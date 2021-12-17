Ровно 10 лет назад скончался лидер Северной Кореи - Ким Чен Ир

Сейчас, по случаю юбилея кончины вождя, в стране объявлен траур: нельзя пить, гулять, праздновать, заниматься каким-либо сексом досугом.





Что касается преемника: с 2011 года Северную Корею возглавляет его младший сын - Ким Чен Ын, любитель ядерных ракет и вкусной еды. Во время «вступления на престол» ему было 29 лет. Как говорил Дональд Трамп: «Чтобы добиться успеха, нужно много работать и использовать все шансы, которые подкидывает судьба. Ну или надо просто родиться в правильной семье».

Интересно проследить за изменениями во внешности Кима за это время:

2011: