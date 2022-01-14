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Веселые похороны: омская ритуальная контора предложила засыпать прах усопших в петарды

Веселые похороны: омская ритуальная контора предложила засыпать прах усопших в петарды (1 фото)

Автор:
14 января 2022 22:55
Сообщество : Жить в России
Метки: наследие   омск   петарды   похоронное бюро   похороны   прах   
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Омская похоронная компания "Наследие" продолжает жечь креативом за гранью добра и зла. Перед Новым годом фирма предложила омичам поздравить умерших родственников с праздником. Клиенты могли отправить электронное письмо с пожеланиями на почту вымышленного персонажа — Dead Morose.

Новый маркетинговый ход по засыпанию праха усопших в петарды, компания выкатила на рынок как раз в околоновогодние дни. Вероятно, чтобы быть ближе к народу. В похоронном бюро «Наследие» пояснили, что хоть в Сибири они и стали первопроходцами, но идею позаимствовали у зарубежных коллег. Оказывается, предложения по запуску праха вместе с салютом существуют в США, Испании и на Украине.

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Как рассказала "LIFE" менеджер компании Алёна Алексеевна, "многие люди после кремирования своих родных усопших задаются вопросом: "Что мы можем сделать с прахом? Как и где его можно развеять?" Банальная мысль — развеять прах на любимом месте, над гладью моря. Некоторым эта идея кажется банальной. И задаются вопросом: "А есть что-то такое креативное и интересное, чтобы не было так сильно печально и грустно в этот день?" — рассказывает она.

Пока заявок на "скрашивание" траурного мероприятия не поступало, поэтому бюро застряло в стадии "занимаемся анализом реакций на подобный вид похоронных услуг".

"Я считаю, здесь нет ничего такого. Единственное, что смущает: у нас в России табу на смерть. Якобы смерть — это плохо, смерть — это грустно, печаль, кошмар. Почему так? Потому что это старое поколение, а молодое поколение должно как-то по-другому мыслить и прогрессировать в этой тематике", — продолжила свою мысль менеджер "Наследия".

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Метки: наследие   омск   петарды   похоронное бюро   похороны   прах   
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6k
Алексей 2 часа назад
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Сергей Ковалев 38 минут назад
Сколько идей уже придумано ,что делать с прахом усопших не перечесть. Как вариант: делать капсулы с семенами деревьев,делать скульптуры и добавлять в раствор пепел,есть даже проект,где из праха делают драгоценности. Тут пошли на еще одну крайность-"Запусти дедушку на орбиту"

«Земля к земле, пепел к пеплу, прах к праху» и нечего устраивать пляски на костях.
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3k
sedoisever 42 минуты назад
"Якобы смерть – это плохо, смерть это грустно..." Нет, бл..., это ржака полная...
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1k
Homer 50 минут назад
А как по мне, так даже и ничего... Закопают целиком, так мороки родственникам!... Памятник поставь, цветочки носи, раз в год (минимум) заедь на могилку.
Крематорий - колумбарий? тоже, почти та же морока, плюс за место в колумбарии плати.
А в петарде... Разовые расходы. БА-БАХ!!! Зато, потом, внукам, ваши дети на вопрос - А где дедушка? , можно с чистой совестью ответить - А он везде, отчасти с нами...
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1k
Bonefacius 52 минуты назад
И почему же так, в одночасье, новое поколение должно мыслить по-другому? Веками в России к этой процедуре было серьезное отношение, а теперь все должны веселиться и фейерверки запускать? На мой взгляд просто мерзотная попытка привлечь к себе внимание и клиентов от очередной похоронной шараги. Менеджеру с руководителем самим нужно в задницу по петарде засунуть и отправить покорять неизведанные просторы вселенной.
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3k
Дарвин и аморальная премия 55 минут назад
Креативненько,расскажу теще......
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16k
Сергей Час назад
А почему нет? Я один хрен сдох, родственники посмотрят как в небо улечу. Опять же не надо могилку обихаживать, тем более участок на кладбище денег стоит, особенно в больших городах. Лично я "за".
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2k
Alex Час назад
Ну, не знаю, я вот смоей благоверной сказал, что на моей последней собственности должно быть набито: "-Ну ничего, бывает..."
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6k
Андрей Крылов Час назад
Лмчно мне всё ранвно, что будет с моим бренным прахом после смерти. Хоть в фейерверки зарядят мой прах...какая разница? То уже дела и проблемы живых. . Мёртвые сраму не имуут. А живые да...
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100
Nаnе First NameLаst Час назад
Отморозки
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5k
Сергей 2 часа назад
Следующим этапом выход на рынок талибана и засыпание праха умерших в пояса шахидов.
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