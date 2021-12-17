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Ровно 10 лет назад скончался лидер Северной Кореи - Ким Чен Ир

Ровно 10 лет назад скончался лидер Северной Кореи - Ким Чен Ир (6 фото + 2 видео)

Автор:
17 декабря 2021 16:35
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Северная Корея   вождь   ким чен ын   политика   похороны   траур   
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В стране введен 11-дневный траур: нельзя смеяться, пить и отмечать дни рождения.

17 декабря 2011 года - в этот день умер 69-летний Ким Чен Ир:

Он правил Северной Кореей с 1994 года. Да-да, это не основатель северокорейского государства, того звали Ким Ир Сен:

Но все-таки 17 лет во главе государства - срок немалый. И по случаю кончины Ким Чен Ира, закатили масштабные похороны:

А вот как реагировал народ. Похоже на какой-то зомби-апокалипсис:


Сейчас, по случаю юбилея кончины вождя, в стране объявлен траур: нельзя пить, гулять, праздновать, заниматься каким-либо сексом досугом.


Что касается преемника: с 2011 года Северную Корею возглавляет его младший сын - Ким Чен Ын, любитель ядерных ракет и вкусной еды. Во время «вступления на престол» ему было 29 лет. Как говорил Дональд Трамп: «Чтобы добиться успеха, нужно много работать и использовать все шансы, которые подкидывает судьба. Ну или надо просто родиться в правильной семье».

Интересно проследить за изменениями во внешности Кима за это время:

2011:

2015:

2021:

Вот что власть с людьми делает)

В официальных источниках о Северной Корее рассказывают всякие страсти: вплоть до того, что местные картошку по карточкам получают. Иностранцы, которые там побывали, говорят, что все это ересь - чуть не половина населения ездит на заработки в Китай и чувствует себя неплохо.

Где тут правда я не знаю, хотя склоняюсь ко второму варианту. Но одно могу сказать точно: Ким Чен Ын уже скоро в кадр не будет помещаться. Вот он наверняка всем доволен.

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Метки: Северная Корея   вождь   ким чен ын   политика   похороны   траур   
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15k
Михаил Гривин 3 часа назад
Странность-то какая, у нас в/на Украине всяк попавший во власть тоже немедленно начинает круглеть. Даже Зеленский. Даже Яценюк! Только во власть попал - через полгода хрючило в телевизор не влезает. Я думал - может, телевизор маленький, менял, покупал всё больше, но уже 42" - а они всё не влезают! Я заипался менять телевизоры!
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1k
Vadims Минуту назад
Vse novosti iz Severnoj Korei nado delitj na 125, sploshnie govnovbrosi.
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16k
Сергей 49 минут назад
А бухать почему нельзя? А за упокой раба божьего Кима? Не, чёт недоработано там у у них!
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12k
Bill 2 часа назад
Проверил на официальном сайте корейской Трудовой партии - нет там никакого упоминания об 11-дневном трауре.
А-а-а, так это инфа от говеной помойки DailyMail - ну тогда всё понятно.
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482
да пох 2 часа назад
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302
В. Л. 2 часа назад
какой-то пистец...
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64k
Доктор Джонс 2 часа назад
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60k
Опиум для народа 3 часа назад
Сдох Ким- ну и х"й с ним!)))
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1k
SavageTi 3 часа назад
ай народ переигрывает в страданиях
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450
zenon 3 часа назад
Благодаря подсказке из этой статьи - когда умирает правитель, народ должен радоваться. Автор должен немного думать, как это смотрится со стороны. Умирает старый еврей. В комнате крутится его маленький внук. Вдруг к старому еврею доносится из кухни запах варёной рыбы. Он говорит внуку - Мойшалы побеги к бабушке и скажи ей, что бы дала мне кусочек рыбы. Пацан убегает. Через минутку он прибегает и говорит - бабушка сказала, что это не для тебя, а для тех, которые придут на поминки.
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21
Сергей 3 часа назад
Интересно, а если бы я улыбался в этот момент!
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125k
Аааа 3 часа назад
у нас тоже такой есть
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450
zenon Аааа 3 часа назад
Это почти последняя стадия голодомора в России. Был съеден последний ёж. Теперь придётся питаться осетрами и другой дешёвой рыбой, и даже возможно рябчиками и ананасами.
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9k
costa 3 часа назад
Родился ты такой 17го декабря, жил не тужил и тут тебе киздос прилетел, 10 лет день рождения не отмечать, с друзьями не собираться.
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15k
vikklu 3 часа назад
Интересно, где пухлый научился так рожу скорбную корчить?
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371
Гиви 3 часа назад
Пухляш из литлбиг.
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