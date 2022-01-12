Некромантия сквозь века: как развивалось искусство общения с мертвыми

Прежде всего, нужно понимать, что некромантия – это магические ритуалы по вызову призраков. И если многие гадания делались с неизвестным для проводящего итогом, то в случае призывов призраков маг действовал намеренно и нацеленно на результат.

Первые упоминания о некромантах-профессионалах упоминаются еще во втором тысячелетии до нашей эры в шумеро-аккадских источниках. Как правило, общались с призраками для того, чтобы они оставили живых в покое, и сами нашли свое упокоение.