0 Источник:

USB-кабель для устройств с разными разъемами 0 Источник:

Детские ботиночки с длинным замком 0 Источник:

"А у нас появился магазин, где выращивают зелень" 0 Источник:

"Этот лего-телефон был у меня с самого детства, и он до сих пор каким-то образом прекрасно работает" 0 Источник:

Креативный забор 0 Источник:

Большая люстра из нескольких лапм 0 Источник:

Кусочек ткани для протирания очков, пришитый к рубашке 0 Источник:

Застежка для хлеба из картона (вместо пластиковой) 0 Источник:

Гора на дне бутылки воды 0 Источник:

Робот-официант в виде котика в азиатском ресторане 0 Источник:

Парковка для велосипедов в виде замочков 0 Источник:

К полке прилагается пара перчаток, чтобы надеть их при установке 0 Источник: