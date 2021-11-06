Полезные советы для дома, для семьи

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Делать по дому больше, а уставать меньше, да еще и время сэкономить, - наверное, все об этом мечтают. Пользуйтесь остроумными идеями опытных хозяек - и содержите дом в порядке и уюте с минимумом усилий!
Чтобы деревянная доска не скользила по столешнице, натяните на нее пару обычных конторских резинок.
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Используйте алюминиевую фольгу, чтобы создать противень меньшего размера, если у вас его нет или вы не хотите его покупать.
Наденьте донышко пластиковой бутылки на сверло, и опилки или каменное крошево не будут разлетаться по дому.
Поставьте бутылку с водой на фонарик, даже телефонный, - и он будет светить как яркая лампа.
Если обернуть тарелки пищевой пленкой, посуду вообще не придется мыть. Это актуально, к примеру, на пикнике на природе или при отключении горячей воды.
Обустройте детскую песочницу во дворе внутри палатки - и ребенку увлекательнее, и двор чище.
Вытряхивая из коробки последнюю порцию крупы или хлопьев, воспользуйтесь дуршлагом, - так вы легко избавитесь от мелких крошек, которые неизбежно скапливаются на дне коробки.
Лайфхак для любителей животных, выкармливающих котят или щенков: с помощью резиновой перчатки можно за раз накормить целый выводок!
Офисные прищепки жля бумаг позволят навести порядок в морозилке и эффективнее использовать место в ней.
В солнечный день поставьте ноутбук в коробку - и продолжайте работать на свежем воздухе, не страдая от солнечных бликов на экране.
Чтобы отмыть контейнер, залейте в него немного воды со средством для мытья посуды, как обычно, а затем всыпьте лед , закройте крышку и потрясите контейнер. остатки еды отойдут гораздо быстрее.
Пара советов, как безошибочно выбрать арбуз. Во-первых, чем более темным будет желтое пятно на арбузе, тем он слаще. Если же пятна вообще нет - не берите его, он еще не дозрел. А во-вторых, предпочитайте круглые арбузы: они будут заметно слаще своих продолговатых собратьев.
Приклейте магнитную полосу внутри ящика для заколок - и шпильки с невидимками тут же перестанут разлетаться по квартире.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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