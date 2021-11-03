Это же гениально: 20+ примеров умного и необычного дизайна

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Как ни крути, мы частенько сталкиваемся с плохим дизайном. Иногда наши ожидания не совпадают с реальностью, когда мы, например, приобретаем какой-то продукт или устройство - он оказывается не таким практичным и функциональным.. Но некоторые дизайнеры вкладываются в свои творения, делая их удобными и практичными. Взглянем на несколько таких примеров!
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Мебель из IKEA идет вместе с пластиковыми держателями для гвоздей и шурупов, что облегчает их вкручивание
По цвету салфеток можно определить, сколько штук осталось в упаковке. Если они желтые - значит салфетки скоро закончатся
"Этот йогурт продается в стеклянных стаканчиках, чтобы их можно было использовать повторно"
Пометка на картошке, сделанная лазером - такие используют вместо наклеек, чтобы снизить отходы
Специальный стикер на коробке службы доставки - он позволяет узнать, ронял или тряс ли ее доставщик во время перевозки
"А у нас есть магазин свечей, куда можно принести использованный подсвечник. В него зальют новый воск за полцены, и у вас готова новая свечка"
"Этот лего-телефон был у меня с самого детства, и он до сих пор каким-то образом прекрасно работает"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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У шариковой ручки есть крышка?!
>Если они желтые - значит салфетки скоро закончатся
Не рекомендую пользоваться желтыми салфетками
Коричневыми тоже )))