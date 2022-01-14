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Хейли Миллс — актриса, которая получила "один и тот же" Оскар дважды

Хейли Миллс — актриса, которая получила "один и тот же" Оскар дважды (12 фото)

Автор:
14 января 2022 11:09
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актриса   знаменитости   интересно   история   оскар   судьба   хейли миллс   
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Больше шестидесяти лет назад американская академия кинематографистов выдавала «молодёжный» Оскар. Последним, кто был награждён этим Оскаром была британская актриса Хейли Миллс.

Статуэтку она получила за роль сироты в фильме «Поллиана» продюсером которого был сам Уолт Дисней.

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Сама награда впервые была выдана в 1934 году Ширли Темпл, которая и вручила Хейли Миллс ее Оскар для несовершеннолетних.

В фильме актриса сыграла главную роль — осиротевшей девочки Поллианны, которая стала жить со своей богатой тетей.

Но как получилось так, что ей выдали Оскар повторно, да еще и спустя практически 60 лет? Все началось с того, что Хейли Миллс в начале пандемии села за мемуары. Она вспомнила, как ее жизнь изменилась после знакомства с Уолтом Диснеем, в фильмах которого она снялась. Миллс описывает его как довольно доброго и приятного персонажа, сравнивая его с волшебником из страны Оз.

Но в истории про сказку была и обратная сторона. Для того чтобы сохранять молодость и продолжать играть детские роли Хейли Миллс страдала булимией.

А из-за контракта с Уолтом Диснеем она не смогла сняться в ряде фильмов, которые стали культовыми. Например, она отказалась от работы со Стенли Кубриком в его картине "Лолита", роль главной героини в экранизации романа Набокова досталась Сью Лайон.

От роли ее отговорил отец вместе с Диснеем, потому что она якобы портит образ актрисы детского кино.

В 1980-х после нескольких лет перерыва в кино, Хейли Миллс вновь отправилась в США, чтобы принять участие в телешоу. Когда она вернулась в Англию, то обнаружила, что ее дом ограбили. Из ценных вещей, которые пропали бесследно, исчезла и награда Оскара. Ее так и не смогли найти.

После того как вышли мемуары Миллс, организаторы кинопремии решили исправить несправедливость и наградили повторно актрису.

Так британская актриса спустя практически 60 лет вновь получила Оскара.

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Метки: актриса   знаменитости   интересно   история   оскар   судьба   хейли миллс   
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