Хейли Миллс — актриса, которая получила "один и тот же" Оскар дважды

Но как получилось так, что ей выдали Оскар повторно, да еще и спустя практически 60 лет? Все началось с того, что Хейли Миллс в начале пандемии села за мемуары. Она вспомнила, как ее жизнь изменилась после знакомства с Уолтом Диснеем, в фильмах которого она снялась. Миллс описывает его как довольно доброго и приятного персонажа, сравнивая его с волшебником из страны Оз.