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Робот-дрон научился ходить по канату и летать по воздуху

Робот-дрон научился ходить по канату и летать по воздуху (8 фото + 1 видео)

Автор:
11 октября 2021 08:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   достижение   ловкость   наука   новости   робот-дрон   техника   технические новинки   
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Познакомьтесь с Лео! Миниатюрный гибридный дрон-робот высотой чуть больше 70 сантиметров может на двух ногах перемещаться по стропе или ехать на скейтборде, а если включит свои двигатели, то сможет летать по воздуху. Для него нет недоступных мест!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ynews   достижение   ловкость   наука   новости   робот-дрон   техника   технические новинки   
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7  комментариев
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9k
insaider 2 часа назад
Ниче так,футуристичненько,скоро за нами по воздуху канатам гоняться будут,а Т-800 у подъезда поджидать.
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Frank Borman 8 минут назад
Осталось вооружить его пистолетом, и робосолдат готов. Его даже можно будет выбрасывать с парашютом над вражеской территорией, а дальше он сам будет мочить междутеррористов. Прекрасное решение, чтобы наводить демократию в странах-изгоях, типа С.Кореи, Ирана, России и Кубы.
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2k
Vasil Час назад
Бесполезный распил грандов, зачем вообще ходить если можно летать?
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11k
Проктолог-иллюзионист 2 часа назад
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Trenzel2003 2 часа назад
Акума на сколько хватает? Минут на 20 в лучшем случае?
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Bartello 2 часа назад
Может для него и нет недоступных мест но есть "no fly zone"
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