Решение остается в силе: Мосгорсуд запретил комику Мирзализаде появляться в России

Стендапер подавал апелляцию, но ее отклонили.
Этот хохмач - Идрак Мирзализаде. Недавно он пошутил по поводу аренды квартиры в Москве:
«Однажды вышел в подъезд, чтобы выкинуть матрас, который был "весь в говне". Предыдущие квартиросъемщики были русскими. Видимо, русские обмазываются говном и ложатся спать».
Ну и как вам - смешно? Вот и остальные тоже не смеялись. Шутника сначала избили неизвестные, потом силовики его арестовали на 10 суток.
После этого Мирзализаде судили, культурно выперли из страны и навсегда запретили здесь появляться. Кстати, когда его депортировали, он уже не смеялся и имел весьма бледный вид.
Потом он долго и плаксиво оправдывался, говорил, что «фразу вырвали из контекста», а на самом деле так он «высмеивал ксенофобию». Но его уже никто не слушал. Тогда он подал апелляцию и Замоскворецкий районный суд Москвы ее рассмотрел и даже частично удовлетворил: обязал силовиков установить «разумный срок вместо пожизненного».
Но Мирзализаде этого показалось мало и он решил бороться до конца - подал апелляцию в Мосгорсуд. Но там ее отклонили.
Так что пока комик ждет пересмотра сроков в сторону «разумного» и обмазывается известной субстанцией вдали от России.
Источник:
- Пошутившего про русских комика Идрака Мирзализаде депортируют из России
- Стендап-комика Мирзализаде избили за шутку о русских и "об*****ном матрасе"
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А вся катавасия из за того, что Идрак сказал, как легко русские мемами на другие народы разбрасываются, но если на самих бросить... И привел выдуманный пример. Если бы он знал чем всё закончится. Только вот а закончилось ли? Потому что если сказать теперь "матрассы сранные", то это уже совсем другой смыл чем раньше был - поздравляю с ценным приобретением, сами себе подосрали.
Но не пригодился
В Москву поехал
Своих встретил