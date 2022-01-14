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Комик Слава Комиссаренко испугался белорусского КГБ и сбежал на Украину

Комик Слава Комиссаренко испугался белорусского КГБ и сбежал на Украину (3 фото + 2 видео)

Автор:
14 января 2022 16:14
Сообщество : Жизнь в Беларуси
Метки: Батька   беларусь   кгб   комики   лукошенко   стендап   
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Причем у него есть российский паспорт и в последнее время стендапер жил в Москве. Но силовиков это не остановило.

Вячеслав Комиссаренко - 2-метровый стендап-комик с тонким голоском. Любит шутить на острые темы: выборы, Беларусь, Лукашенко… вот это вот всё. По-настоящему он развернулся после выборов 2020 года, когда заявил, что всё это ложь, п…ж и провокация, а на самом деле «всё должно быть не так». И говорил об этом не только со сцены в кабаках, но и в интервью. Например, с Дудем. На всякий случай, даю ссылку - хотя если есть свободное время, лучше потратить его на что-то более полезное.

В общем, шутил Славка, шутил…

Ну и дошутился.


Видимо, Батька ознакомился с творчеством Славы и тоже решил «поприкалываться». Но уже в своем стиле - за Комиссаренко отправились агенты белорусского КГБ.

Как говорит комик:

«Знаете, как я провёл новогодние праздники? Меня объявило в розыск белорусское КГБ. Это не было моё новогоднее желание. Вы думаете, наверное, за что? За шутки. В обычных странах спецслужбы ловят террористов, а в Беларуси — приколистов. Потому что в Беларуси приколист должен быть один».

По словам Комиссаренко, его хотели «выкрасть из Москвы и вывезти на машине в Беларусь». Прямо операция «Стендап» какая-то. Хотя он уверяет, что ему сообщил об этом неизвестный доброжелатель.

«Он написал мне сообщение: «Здравствуйте, Слава. К сожалению, есть информация из достоверных источников о том, что вас собираются выкрасть в Москве и вывезти на машине в Беларусь. Проявите осторожность».


Комиссаренко тогда был не в Москве - он давал тур по Украине. Но осторожность проявил: отказался возвращаться в Россию и остался в Незалежной. Оттуда никого не выдают, особенно по политическим мотивам, так что будет шутить дальше.

Собственно, этим сейчас и занимается:

Источник:

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Метки: Батька   беларусь   кгб   комики   лукошенко   стендап   
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746
Дедуля 2 часа назад
Эх,всех бы стендаперов туда, на Украину отправить!
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8k
Maddy8 2 минуты назад
Почему Стенд ап на русском? Пусть украинский учит)
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880
Акан 3 минуты назад
С чык чырыком шутки плохи.
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227
колян 6 минут назад
Напоминает индейца Джо
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827
SilentBob 18 минут назад
автор, спасибо за пост! оказывается этот стендапер - прикольный позитивный чел. с прикрепленного ролика поржал, сейчас пойду в youtube ещё посмотрю!
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3k
Дарвин и аморальная премия 18 минут назад
Не любит усатый диктатор слушать правду,но ничего,не долго ему с такой политикой осталось
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8k
vit 20 минут назад
Большинство комментаторов волнует либо его творчество, либой внешний вид, либо присутствие в этом всем Украины. Задержание и похищение человека спецслужбами другой страны, возможные пытки и срок за всего лишь критику власти с "юмором", пусть и не всем понятным, комментаторы считают вполне нормальным в современной цивилизованной стране, к коим они конечно же относят РФ.
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289
SoulSeeker vit 2 минуты назад
Да что там пытки, говорят что белорусское КГБ его сразу рептилоидам передаст для проведения опасных экспериментов в области стоматологии и проктологии. Правда все равно не понятно на каком основании вы называете задержание уполномоченными органами "похищением".
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1k
Мистер Робот Полчаса назад
Тут за одну его прическу "чубчик" можно арестовывать, а то можно получить моральную травму)
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4k
Leonid Полчаса назад
А из Украины машины в Белоруссия не смогут проехать со Славой в багажнике?
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6k
mr.Poher Полчаса назад
Что это? Зачем вообще популяризировать посредственность?
Очередной никто, испугался для самопиара незнамо чего, поставив себя в один ряд с сильными мира сего.
Мартиросян про них про всех очень хорошо сказал!
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3k
portroy 40 минут назад
Вот это да, выходит спецслужбы чужой страны могут безнаказанно вывести гражданина из Москвы? Чем там ФСБ занимается? Контрразведка вроде ее прямейшая обязанность. Или уже Бастрыкин в Россгвардию эту функцию передал?
А главное как они против НАТО собираются воевать, если с подручными колхозника справиться не могут?)))
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199
zz 45 минут назад
Комисаренко с дудем- это 3,14.дор с 3,14.ром, ну а если говно полезло в политику(не просто как обозреватели) и несут своё мнение то нужно отвечать. Ну дудь говно изначально, а комисаренко мог бы неплохо жить если бы не лез куда не надо(в политику), хотя для 2х метрового мужика-голос достался от 3,14.ора(денег гребет достаточно, мог бы и голос подкорректировать.
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2k
Bridge 48 минут назад
Всё верно, если в стране клоуны могут легко стать президентом, почему бы не попытать там счастья? И как раз у предыдущего рейтинг понемногу падает, скоро так и место освободится вакантное... А сказка про злое КГБ позволит получить стартовое финансирование от западных грантов и неплохой пиар.
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233k
Rusbond 48 минут назад
Выбрал правильную страну, дерьмо к дерьму.
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1k
Денис Ануфриев 55 минут назад
то есть ему незнакомый чел написал и он испугался?хм,что то они трусоваты,любой ему может так написать
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326
Карл Такойто Денис Ануфриев 46 минут назад
Это он так сказал. Наверняка информация поступила из какого то более менее проверенного источника,а не просто кто то с левого номера прикололся)) Мало ли таких приколистов может быть которые раздобыли его номер,тем более он относительно известный человек, сомневаюсь что он каждой подобной смски на Украине скрывается
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4k
mtonaka Час назад
Про сиськи и жопы можно, про власть предержащих нельзя...
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326
Карл Такойто a6m5 50 минут назад
А где он его оскорбил? Он про него не одного плохого слова не сказал,кроме того что крайне не одобряет то что он сделал.
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326
Карл Такойто Час назад
Диктаторы они очень ранимые и обидчивые, оссобенно когда у тебя 80% поддержки народа как у Лукашекнко и при этом сотни тысяч на улицах кричат уходи
Дубинами то народ забить можно,запугать и пересажать,но понимает же что на стуле без ножки сидит,что по факту он не легитимный,из окружающего мира никто его почти не признал и власть его только на страхе и репрессиях и держится,в то время как народ его презирает. Он постоянно на измене,чтобы у него не случился акт народной любви как в Казахстане- естестественно любые даже безобидные шутки и критику он воспринимает крайне болезненно как угрозу,понимая шаткость своего положения.
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170k
Татьянин день Час назад
Вот сидел бы себе на ТНТ , в Москве , выдавал бы "юмор" в стиле стендап и не чирикал !
Так нет же , решил пройтись по чик-чирику из городов и весей России .... ну и чё ?
Вот сиди теперь на Украине и не чирикай .......
Хотя по большому счету , батьке он и на хер не усрался ... просто видимо кто-то из московских "друзей" его пуганул карцером от Лукашенко .... тот сразу и испуЖался .....
Такова проза реальной жизни
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2k
Чучело Мяучело Час назад
Да кому он накуй обосрался. А вна теперь 2 комика. И кличко.
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−2
Руслан Белатов Час назад
Киселев разлогинься
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6k
Валѣнтиныч Час назад
Народный артист, всемирно известный, второй Аркадий Райкин...Россия понесла невосполнимую утрату.
Да и **Й с ним!
Утешает одно - теперь он будет поливать дерьмом Россию и Беларусь сам находясь в дерьме по самые уши. Надеюсь его не пустят обратно...
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