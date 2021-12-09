Решение остается в силе: Мосгорсуд запретил комику Мирзализаде появляться в России

«Однажды вышел в подъезд, чтобы выкинуть матрас, который был "весь в говне". Предыдущие квартиросъемщики были русскими. Видимо, русские обмазываются говном и ложатся спать».

Ну и как вам - смешно? Вот и остальные тоже не смеялись. Шутника сначала избили неизвестные, потом силовики его арестовали на 10 суток.