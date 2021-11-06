Полезные советы для дома, для семьи

Пара советов, как безошибочно выбрать арбуз. Во-первых, чем более темным будет желтое пятно на арбузе, тем он слаще. Если же пятна вообще нет - не берите его, он еще не дозрел. А во-вторых, предпочитайте круглые арбузы: они будут заметно слаще своих продолговатых собратьев.