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Это же гениально: 20+ примеров умного и необычного дизайна

Это же гениально: 20+ примеров умного и необычного дизайна (30 фото)

Автор:
03 ноября 2021 08:30
Сообщество : Фабрика идей
Метки: вещи   гениально   дизайн   изобретения   интересно   подборка   полезно   фото   
3202
30
Как ни крути, мы частенько сталкиваемся с плохим дизайном. Иногда наши ожидания не совпадают с реальностью, когда мы, например, приобретаем какой-то продукт или устройство - он оказывается не таким практичным и функциональным.. Но некоторые дизайнеры вкладываются в свои творения, делая их удобными и практичными. Взглянем на несколько таких примеров!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: вещи   гениально   дизайн   изобретения   интересно   подборка   полезно   фото   
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3k
Алексей 2 часа назад
Сливать бульочик из Доширака?
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106k
Барон Мюнхгаузен. 15 минут назад
Если они желтые - значит ими кто-то уже попользовался...
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869
iKrek 55 минут назад
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1k
Sam22 Час назад
"Крышка от шариковой ручки в виде кота"
У шариковой ручки есть крышка?!
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3k
ride 2 часа назад
Комментарий к фото
Самое дурацкое изобретение. Насколько медленнее вбивать гвозди с этим держателем, чем просто придержать пальцами
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4k
Petr Chernyshev 2 часа назад
Это не просто картофель, а батат. Маркировать обыкновенные картофелины нереально.
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19k
kamanch 2 часа назад
>По цвету салфеток можно определить, сколько штук осталось в упаковке.
>Если они желтые - значит салфетки скоро закончатся

Не рекомендую пользоваться желтыми салфетками
Коричневыми тоже )))
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