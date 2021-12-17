Ровно 10 лет назад скончался лидер Северной Кореи - Ким Чен Ир

В стране введен 11-дневный траур: нельзя смеяться, пить и отмечать дни рождения.
17 декабря 2011 года - в этот день умер 69-летний Ким Чен Ир:
Он правил Северной Кореей с 1994 года. Да-да, это не основатель северокорейского государства, того звали Ким Ир Сен:
Но все-таки 17 лет во главе государства - срок немалый. И по случаю кончины Ким Чен Ира, закатили масштабные похороны:
А вот как реагировал народ. Похоже на какой-то зомби-апокалипсис:
Сейчас, по случаю юбилея кончины вождя, в стране объявлен траур: нельзя пить, гулять, праздновать, заниматься каким-либо
сексом досугом.
Что касается преемника: с 2011 года Северную Корею возглавляет его младший сын - Ким Чен Ын, любитель ядерных ракет и вкусной еды. Во время «вступления на престол» ему было 29 лет. Как говорил Дональд Трамп: «Чтобы добиться успеха, нужно много работать и использовать все шансы, которые подкидывает судьба. Ну или надо просто родиться в правильной семье».
Интересно проследить за изменениями во внешности Кима за это время:
2011:
2015:
2021:
Вот что власть с людьми делает)
В официальных источниках о Северной Корее рассказывают всякие страсти: вплоть до того, что местные картошку по карточкам получают. Иностранцы, которые там побывали, говорят, что все это ересь - чуть не половина населения ездит на заработки в Китай и чувствует себя неплохо.
Где тут правда я не знаю, хотя склоняюсь ко второму варианту. Но одно могу сказать точно: Ким Чен Ын уже скоро в кадр не будет помещаться. Вот он наверняка всем доволен.
Источник:
- Северная Корея испытала новую зенитную ракету
- Северная Корея провела испытания новых крылатых ракет в Японском море
- Ким Чен Ын похвастался новой баллистической ракетой на военном параде в Пхеньяне
- Владимир Путин простился с главой МЧС Евгением Зиничевым
- "А не двойник ли?": в соцсетях обсуждают встречу изменившегося Ким Чен Ына с молодежью в Пхеньяне
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А-а-а, так это инфа от говеной помойки DailyMail - ну тогда всё понятно.