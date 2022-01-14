Комик Слава Комиссаренко испугался белорусского КГБ и сбежал на Украину

Причем у него есть российский паспорт и в последнее время стендапер жил в Москве. Но силовиков это не остановило.
Вячеслав Комиссаренко - 2-метровый стендап-комик с тонким голоском. Любит шутить на острые темы: выборы, Беларусь, Лукашенко… вот это вот всё. По-настоящему он развернулся после выборов 2020 года, когда заявил, что всё это ложь, п…ж и провокация, а на самом деле «всё должно быть не так». И говорил об этом не только со сцены в кабаках, но и в интервью. Например, с Дудем. На всякий случай, даю ссылку - хотя если есть свободное время, лучше потратить его на что-то более полезное.
В общем, шутил Славка, шутил…
Ну и дошутился.
Видимо, Батька ознакомился с творчеством Славы и тоже решил «поприкалываться». Но уже в своем стиле - за Комиссаренко отправились агенты белорусского КГБ.
Как говорит комик:
«Знаете, как я провёл новогодние праздники? Меня объявило в розыск белорусское КГБ. Это не было моё новогоднее желание. Вы думаете, наверное, за что? За шутки. В обычных странах спецслужбы ловят террористов, а в Беларуси — приколистов. Потому что в Беларуси приколист должен быть один».
По словам Комиссаренко, его хотели «выкрасть из Москвы и вывезти на машине в Беларусь». Прямо операция «Стендап» какая-то. Хотя он уверяет, что ему сообщил об этом неизвестный доброжелатель.
«Он написал мне сообщение: «Здравствуйте, Слава. К сожалению, есть информация из достоверных источников о том, что вас собираются выкрасть в Москве и вывезти на машине в Беларусь. Проявите осторожность».
Комиссаренко тогда был не в Москве - он давал тур по Украине. Но осторожность проявил: отказался возвращаться в Россию и остался в Незалежной. Оттуда никого не выдают, особенно по политическим мотивам, так что будет шутить дальше.
Собственно, этим сейчас и занимается:
Источник:
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Очередной никто, испугался для самопиара незнамо чего, поставив себя в один ряд с сильными мира сего.
Мартиросян про них про всех очень хорошо сказал!
А главное как они против НАТО собираются воевать, если с подручными колхозника справиться не могут?)))
«На основании частных случаев авторы приходят к выводам, не соответствующим реальности. Она подаётся однобоко или вовсе не является достоверной», пожаловался Бастрыкин.
Бастрыкин уверен в необходимости законодательно определить правовой статус блогеров и их площадок, ведь аудитория блогеров порой превышает аудиторию традиционных СМИ.
Так нет же , решил пройтись по чик-чирику из городов и весей России .... ну и чё ?
Вот сиди теперь на Украине и не чирикай .......
Хотя по большому счету , батьке он и на хер не усрался ... просто видимо кто-то из московских "друзей" его пуганул карцером от Лукашенко .... тот сразу и испуЖался .....
Такова проза реальной жизни
Да и **Й с ним!
Утешает одно - теперь он будет поливать дерьмом Россию и Беларусь сам находясь в дерьме по самые уши. Надеюсь его не пустят обратно...