Некромантия сквозь века: как развивалось искусство общения с мертвыми

Некромантия – что-то из ряда вон для большинства из ныне живущих. Искусство возвращения мертвецов к жизни часто используется в фантастических и мистических фильмах. Но древние люди не пренебрегали различными гаданиями. Рассказываем, как некромантия появилась и как развивалась с течением времени.
Шумеры
Прежде всего, нужно понимать, что некромантия – это магические ритуалы по вызову призраков. И если многие гадания делались с неизвестным для проводящего итогом, то в случае призывов призраков маг действовал намеренно и нацеленно на результат.
Первые упоминания о некромантах-профессионалах упоминаются еще во втором тысячелетии до нашей эры в шумеро-аккадских источниках. Как правило, общались с призраками для того, чтобы они оставили живых в покое, и сами нашли свое упокоение.
Шумеры в целом были боязливыми ребятами: в их религии призраков скорее опасались, но все же их призывы были нередкими. Например, в сказаниях о Гильгамеше бог Нергал выводит из царства мертвых его друга и соратника Энкиду. А на некоторых глиняных табличках, дошедших до нас, и вовсе есть подробные инструкции о том, как вызвать призрака. На некоторых из документов даже есть предостережения о том, каких духов лучше не вызывать.
Конечно, какой ритуал без ингредиентов для призвания духов? Для этого шумеры использовали вполне себе классические вещи: дым можжевельника и серы, масло, мед, вино, хорошее пиво. Но еще, ко всему прочему, были и дикие по современным меркам вещи. Так, во многих обрядах нужно было использовать, например, помет дикого быка и медведя, растолчённых куропаток, жир змеи, льва и краба и многое другое. Также можно было прибегнуть и к возможности беседовать с мертвыми. Для этого нужно было намазать глаза специальной мазью, в составе которой были человеческие и собачьи кости, фекалии волка, испорченный жир, гной черной собаки и смола кедра. Пожалуй, если таким натереться, не только мертвые привидятся.
Турция
Не стоит думать, что только шумеры баловались призывами мертвых. Так, например, на территории современной Турции, в храмовом комплексе Гебекли Тепе, датированном десятым веком до нашей эры, нашли свидетельства некромантии.
Ученые считают, что здесь древние люди практиковали воздушное погребение: на одной из колонн комплекса были найдены изображения обезглавленных тел людей, которые уносили птицы. Здесь же нашли множество останков черепов. Среди них есть и необычные находки: эти черепа подвешивались с помощью специальных бороздок и отверстий. Исследователи думают, что при помощи них предсказывали будущее. А будущее тоже относится к сфере некромантии.
Примерно на том же месте археологи также находили человеческие черепа, которые часто специально украшали гипсом и различными предметами. Пока неизвестно, какую точно роль они играли в жизни храма, но есть предположение, что эти черепа могли быть своеобразными портретами предков.
Правда, это не объясняет относительно молодой возраст владельцев этих черепов, да еще и тот факт, что при жизни владельцев эти черепа специально деформировали. Судя по всему, упор делался на внешность владельца.
Израиль
На территории современного израиля, в Нахаль-Хемар также нашли свидетельства некромантии. Там археологи откопали известняковые маски, вместе с которыми хранились несколько черепов, моделированных гипсом. Судя по отверстиям на костях, эти маски крепились к самим черепам.
Вероятно, такие амулеты были сделаны для того, чтобы отпугнуть злых духов, которые могли обитать в тех самых черепах. Находки рядом с масками свидетельствуют, что если живой человек надевал эти маски, то он мог как бы перевоплощаться в умершего, то есть становиться проводником в мир мертвых.
В те времена считалось, что мертвые оберегают живых: с ними советовались, а также просили помощи в богатстве и плодородии.
Древний Египет
Не секрет, что отношение к мертвецам и загробной жизни в Древнем Египте было особым. Их мумии и особые погребальные традиции до сих пор доходят до нас.
Правда, некромантия там была особенной. В эпоху Древнего царства (XXVII – XXIII в.в. до н.э.) египтяне считали, что власть, которой человек обладал при жизни, уйдет с ним и в царство мертвых. Поэтому на стенах многих гробниц древних вельмож мы можем прочитать о том, кем был этот человек при жизни и какой властью обладал.
Уже позже, в эпоху Среднего царства, сложился целый культ мертвецов: если преподнести им щедрые дары, то вполне можно было рассчитывать на их покровительство в мире живых. А в эпоху Нового царства так и вовсе существовал культ царского сановника Имхотепа. Он выступал как покровитель всех писцов и давал ответы на вопросы, являясь к просителю во сне.
Фараону Аменхотепу Первому тоже можно было задавать вопросы. Подданным выносили его статую, и якобы она выступала в роли оракула. Своему наследнику он оставил наставления о загробном мире, советы по управлению страной и даже предсказание о грядущем восстании.
Но чаще всего древних египтян интересовала все же обычная бытовуха: как бы вылечиться, как бы решить семейные проблемы, побольше удачи и заступничество. Кроме того, считалось, что «свой» умерший может помочь в борьбе с другим умершим. Правда, если вдруг дух плохо справлялся со своими обязанностями, им писали гневные письма и упрекали в том, что тот плохо выполняет свои обязательства по специальному договору.
По поверьям древних египтян, мертвые были в постоянном контакте с живыми, и поэтому призывать их было не обязательно. Нужно было лишь постоянно подкармливать их дарами и содержать в порядке их гробницы.
Правда, более поздние источники, в частности Лейденский папирус (эллинистический Египет), описывает, как вызвать дух с помощью сосуда. Туда можно было загнать духа, а он бы, в свою очередь, отвечал на вопросы живых. Тут же прослеживается параллель с царем Соломоном, который загонял демонов в медный сосуд и подчинял их.
Древняя Греция и Рим
В Древней Греции особо почитались черные бараны, овцы, тельцы и коровы. Их, в частности, в жертву приносил Одиссей, который хотел поговорить с мертвыми. И, к слову, этот фрагмент Одиссеи принято считать наиболее древним.
В Древней Греции в принципе некромантией не то, что увлекались – там она была наиболее развитой. К тому же, у самого слова «некромантия» греческое происхождение.
Контакты же с умершими называли некиомантией, скиомантией или психомантией – от слов труп, тень и душа.
Кроме того, в Греции можно было легко пообщаться с мертвыми в специально отведенных для этого местах. Для этого специально специальные храмы неподалеку от пещер, которые считались входами в мир мертвых. Часто от этих пещер (или иногда озер) исходили ядовитые испарения, и там не жили птицы.
Некромантия нашла отражение и в мифах. Коринфский тиран Периандр, например, убивший свою жену Мелиссу, а затем изнасиловавший ее тело, призвал ее дух чтобы узнать, куда она спрятала оставленное ей на хранение сокровище. Очень по-семейному, не правда ли?
Мелисса, несмотря на свою обиду, все же указала на место, но лишь после щедрых даров. Среди этих самых даров была богатая одежда, которую Мелиссе передали с помощью знатных дам: они пришли на праздник к царю, там их раздели, а саму одежду сожгли. Такие дела.
Не секрет еще и то, что в древнем государстве была очень развита литература. И часто писатели любили использовать жуткие описания обрядов, чтобы их произведение было насыщенным. Такой был образ Эрихто, которую создал Лукан. Она жутко выглядела, призывала мертвых, ругалась на богов и издавала дикие звуки.
В целом, отношение к данному искусству у греков меняется от автора к автору. Кто-то одобряет занятие призывом, кто-то – нет. У того же Горация ведьмы Канидия и Сагана выглядят страшно: растрепаны, не опоясаны, босы, а ягненка и вовсе разрывают голыми руками.
Интересно и то, что в древнегреческой и римской культуре не обошлось без черепов, которые давали предсказания. Даже голова Орфея, которую выбросили в море, а затем нашли у побережья острова Лесбос, пророчествовала из расщелины в земле. Есть и другие головы, приносящие предсказания: голова жертвы волков Публия, убитого собственным отцом гермафродита Поликрита и многие другие. И им не нужны были никакие ритуалы, говорили они сами по себе.
Но головы могли изготавливать и специально. Так, царь Спарты Клеомен советовался с головой своего друга. Правда, другом царь оказался на троечку: этого самого советчика он обещал сделать соправителем, но затем убил его, а голову сохранил, чтобы не нарушать данной клятвы.
Греки также активно обращались к мертвым за помощью. Многие из них просили умерших о бытовых успехах: силе, удаче, выигрыша в суде и так далее. Мертвым даже писали специальные письма на кусочках свинца, мрамора, глины, слюды, меди и много другого.
Со временем даже появились специалисты, которые за определенную плату помогали составлять эти самые письма к мертвецам. Да и перечень практик у греков по обращению с мертвыми крайне обширен. Очень многие ритуалы далее использовались в различных практиках некромантии, в том числе – в современных.
Иудаизм
Удивительно, но иудеи, или евреи, тоже использовали практику некромантии. Хотя в религии иудеев существует однозначный запрет на некромантию, который затем переняло христианство. Но несмотря на это, в той же Библии описывается ритуал некромантии (глава 28 Первой книги Царств). Там волшебница из Аэндора по просьбе царя Саула (который до этого изгнал всех магов из страны) вызывает дух пророка Самуила, чтобы спросить у него о готовящейся войне. Дух же, в свою очередь, говорит, что Саул скоро погибнет в наказание за то, что он не следует воле Бога, который ранее не давал ответ допустимым способом.
Из-за этого отрывка Библии в свое время среди христиан были ожесточенные споры: почему пророк явился сам и не мог ли это быть демон, по особому разрешению Бога? Ведь в первом случае это означало бы, что ведьма может управлять пророком Бога. А она, между прочим, преступает закон и творит колдовство. А если это демон, это бы подтверждало святые тексты о том, что на самом деле все души принадлежат Богу и не могут быть вызваны.
Христианство
Христианская традиция многое унаследовала от иудейской, но благодаря работам отцов церкви впитала в себя и греко-римские элементы. Здесь отношения с умершими выстраиваются особым образом: с одной стороны, некромантия прямо и однозначно запрещена Библией, с другой — некоторые умершие подвижники (святые) воспринимаются как заступники, посредники между Богом и человеком, способные передать молитву просителя Богу. В церквях хранятся мощи, по мнению верующих, обладающие особой силой — святостью.
В житиях некоторых святых можно найти эпизоды, весьма похожие на некромантию. Например, преподобный Макарий Великий с помощью молитвы оживляет труп с целью установить невиновность предполагаемого убийцы. Дух возвращается в тело, но отвечает на вопросы из-под земли, находясь в своей могиле. Преподобный Руфин рассказывает историю о пустыннике Патермуфии, который временно оживил умершего инока, чтобы выяснить, доволен ли тот тем, как были подготовлены его похороны. Также Патермуфий посредством поцелуя и молитвы оживляет брата по вере, с которым не успел проститься. Интересно, что в этом случае старец предлагает умершему выбор — снова умереть или продолжить жить.
Оживляет умерших и преподобный Марк Гробокопатель. Такую силу он получил от Бога, так как много трудился, подготавливая места для погребения монахов (о чем и свидетельствует его прозвище). Важно понимать, что христиане не отождествляют описанное с некромантией как частью запретного искусства магии, а относят такие эпизоды к чудесам — выдающимся необычным событиям, происходящим от Бога. Чудесам противопоставляются ритуалы, совершенные из корысти, тщеславия и, соответственно, идущие против Бога. Упоминание о такой некромантии можно видеть в Новом Завете (Деян. 8:9–24). Современник апостолов Симон Волхв пытается воскресить сына вдовы, которого несут к месту похорон, но терпит неудачу, хотя и добивается того, что умерший начинает двигать головой. Подчеркивается, что в этом случае возвращение души в тело — лишь обман, совершенный при помощи демонов.
На описания контактов с умершими повлияла и христианская практика индульгенций, применяемая католической церковью, ведь благодаря индульгенции умерший может освободиться из чистилища. Это породило ряд рассказов, в которых умершие пытаются обменять свои услуги на отпущение грехов. Явившиеся призраки просили совершить пожертвования церкви и вознести за них молитвы. Около XV века в европейском фольклоре появляются сюжеты, в которых священники обладают особым знанием о том, как вызвать мертвого.
Средние века и Новое время
Несмотря на большое количество упоминаний магических книг в средневековом фольклоре, реальных работ, посвященных некромантии, практически не сохранилось. Возможно, этому способствовала активная борьба церкви с ересями. Однако в более поздней литературе встречаются не только описания практик общения с умершими, но и попытки их классификации, хотя авторы и обращаются к этой теме весьма неохотно.
Агриппа в «Оккультной философии» (1531–1533), ссылаясь на греческие описания, говорит о двух видах некромантии: некиомантии и скиамантии. Некиомантией названо оживление трупов, «совершить каковое без крови невозможно». Скиамантия — призывание душ, которое, однако, не обходится без трупа или его частей, «ибо подобные вещи заключают в себе дружественную им [духам] духовную силу». Оба вида некромантии явно не одобряются автором, но второй выглядит для него менее отталкивающим.
Несмотря на общее неодобрение, присутствуют и описания совершенных некромантических ритуалов. Например, в английской книге «Древние надгробные памятники» (1631) Д. Уивера описано, как Эдвард Келли и Пол Уорринг при помощи магических кругов и заклинаний воскрешают юношу, который при жизни и сам был причастен к занятиям магией. Дух возвращается в тело и поднимается, принимая вертикальное положение (очень характерно для греческих описаний оживления трупов), после чего дает ответы на вопросы магов.
Спиритизм
С сообщения о том, что сестры Фокс в своем доме вступили в контакт с призраком посредством стуков, в США, а затем и во всем мире получает широкое распространение спиритизм. Достаточно быстро возникают течения, последователи которых строят свою жизнь в соответствии с рекомендациями духов, собирают информацию о загробной жизни и духовных мирах. Широко обсуждается вопрос о том, с кем происходит общение — с умершими или с вредными духами. Духов пытаются сфотографировать и исследовать. Материализации различных предметов из духовного мира становятся публичными шоу. Столоверчением занимаются как в элитных салонах, так и в купеческих и даже в деревенских домах.
Популярность спиритизма утихает лишь к 1930-м, однако и в наше время существуют кружки и общества, активно практикующие его различные виды. Отзвуки популярности спиритических сеансов мы можем наблюдать в различных традиционных гаданиях, а также в бытовой и даже детской магии: гадание на круге при помощи блюдечка, подвешенного на нитке кольца или иголки, вызов духа при помощи блюдца и т. д.
Современность
К концу XX века некромантия вновь начинает активно появляться в информационном пространстве. К ней обращаются в художественной литературе, музыке, фильмах, телешоу. Играя на самом большом страхе человека, страхе смерти, имея имидж запретного и опасного искусства, некромантия в то же время обретает некий романтический ореол, приковывая к себе внимание людей. Древние практики вновь становятся востребованными среди тех, кто интересуется магией, эзотерикой, оккультизмом. На тематических ресурсах в интернете обмениваются способами и рецептами. Практикующие некромантию делятся рассказами об успешном опыте и обсуждают результаты. Современные методы представляют собой смесь из большого количества древних источников и активно дополняются. В одном ритуале могут слиться элементы вуду, мексиканского культа Святой Смерти, греческих, римских описаний ритуалов и методов европейской магии.
Некроманты вполне открыто предлагают и рекламируют свои услуги. Ни один сезон «Битвы экстрасенсов» не обходится без говорящих с мертвыми. За некоторую сумму вам легко организуют прогулку по кладбищам и проведут практические занятия.
Достаточно интересным современным направлением в некромантии является «информационная транскоммуникация», основанная на «феномене электронного голоса», открытом в 1959 году шведским кинопродюсером Фридрихом Юргенсоном во время записи пения птиц. В России это направление активно развивает Российская ассоциация инструментальной транскоммуникации (РАИТ), созданная в Санкт-Петербурге в 2003 году кандидатом физико-математических наук Артемом Михеевым. Представители этого сообщества не относят себя к некромантам и настаивают на том, что их исследования носят строго научный характер.
Используя специальную аппаратуру и технику, они пытаются научно доказать существование потустороннего мира и возможность контакта с его обитателями, в том числе с умершими. Кроме аудиозаписей, активно используется метод фотографии духов. Например, согласно «водному методу», чтобы увидеть духа, необходимо наполнить водой сосуд, желательно с отражающим дном, привести воду в движение и сделать несколько фотографий (что отсылает нас к греческой леканомантии — гаданию по сосуду с водой). В дальнейшем на этих фотографиях в случайных бликах отыскивают изображения «тонкого мира» и его обитателей.
Таким образом, можно видеть, что некромантия не ушла в историю, а продолжает существовать, развиваться и изменяться. Практикующие контакты с умершими постоянно находятся в поиске новых технологий и методов. Как и люди древних цивилизаций, наши современники ищут ответ на вопрос о том, что ждет нас за неизбежной гранью, которую каждый рано или поздно перешагнет. Остается надеяться, что предположения этих исследователей о том, что со смертью жизнь не заканчивается, однажды найдут свое подтверждение.
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