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Почему в СССР делали треугольные стеклянные бутылки — и куда они делись теперь

Почему в СССР делали треугольные стеклянные бутылки — и куда они делись теперь (2 фото)

Автор:
16 января 2022 09:29
Сообщество : СССР
Метки: Бутылка   СССР   тара   треугольные стеклянные бутылки   факты   фото   
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Советские производители опирались в работе на распространённый в те времена девиз «удобно и безопасно в использовании».

Каждый промышленник подходил к изготовлению дизайна продукции тщательно, обращая внимания на все возможные детали. Именно поэтому использование толстостенных треугольных бутылок было для советских людей нормой.


В стеклянных тарах хранились вина, молочные изделия, лимонады, уксус и другие жидкости. Стекло не портилось, его можно было сдать в гастрономе. Но треугольная бутылка считалась особенной среди остальных стеклянных тар. Появилась она еще в царские времена, но соответствовала советскому духу и требованиям.


Главное безопасность


Преимущество треугольных бутылок перед другими было в том, что при падении они не катились. Толщина стекла не позволяла таре разбиться и расплескать содержимую жидкость. Такая надежность привлекла работников аптеки, которые начали продавать в таких бутылочках лекарства и микстуры.


Опасная жидкость

К прославленному в медицинской сфере Александру Пучкову, который создал скорую помощь в столице, очень часто приходили граждане с ожогами и отравлениями уксусом. Пациенты по неосторожности выпивали его, путая обычные жидкости с опасным напитком в такой же бутылке. Заботясь о здоровье советских граждан, Пучков добился того, что уксусную эссенцию начали разливать в толстостенные треугольные тары — и количество несчастных случаев резко сократилось. Хозяйки прятали треугольные тары подальше, зная, что в них находится уксус, а на одном из ребер даже стали наносить мерные деления, чтобы было легче отмерять объем необходимой жидкости. Такой системой пользовались до 1980-х годов.


Удобные формы

Безопасный и практичный советский дизайн в настоящее время практически прекратил существовать. Треугольные бутылки уже не используются так широко в повседневной жизни. Современные производители создают продукцию из инновационных материалов и обклеивают их разноцветными этикетками, чтобы их нельзя было спутать с продукцией компании конкурента.

Касательно уксуса: сейчас его можно приобрести в магазинах даже в пластиковых бутылках. Практичность потеряла свои позиции под давлением маркетинга, и теперь на полках магазинов можно найти тары из самых разных материалов и самых причудливых форм: ампулы для лекарств, мензурки для уксуса, круглые, квадратные, овальные и другие всевозможные стеклянные формы для духов и алкоголя.

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Метки: Бутылка   СССР   тара   треугольные стеклянные бутылки   факты   фото   
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Том Джоуд 4 минуты назад
Сочинение. Третий класс.
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Sergey Pankratov 15 минут назад
Они там на яндексе, что - пятиклассников привлекают контент писать? Как ребёнок писал: с речевыми, логическими и стилистическими ошибками. И не стыдно такое публиковать...
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БрОдЯгА Полчаса назад
Квадратные тоже не катаются
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