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Новый год не в кайф: десятки россиян пострадали от самодельных файер-шоу

Новый год не в кайф: десятки россиян пострадали от самодельных файер-шоу (2 фото + 1 видео)

Автор:
01 января 2022 19:51
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Новый год 2022   петарды   скорая помощь   травмы   фейерверки   
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Сложно представить более веселое, объединяющее людей по всему миру событие, чем Новый год. Однако не у всех россиян праздник прошел по запланированному сценарию.

Травмы, полученные от петард, медики назвали главными причинами вызова скорой помощи в первые полчаса 2022 года. От петард, фейерверков и другой пиротехники в разных районах Москвы пострадали более десятка человек - все они получили травмы и ожоги, их состояние оценивается как удовлетворительное или средней тяжести. Некоторые были госпитализированы.

В числе пострадавших, например, 51-летний мужчина, получивший травму глаза от петарды. Он отмечал Новый год в Большом Грузинском переулке и около 00.28 почувствовал, что в глаз попало инородное тело. Спустя минуту с аналогичной проблемой в службу скорой помощи обратился 50-летний гражданин Вьетнама. Петарда угодила мужчине в бровь в Среднем Кондратьевском переулке, - пишет МК.

А жителям 9 микрорайона города Одинцово незадачливые соседи устроили фейерверк прямо в окна. Вместо того, чтобы наслаждаться ольвьешечкой и шампанским, жители многотажки в ужасе ждали, когда закончится этот праздник жизни и молились, чтобы мимо пролетающая петарда не разнесла им окна. Один из жильцов выложил видео об этом в паблик «Типичное Одинцово» ВКонтакте.

В Набережных Челнах петарда и вовсе разворотила квартиру за два часа до Нового года. Ничего не предвещало беды: семья сидела за столом и накладывала салаты. Всё как у людей. Внезапно в окно прилетела петарда, разбомбила пол квартиры и балкон. Оказалось, что праздничный снаряд запустил сосед из своего автомобиля.

Отличный тамада и конкурсы интересные, - пишет телеграм-канал "Лента дна".

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Метки: Новый год 2022   петарды   скорая помощь   травмы   фейерверки   
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8  комментариев
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Жырный мажор 47 минут назад
Читаю пост, а под окнами соседнего дома очередная полоротая и пустоголовая петушня запускает фейерверки. Ирония.
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5k
kleyman 45 секунд назад
Судя по артиллерийским раскатам в Москве, город с 23.00 до 6.30, подвергался массированному арт-обстрелу.
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1k
Sandmännchen (DDR) 11 минут назад
Если честно – поделом. Любая пиротехника требует внимания, …даже безобидные хлопушки и бенгальские "огни". Ну а световые шоу лично предпочитаю от профессионалов – красивее. В молодости, будучи в группе обеспечения безопасности использования салютных установок, насмотрелся достаточно на отчаянных "героев" самодеятельности с расфокусированным зрением.
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61k
Опиум для народа 23 минуты назад
Во-первых не самодельные, а вполне себе заводские.
А во-вторых. Дожили дебилы, готовые уже нормально запустить не могут. Мы раньше реально самодельные делали,не такие красивые,конечно...
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1k
Сергей Ковалев 38 минут назад
Никакой ТБ и малейшего понятия о безопасности у "запускателей" и "петардистов". Это необходимо запретить и нарушителей наказывать самым строгим образом.
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217
Knives22 Сергей Ковалев Полчаса назад
Вам бы лишь бы запретить. Хотят пускать пусть пускают, дома у себя, в штаны засовывают и запускают.
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371
Andrey 57 минут назад
Запускали салют, на 56 выстрелов. Отошли подальше от домов и высоковольтных линий . Было красиво и безопасно . Салют приобрели заранее в Польше .
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