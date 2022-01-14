Картинки в чёрно-белых тонах. Выпуск 81

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Позитива на ночь глядючи.
23.
Зато батям детишек в садике понравилось
Ничего необычного, просто в Смоленске детсадовцам показали что-то наподобие стриптиза..
25.
Хотя на это я могу ответить-а где шест, нет шеста нет стриптиза, да и не на фоне церкви или мечети))) так что не напрягаемая а смотрим пост дальше)))
31.
...ну я бы сказали-ДЕНЕГ любителя
32.
Спорт приколы
33.
Авторский пост
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