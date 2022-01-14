Самые дорогие, пахучие и вкусные: чего вы могли не знать о марках

Обнаружил необычную марку Георг Вильгельм Бакман. Тогда он учился в школе и собирал марки, периодически просматривая письма своему деду в поиске интересных экземпляров. Мальчика не сильно впечатлил экземпляр, и он продал марку торговцу за 7 крон (около полудоллара). А тот, в свою очередь, продал марку известному коллекционеру уже за 3 тысячи долларов. В последний раз, когда марка выставлялась на торги, ее продали за 2,3 миллиона долларов, а застрахована она на 15 миллионов долларов.

Марка с запахом Рождества – не редкость для Чехии, их выпускают достаточно часто. На последнее Рождество почта тоже выпустила почтовую марку. Пахнет она гвоздикой, имбирным печеньем и пуншем. Так в Чехии популяризируют традицию отправления рождественских открыток.