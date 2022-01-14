Самые дорогие, пахучие и вкусные: чего вы могли не знать о марках

Помните, как в детстве некоторые ребята собирали свои собственные коллекции? Наклейки, карточки и другие безделушки, которые радовали обладателя просто фактом своего существования? Рассказываем вам о наиболее популярном предмете таких коллекциях – почтовых марках: интересные факты, необычные экземпляры и самые редкие марки.
Впервые в Росси почтовую марку официально ввели в обращение 1 января 1858 года. Рисунок первой такой марки создал старший гравер Экспедиции заготовления государственных бумаг Франц Кеплер. На небольшой бумажке был размещен овал, внутри которого был двуглавый орел, под которым находилась эмблема почты: два скрещенных почтовых рожка. А под рисунком была надпись со стоимостью марки.
Одной из самых дорогих марок в истории стал «Шведский уникум», или «Желтый трехскиллинговик». На аукционах его оценивают в 5 миллионов долларов. Сама марка выпускалась в числе первых стандартных почтовых марок Швеции. Номиналу в три скиллинга предназначался зеленый цвет, а восьми – желтый. Поэтому марка в три скиллинга в желтом цвете стала своего рода ошибкой: судя по всему, клише при печати поменяли, а вот краску – забыли из-за похожести цифр «3» и «8». Клише успели поменять, поэтому марок осталось совсем немного.
Обнаружил необычную марку Георг Вильгельм Бакман. Тогда он учился в школе и собирал марки, периодически просматривая письма своему деду в поиске интересных экземпляров. Мальчика не сильно впечатлил экземпляр, и он продал марку торговцу за 7 крон (около полудоллара). А тот, в свою очередь, продал марку известному коллекционеру уже за 3 тысячи долларов. В последний раз, когда марка выставлялась на торги, ее продали за 2,3 миллиона долларов, а застрахована она на 15 миллионов долларов.
Марка с запахом Рождества – не редкость для Чехии, их выпускают достаточно часто. На последнее Рождество почта тоже выпустила почтовую марку. Пахнет она гвоздикой, имбирным печеньем и пуншем. Так в Чехии популяризируют традицию отправления рождественских открыток.
В Москве уже очень давно существует общество собирателей почтовых марок. Впервые представители собрания встретились 10 октября 1883 года в квартире Ивана Зиверта. Почти все они были членами Дрезденского международного филателистического общества, и на встрече они обсуждали новые марки, обозревали тематические журналы и обменивались дублетами.
«Голубая Александрия» стала маркой, которую мечтают заполучить многие филателисты. Она сохранилась в единственном экземпляре. Выглядит она непритязательно: напечатана на голубой бумаге, в центре стоит штамп о том, что уплачено 5 центов за доставку. Также сохранились шесть марок желтого цвета, и одну из них продали с аукциона за 460 тысяч долларов.
С этой маркой связана интересная история. 25 ноября 1847 года из Александрии в Ричмонд, штат Вирджиния, отправился желтый конверт для Жанетт Браун от Уоллеса Хуффа. Молодые люди любили друг друга, что следует из переписки. Затем пара поженилась, а их старшая дочь со временем нашла письма, где и был тот самый конверт. Дочь поняла, что перед ней ценный экземпляр, и продала конверт вместе с маркой за три тысячи долларов. В 1981 году марку вместе с конвертом продали уже за миллион долларов.
Необычной маркой стала марка из Таиланда с настоящими бриллиантами. Выполнены они из шелка, на них красуются лица монархов. Сам бриллиант весит 1,2 карата.
Первые почтовые марки РСФСР появились в 1918 году. Автором миниатюры стал Рихард Зариньш. На марке была изображена рука, разрубающая цепь. Синяя стоила 35 копеек, а коричневая – 70.
Первые же советские марки появились в обращении в августе 1923 года, и были посвящены Первой Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставке. Автором миниатюр стал художник Георгий Пашков.
А вот первые марки Российской Федерации поступили в обращение 14 января 1992 году. Посвящены они были Олимпиаде в Альбервиле.
Марки, которые можно слушать – необычная находка. В 1973 году появились необычные марки в виде грампластинок в Бутане. На них были записаны традиционные песни и история страны. А уже в 2009 году там же выпустили CD-ROM марки с видео о Бутане.
В Исландии в свое время выпускали серию марок с изображением Imagine Peace Tower. Посвящена она памяти Джона Леннона, и необычность ее заключается в том, что поверх обычной печати нанесли шелковый экран с элементами фосфора. Он накапливал свет и светился в темноте. А в ультрафиолете можно было разглядеть портрет знаменитого музыканта.
Самой редкой российской маркой можно считать «Тифлисскую унику» с изображением герба Тифлиса 1857 года выпуска. В 2008 году один из экземпляров оценили в 700 тысяч долларов.
Второй по редкости считается черная марка на желтой бумаге, выпушенная в 1869 году Котельнической земской управой Вятской губернии. Миниатюра состояла из марки и регистрационного талона. Сейчас сохранились лишь регистрационные талоны.
В Финляндии в свое время выпускали марки с изображениями горных видов спорта. Интересны они тем, что при повороте листа с марками изображенные спортсмены двигались и выполняли различные трюки.
Самой большой маркой по размеру в СССР стала марка, выпущенная в 1962 году, «Слава покорителям космоса!». На ней были изображены Юрий Гагарин, Герман Титов, Андриян Николаев и Павел Попович. Стоила такая марка целый рубль, а размерами была 15 на 7 см.
Идея создания почтовой марки принадлежит генеральному почтмейстеру Великобритании Роланду Хиллу. Благодаря введению марок удалось отменить почтовые сборы, и первой маркой считается «черный пенни» с профилем королевы Виктории. Кстати, с тех самых пор Великобритания стала первой и единственной страной, которая имеет право указывать название страны на почтовых марках.
Марка «Перевернутая Дженни», на которой самолет Curtiss JN-4 выполняет незапланированный поворот на 180 градусов, тоже считается одной из самых дорогих. Все дело, опять же, в ошибке.
Марка относится к периоду зарождения авиапочты США в 20-е годы прошлого века. Ошибка произошла из-за того, что два цвета тогда печатались отдельно, и часто из-за этого изображение переворачивалось. А в таком случае надо было уничтожать весь лист, на котором красовалось 100 марок. Но одному листу удалось уйти в оборот. Об этом коллекционеры узнали сразу, и один из них, Уильям Т. Роби смог найти такой в своем почтовом отделении.
Затем Роби связался с журналистами и крупными коллекционерами, и продал свой блок марок за 15 тысяч долларов (сам он потратил на блок лишь 24 доллара). Затем квартблок купил Принстонский университет за 220 тысяч долларов, а в 2005 году квартблок с номерами ушел с аукциона за 2 миллиона 970 тысяч долларов.
Марка с 3Д-эффектом – это, в принципе, неудивительно. Но в Австрии решили скреативить, и сделали марку с изображением Виллендорфской Венеры. Эта статуэтка – самая известная и ценная находка в стране времен позднего палеолита. Поэтому на письмах можно было наблюдать изгибы тела Венеры.
Дорогим оказался и экземпляр марки, посвященный Олимпиаде-80 в Москве. Тогда Западная Германия уже отпечатала марку с олимпийской символикой, но неожиданно западный блок объявил Олимпиаде политический бойкот. Марку в итоге пришлось вернуть почте и уничтожить, сохранив лишь два листа для архива. Но позже оказалось, что министр почты и телекоммуникаций Курт Гшайдле сохранил себе еще один лист, который затем использовали для франкировки обычных писем.
Эти письма рассылали жена и сын Гшайдле. Впоследствии эти марки появились в руках озадаченных филателистов. В итоге разгорелся скандал, экс-министру пришлось платить за марки, а впоследствии марки стали продавать за сотню тысяч евро с аукционов. И это – за гашеный экземпляр.
Бельгия известна своим шоколадом. Поэтому неудивительно, что в 2013 году местные производители решили придать клею на марках вкус шоколада, а также его запах.
Источник:
- 20+ случаев, когда компании придумали "бонусы" для сотрудников - и облажались
- Самая известная крыса-сапер спасла тысячи людей
- Не верь глазам своим: волонтеры из Красноярска устроили фотосессию бродягам с улицы
- "Зеркало" Тарковского и как его идею объяснила обычная уборщица
- Кот за 9,5 миллиона рублей, а пес-космонавт за 500 тысяч рублей: туляк продает "знаменитых" дворняжек
Понравилось19