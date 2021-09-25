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Британские ВВС тестируют беспилотные автомобили

Британские ВВС тестируют беспилотные автомобили (10 фото + 1 видео)

Автор:
25 сентября 2021 11:42
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   авиация   беспилотники   британия   ввс   испытания   новости   роботы   
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Британские ВВС совместно с Академией робототехники работают над беспилотным электромобилем под названием Kar-Go. Сейчас автомобиль проходит тестирование - он доставляет инструменты, оборудование и расходные материалы на базу Королевских ВВС Брайз Нортон в Оксфордшире.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ynews   авиация   беспилотники   британия   ввс   испытания   новости   роботы   
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au3 21 минуту назад
"Мираж" ("Весь мир в кармане")
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12k
ss Полминуты назад
"Специально разработанный автомобиль-беспилотник под названием Kar-Go имеет нулевой уровень выбросов..."
-
Я всегда говорю. Сейчас для остапов бендеров наступили райские времена. Вот например под этот фуфел про "нулевой выброс", можно любую чухню впарить.
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ss 4 минуты назад
Сразу видно, техника боевая. Вот только розочек на боках явно не хватает. Генерал приедет, заругает...
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