20+ предметов, которым люди нашли лучшее применение

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Наши бабушки использовали порванные чулки как хранилище для лука, а дедушки набивали коробку из-под гуталина песком и играли ею в хоккей, как шайбой. Сейчас уровень жизни у нас гораздо выше, зато в моде тренд на сознательное потребление, и мы по-прежнему придумываем нестандартные методы использования знакомых предметов. И некоторые из этих методов оказываются весьма толковыми!
Жестяные коробки из-под сдобного печенья многие рукодельницы используют для хранения мелочей для шитья и вязания.
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Хорошо известно, что системы виртуальной реальности уменьшают фантомную боль у ампутантов. Иллюзорная составляющая системы виртуальной реальности похожа на зеркальную терапию, но более эффективна.
Мармеладные мишки без сахара будут еще лучше продаваться как жевательные слабительные: оказывается, среди эффектов препарата есть и такой .
Тампоны были изобретены, чтобы закрывать ими пулевые ранения и кровоточащие носы. Только потом женщины придумали еще один способ их использовать. Кстати, первыми его изобрели медсестры.
Дешевая пена для бритья чистит плитку, сантехнику и стекла душевой кабины лучше, чем любое специализированное средство.
"Мне прописали лекарство от диабета, несмотря на то, что я не страдала диабетом. Зато этот препарат помог мне забеременеть после почти полутора лет бесплодия".
Ботокс. Первоначально он использовался для борьбы с косоглазием, затем для борьбы со спазмами лицевых мышц. Затем врачи заметили, что он разглаживает морщины. Теперь ботокс также используется для лечения мигрени. Кто бы мог подумать, что токсин, который временно парализует мышцы, найдет такое широкое применение?
"Я очень редко использую плоские отвертки по назначению. Но без работы они никогда не лежат. Они полезны в самых разных качествах - как долота, скребки, пробойники, исследовательские инструменты, очень маленькие ломы, неудобные, но все-таки палочки для еды... Их возможности безграничны!"
"Доктор прописал ей лекарство для простаты от камней в почках. Оно расслабляет мочеточник, позволяя камням выйти, что делает ненужным хирургическое вмешательство или другие операции. Кроме того, ей прописали еще один препарат для снижения артериального давления, который почти сразу же снизил ее повышенную тревожность. Она мгновенно стала другим человеком. Это поразительно!"
Когда-то существовал крысиный яд, при приеме которого кровь грызунов переставала сворачиваться, и они буквально истекали кровью от внутренних кровотечений. Препарат вымывал витамин К, на чем и был основан его эффект. Однако со временем крысы и мыши стали устойчивыми к этому яду: умные учились избегать его, а у приспособленных имелись более сложные формы витамина К. А еще через некоторое время некий офицер ВМФ попытался покончить с собой, приняв четыре пачки этого яда, но после приема витамина К, который останавливает разжижающий кровь эффект, он мгновенно вернулся к жизни. В итоге его создатели выбрали другой путь для этого теперь уже неэффективного крысиного яда, создав на его основе сердечный препарата Варфарин.
Кетчуп очищает медь и золото лучше, чем большинство токсичных химикатов, продаваемых в качестве чистящих средств.
" В азиатском доме, посудомоечные машины и пустые духовки служат полками для хранения посуды".
"Клейкие листочки для заметок были изобретены случайно, когда клей, использованный в них, был отвергнут как клей, потому что был недостаточно прочным. У изобретателя был друг-музыкант, которому нравилось, как легко с помощью этого клея прикрепить ноты к пюпитру, и как просто их потом снять. В итоге, теперь у нас есть стикеры".
Тальк отлично подходит для удаления излишков песка с ног при выходе с пляжа. С его помощью вы сможете надеть обувь и не ходить до конца дня с носками и ботинками, полными песка.
"Раньше я отвечал за чистку машин в прокатной компании. У нас не было времени, чтобы тщательно очистить каждую машину, а ведь иногда в машинах возили собак. У нас была резиновая щетка для удаления собачьей шерсти, но она почти не работала. Но если надеть обычную резиновую перчатку для уборки, то ею вы снимите волосы с сидений и ковра с первого раза".
"Ложка-полусфера предназначена для изготовления шариков из дынь, но отлично подходит для извлечения сердцевины из яблок и груш".
"Я работаю с детьми, и я курю трубку. Так что на своем опыта знаю: ершики для чистки трубок отлично подходят для детского творчества".
Тесто для лепки было придумано как средство для чистки обоев, но в этом качестве не обрело такой популярности, как в роли детской игрушки.
"Я уже 10 лет использую альпинистский карабин в качестве брелока для ключей. Попробуйте, это гораздо удобнее, чем обычный брелок".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: дизайн идеи неожиданно нестандартное использование новая жизнь старых вещей осознанное потребление остроумно стиль
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В классике маркетинга Котлера написано, что дешевые сладости в жестяных коробках будут покупать охотнее, именно с этими целями.
Как из-под печенье? Я думал, в них всегда нитки продаются...