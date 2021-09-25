Британские ВВС тестируют беспилотные автомобили

Kar-Go имеет уровень автономного вождения 4 - это означает, что он способен выполнять все функции вождения, но удаленному оператору-водителю может потребоваться взять на себя управление в некоторых условиях. Военные в настоящее время рассматривают результаты испытаний чтобы посмотреть, как его можно эффективно масштабировать для других подразделений. «Безопасное перемещение грузов по базе - серьезная проблема почти для всех крупных организаций, - сказал Уильям Сачити, генеральный директор Академии робототехники. - Мы оптимизировали организацию труда, чтобы проводить испытания, в которых технология может дополнять работу объектах, но на каждой площадке есть свои нюансы и проблемы. Однако тот факт, что мы разработали систему, уже победа».