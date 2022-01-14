Комик Слава Комиссаренко испугался белорусского КГБ и сбежал на Украину

Видимо, Батька ознакомился с творчеством Славы и тоже решил «поприкалываться». Но уже в своем стиле - за Комиссаренко отправились агенты белорусского КГБ.

Как говорит комик:

«Знаете, как я провёл новогодние праздники? Меня объявило в розыск белорусское КГБ. Это не было моё новогоднее желание. Вы думаете, наверное, за что? За шутки. В обычных странах спецслужбы ловят террористов, а в Беларуси — приколистов. Потому что в Беларуси приколист должен быть один».

По словам Комиссаренко, его хотели «выкрасть из Москвы и вывезти на машине в Беларусь». Прямо операция «Стендап» какая-то. Хотя он уверяет, что ему сообщил об этом неизвестный доброжелатель.

«Он написал мне сообщение: «Здравствуйте, Слава. К сожалению, есть информация из достоверных источников о том, что вас собираются выкрасть в Москве и вывезти на машине в Беларусь. Проявите осторожность».