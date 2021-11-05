25 архивных фотографий: как выглядели женские спортивные команды СССР

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Говорят, что в России живут самые прекрасные девушки. В СССР тоже были свои красавицы, которые при этом обладали целеустремленностью, волей, характером и индивидуальностью.
Речь идет о советских женских командах, которые на протяжении многих лет приносили нашей стране ценные медали и заслуженное уважение. Мы собрали 25 ретрофотографий, на которых изображены гимнастки, футболистки, волейболистки, пловчихи и даже фехтовальщицы СССР.
Чемпионки в легкой атлетике, 1938
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Сборная по спортивной гимнастике, 1958
Команда по академической гребле, 1957
Соревнования проходили на Москве-реке.
Гимнастки, 1960
Участницы спортивной гимнастики, 1961
Волейболистки на Спартакиаде, 1963
Фехтовальщицы, 1964
Победители первого Кубка Европы по легкой атлетике, 1965
Команда по высшему пилотажу, 1966
Участницы волейбольной команды, 1967
Тренировка гимнасток, 1969
Командный зачет для чемпионок мира по гимнастике, 1970
Баскетбольная команда, 1971
Волейбольная сборная, 1972
Гимнастки идут на выступление, 1972
Сборная по ручному мячу, 1980
Обладательницы Кубка СССР по синхронному плаванию, 1982
Сборная СССР по хоккею на траве, 1984
Лыжницы, 1985
Женская ватерпольная команда, 1987
Футболистки готовятся к игре, 1987
Чемпионки, 1988
Гимнастки-победительницы на XXIV Олимпийских играх в Сеуле.
Женский «Спартак», 1990
Сборная по хоккею с мячом, 1990
ЦСКА против «Младост», 1990
Матч открытого чемпионата СНГ по волейболу среди женщин.
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