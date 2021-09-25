Британские ВВС тестируют беспилотные автомобили

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Британские ВВС совместно с Академией робототехники работают над беспилотным электромобилем под названием Kar-Go. Сейчас автомобиль проходит тестирование - он доставляет инструменты, оборудование и расходные материалы на базу Королевских ВВС Брайз Нортон в Оксфордшире.
Королевские ВВС Британии испытывают собственный беспилотный автомобиль для доставки необходимого имущества на базу в Оксфордшире, чтобы освободить персонал от рутинных задач. Специально разработанный автомобиль-беспилотник под названием Kar-Go имеет нулевой уровень выбросов и способен двигаться со скоростью до 75 км/ч.В рамках испытаний он доставляет инструменты, оборудование и материалы для персонала на базу ВВС Брайз Нортон в Оксфордшире.
По прибытии в пункт назначения персонал базы встречает Kar-Go, и в тот же момент автоматически открывается люк, позволяющий им забрать груз.
По прибытии в пункт назначения персонал базы встречает Kar-Go, и в тот же момент автоматически открывается люк, позволяющий им забрать груз.
Немного странный на вид, Kar-Go немного похож на гигантскую зеленую компьютерную мышь с выступающими колесами, дополненную мигалками и просторным багажником.
Сотрудники базы Брайз Нортон работали над конструированием и испытанием автомашины совместно с с Академией робототехники, технологической компанией из Сассекса. В случае успеха военные собираются расширить масштабы использования автономных транспортных средств, обучив их транспортировке тяжелых грузов, таких, как шины для самолетов.
«Использование технологии автоматического вождения на базе дает много преимуществ, - сказал командир эскадрильи Тони Сестон, инженер Королевских ВВС и представитель Astra. - В конечном итоге, мы могли бы создать целый парк автономных транспортных средств с разным уровнем автономности, доставляющих расходные материалы, запасные части, инструменты, продукты питания, а также предоставляющих аэродромные услуги, такие как заправка самолетов, уборка взлетно-посадочной полосы и очистка от снега и льда».
«Использование технологии автоматического вождения на базе дает много преимуществ, - сказал командир эскадрильи Тони Сестон, инженер Королевских ВВС и представитель Astra. - В конечном итоге, мы могли бы создать целый парк автономных транспортных средств с разным уровнем автономности, доставляющих расходные материалы, запасные части, инструменты, продукты питания, а также предоставляющих аэродромные услуги, такие как заправка самолетов, уборка взлетно-посадочной полосы и очистка от снега и льда».
По соображениям безопасности только обученный и уполномоченный персонал может перемещать товары по авиабазе. Использование безопасных автономных транспортных средств поможет высвободить время квалифицированных военнослужащих, чтобы те могли сосредоточиться на выполнении основной работы.
Kar-Go работает на электричестве, а значит, сокращает выбросы вредных парниковых газов и может помочь ВВС добиться поставленной ранее цели - сократить выбросы до нуля к 2040 году.
Kar-Go выполняет автономные и полуавтономные процедуры под контролем группы безопасности, контролирующей уникальный мобильный командный узел «Афина». Командный узел «Афина» - это защищенное мобильное подразделение в модифицированном автобусе, которое контролирует все операции беспилотника. Из «Афины» оператор может при необходимости дистанционно управлять автомобилем со специально разработанного командирского кресла, оснащенного педалями и рулевым колесом.
Kar-Go имеет уровень автономного вождения 4 - это означает, что он способен выполнять все функции вождения, но удаленному оператору-водителю может потребоваться взять на себя управление в некоторых условиях. Военные в настоящее время рассматривают результаты испытаний чтобы посмотреть, как его можно эффективно масштабировать для других подразделений. «Безопасное перемещение грузов по базе - серьезная проблема почти для всех крупных организаций, - сказал Уильям Сачити, генеральный директор Академии робототехники. - Мы оптимизировали организацию труда, чтобы проводить испытания, в которых технология может дополнять работу объектах, но на каждой площадке есть свои нюансы и проблемы. Однако тот факт, что мы разработали систему, уже победа».
База Брайз Нортон организует операции по всему миру, и военнослужащим приходится решать много логистических задач, в которых поможет беспилотный автомобиль.
«В прошлом месяце мы получили фантастический отклик со стороны наших команд: они потратили дополнительные часы и отказались от отпуска, чтобы помочь афганским спасательным операциям, - сказала капитан Эмили Флинн, командир станции ВВС Великобритании Брайз Нортон. - Это та работа, на которой наши авиаторы хотят сосредоточиться, и в подобных ситуациях каждая сэкономленная минута может спасти жизни».
«Это испытание является частью продолжающейся программы, направленной на устранение рутинных задач, которые вызывают дополнительный стресс и неудобства у персонала, - говорит Флинн. - Автоматизация даст сотрудникам возможность выполнять работу в рамках своих компетенций, максимально используя свои способности».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Я всегда говорю. Сейчас для остапов бендеров наступили райские времена. Вот например под этот фуфел про "нулевой выброс", можно любую чухню впарить.