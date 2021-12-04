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20+ предметов, которым люди нашли лучшее применение

20+ предметов, которым люди нашли лучшее применение (23 фото)

Автор:
04 декабря 2021 08:30
Сообщество : Фабрика идей
Метки: дизайн   идеи   неожиданно   нестандартное использование   новая жизнь старых вещей   осознанное потребление   остроумно   стиль   
1267
23
Наши бабушки использовали порванные чулки как хранилище для лука, а дедушки набивали коробку из-под гуталина песком и играли ею в хоккей, как шайбой. Сейчас уровень жизни у нас гораздо выше, зато в моде тренд на сознательное потребление, и мы по-прежнему придумываем нестандартные методы использования знакомых предметов. И некоторые из этих методов оказываются весьма толковыми!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дизайн   идеи   неожиданно   нестандартное использование   новая жизнь старых вещей   осознанное потребление   остроумно   стиль   
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6k
Administrator 49 минут назад
"Жестяные коробки из-под сдобного печенья многие рукодельницы используют для хранения мелочей для шитья и вязания"
В классике маркетинга Котлера написано, что дешевые сладости в жестяных коробках будут покупать охотнее, именно с этими целями.
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1k
Denis 15 минут назад
Плоские отвертки универсальная штука. Я и по назначению использую. Есть набор маленьких плоских отверток и ими отлично можно открутить torx если нет подходящей отвертки
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10k
3.6o6pa 19 минут назад
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1k
АлексЮстасу 19 минут назад
Лекарство для простаты от камней в почках. Ладно, не спорю. А как повлиял на всё это ключ от Пежо?
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64k
Доктор Джонс 55 минут назад
"Жестяные коробки из-под сдобного печенья многие рукодельницы используют для хранения мелочей для шитья и вязания"...
Как из-под печенье? Я думал, в них всегда нитки продаются...
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