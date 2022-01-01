Новый год не в кайф: десятки россиян пострадали от самодельных файер-шоу

Сложно представить более веселое, объединяющее людей по всему миру событие, чем Новый год. Однако не у всех россиян праздник прошел по запланированному сценарию.
Травмы, полученные от петард, медики назвали главными причинами вызова скорой помощи в первые полчаса 2022 года. От петард, фейерверков и другой пиротехники в разных районах Москвы пострадали более десятка человек - все они получили травмы и ожоги, их состояние оценивается как удовлетворительное или средней тяжести. Некоторые были госпитализированы.
В числе пострадавших, например, 51-летний мужчина, получивший травму глаза от петарды. Он отмечал Новый год в Большом Грузинском переулке и около 00.28 почувствовал, что в глаз попало инородное тело. Спустя минуту с аналогичной проблемой в службу скорой помощи обратился 50-летний гражданин Вьетнама. Петарда угодила мужчине в бровь в Среднем Кондратьевском переулке, - пишет МК.
А жителям 9 микрорайона города Одинцово незадачливые соседи устроили фейерверк прямо в окна. Вместо того, чтобы наслаждаться ольвьешечкой и шампанским, жители многотажки в ужасе ждали, когда закончится этот праздник жизни и молились, чтобы мимо пролетающая петарда не разнесла им окна. Один из жильцов выложил видео об этом в паблик «Типичное Одинцово» ВКонтакте.
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В Набережных Челнах петарда и вовсе разворотила квартиру за два часа до Нового года. Ничего не предвещало беды: семья сидела за столом и накладывала салаты. Всё как у людей. Внезапно в окно прилетела петарда, разбомбила пол квартиры и балкон. Оказалось, что праздничный снаряд запустил сосед из своего автомобиля.
Отличный тамада и конкурсы интересные, - пишет телеграм-канал "Лента дна".
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А во-вторых. Дожили дебилы, готовые уже нормально запустить не могут. Мы раньше реально самодельные делали,не такие красивые,конечно...
Тоже заранее.
Ну, подумали, чо как лохи в Польше, поедем за салютом в Мадагаскар.