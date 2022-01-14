Хейли Миллс — актриса, которая получила "один и тот же" Оскар дважды

Больше шестидесяти лет назад американская академия кинематографистов выдавала «молодёжный» Оскар. Последним, кто был награждён этим Оскаром была британская актриса Хейли Миллс.
Статуэтку она получила за роль сироты в фильме «Поллиана» продюсером которого был сам Уолт Дисней.
Сама награда впервые была выдана в 1934 году Ширли Темпл, которая и вручила Хейли Миллс ее Оскар для несовершеннолетних.
В фильме актриса сыграла главную роль — осиротевшей девочки Поллианны, которая стала жить со своей богатой тетей.
Но как получилось так, что ей выдали Оскар повторно, да еще и спустя практически 60 лет? Все началось с того, что Хейли Миллс в начале пандемии села за мемуары. Она вспомнила, как ее жизнь изменилась после знакомства с Уолтом Диснеем, в фильмах которого она снялась. Миллс описывает его как довольно доброго и приятного персонажа, сравнивая его с волшебником из страны Оз.
Но в истории про сказку была и обратная сторона. Для того чтобы сохранять молодость и продолжать играть детские роли Хейли Миллс страдала булимией.
А из-за контракта с Уолтом Диснеем она не смогла сняться в ряде фильмов, которые стали культовыми. Например, она отказалась от работы со Стенли Кубриком в его картине "Лолита", роль главной героини в экранизации романа Набокова досталась Сью Лайон.
От роли ее отговорил отец вместе с Диснеем, потому что она якобы портит образ актрисы детского кино.
В 1980-х после нескольких лет перерыва в кино, Хейли Миллс вновь отправилась в США, чтобы принять участие в телешоу. Когда она вернулась в Англию, то обнаружила, что ее дом ограбили. Из ценных вещей, которые пропали бесследно, исчезла и награда Оскара. Ее так и не смогли найти.
После того как вышли мемуары Миллс, организаторы кинопремии решили исправить несправедливость и наградили повторно актрису.
Так британская актриса спустя практически 60 лет вновь получила Оскара.
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