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25 архивных фотографий: как выглядели женские спортивные команды СССР

25 архивных фотографий: как выглядели женские спортивные команды СССР (26 фото)

Автор:
05 ноября 2021 09:46
Сообщество : Спорт
Метки: СССР   архив   женские спортивные команды   подборка   спорт   факты   фото   
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Говорят, что в России живут самые прекрасные девушки. В СССР тоже были свои красавицы, которые при этом обладали целеустремленностью, волей, характером и индивидуальностью.

Речь идет о советских женских командах, которые на протяжении многих лет приносили нашей стране ценные медали и заслуженное уважение. Мы собрали 25 ретрофотографий, на которых изображены гимнастки, футболистки, волейболистки, пловчихи и даже фехтовальщицы СССР.


Чемпионки в легкой атлетике, 1938

×

Сборная по спортивной гимнастике, 1958

Команда по академической гребле, 1957

Соревнования проходили на Москве-реке.

Гимнастки, 1960

Участницы спортивной гимнастики, 1961

Волейболистки на Спартакиаде, 1963

Фехтовальщицы, 1964

Победители первого Кубка Европы по легкой атлетике, 1965

Команда по высшему пилотажу, 1966

Участницы волейбольной команды, 1967

Тренировка гимнасток, 1969

Командный зачет для чемпионок мира по гимнастике, 1970

Баскетбольная команда, 1971

Волейбольная сборная, 1972

Гимнастки идут на выступление, 1972

Сборная по ручному мячу, 1980

Обладательницы Кубка СССР по синхронному плаванию, 1982


Сборная СССР по хоккею на траве, 1984

Лыжницы, 1985

Женская ватерпольная команда, 1987

Футболистки готовятся к игре, 1987


Чемпионки, 1988

Гимнастки-победительницы на XXIV Олимпийских играх в Сеуле.

Женский «Спартак», 1990

Сборная по хоккею с мячом, 1990


ЦСКА против «Младост», 1990

Матч открытого чемпионата СНГ по волейболу среди женщин.

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Метки: СССР   архив   женские спортивные команды   подборка   спорт   факты   фото   
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Лимонадный Джо 15 минут назад
Женский спорт всегда будет прекрасен в своей очаровательности и привлекательности. Особенно в такими красивыми фигурами! Удачи вам всем,милые барышни!
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Frank Borman 4 минуты назад
Воллейболистки - самые красивые. Это факт.
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