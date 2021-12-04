20+ предметов, которым люди нашли лучшее применение

Когда-то существовал крысиный яд, при приеме которого кровь грызунов переставала сворачиваться, и они буквально истекали кровью от внутренних кровотечений. Препарат вымывал витамин К, на чем и был основан его эффект. Однако со временем крысы и мыши стали устойчивыми к этому яду: умные учились избегать его, а у приспособленных имелись более сложные формы витамина К. А еще через некоторое время некий офицер ВМФ попытался покончить с собой, приняв четыре пачки этого яда, но после приема витамина К, который останавливает разжижающий кровь эффект, он мгновенно вернулся к жизни. В итоге его создатели выбрали другой путь для этого теперь уже неэффективного крысиного яда, создав на его основе сердечный препарата Варфарин.