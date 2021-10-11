Робот-дрон научился ходить по канату и летать по воздуху

Двуногие роботы преодолевают реальную местность, используя те же движения, что и люди, включая прыжки, бег и лазание. Тем не менее, они часто попадают в тупик из-за особенно пересеченной местности, где и появляются летающие роботы, поскольку они перемещаются не по ней, а над ней, тем самым избегая опасностей.

Несмотря на преимущества, у летающих роботов есть свои проблемы, в том числе особенно высокое потребление энергии и ограничения полезной нагрузки из-за веса. «Роботы со способностью к мультимодальному перемещению могут перемещаться в сложных условиях более эффективно, чем традиционные роботы, за счет надлежащего переключения между доступными им средствами передвижения», - говорят разработчики.