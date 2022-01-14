Веселые похороны: омская ритуальная контора предложила засыпать прах усопших в петарды

Новый маркетинговый ход по засыпанию праха усопших в петарды, компания выкатила на рынок как раз в околоновогодние дни. Вероятно, чтобы быть ближе к народу. В похоронном бюро «Наследие» пояснили, что хоть в Сибири они и стали первопроходцами, но идею позаимствовали у зарубежных коллег. Оказывается, предложения по запуску праха вместе с салютом существуют в США, Испании и на Украине.

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Как рассказала "LIFE" менеджер компании Алёна Алексеевна, "многие люди после кремирования своих родных усопших задаются вопросом: "Что мы можем сделать с прахом? Как и где его можно развеять?" Банальная мысль — развеять прах на любимом месте, над гладью моря. Некоторым эта идея кажется банальной. И задаются вопросом: "А есть что-то такое креативное и интересное, чтобы не было так сильно печально и грустно в этот день?" — рассказывает она.

Пока заявок на "скрашивание" траурного мероприятия не поступало, поэтому бюро застряло в стадии "занимаемся анализом реакций на подобный вид похоронных услуг".

"Я считаю, здесь нет ничего такого. Единственное, что смущает: у нас в России табу на смерть. Якобы смерть — это плохо, смерть — это грустно, печаль, кошмар. Почему так? Потому что это старое поколение, а молодое поколение должно как-то по-другому мыслить и прогрессировать в этой тематике", — продолжила свою мысль менеджер "Наследия".