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Картинки в чёрно-белых тонах. Выпуск 81

Картинки в чёрно-белых тонах. Выпуск 81 (30 фото + 3 видео)

Автор:
14 января 2022 20:20
Метки: Разное   Юмор   видео   картинки   сатира   
2472
30
3
Позитива на ночь глядючи.

Авторский пост

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Метки: Разное   Юмор   видео   картинки   сатира   
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11  комментариев
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7k
Янус Полуэктович 4 часа назад
Комментарий к фото
ну, ожег слизистой носа точно гарантирован. без спецэффектов, конечно.
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20k
kamanch 56 минут назад
Штампы ставят пограничники
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2k
Конь Юлий 4 часа назад
За Пикник отдельный +100500
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