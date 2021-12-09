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Решение остается в силе: Мосгорсуд запретил комику Мирзализаде появляться в России

Решение остается в силе: Мосгорсуд запретил комику Мирзализаде появляться в России (4 фото + 1 видео)

Автор:
09 декабря 2021 16:46
Сообщество : Жить в России
Метки: Мирзализаде   депортация   запрет   комик   стендап   суд   шутка   
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Стендапер подавал апелляцию, но ее отклонили.

Этот хохмач - Идрак Мирзализаде. Недавно он пошутил по поводу аренды квартиры в Москве:

«Однажды вышел в подъезд, чтобы выкинуть матрас, который был "весь в говне". Предыдущие квартиросъемщики были русскими. Видимо, русские обмазываются говном и ложатся спать».

Ну и как вам - смешно? Вот и остальные тоже не смеялись. Шутника сначала избили неизвестные, потом силовики его арестовали на 10 суток.

После этого Мирзализаде судили, культурно выперли из страны и навсегда запретили здесь появляться. Кстати, когда его депортировали, он уже не смеялся и имел весьма бледный вид.

Потом он долго и плаксиво оправдывался, говорил, что «фразу вырвали из контекста», а на самом деле так он «высмеивал ксенофобию». Но его уже никто не слушал. Тогда он подал апелляцию и Замоскворецкий районный суд Москвы ее рассмотрел и даже частично удовлетворил: обязал силовиков установить «разумный срок вместо пожизненного».

Но Мирзализаде этого показалось мало и он решил бороться до конца - подал апелляцию в Мосгорсуд. Но там ее отклонили.

Так что пока комик ждет пересмотра сроков в сторону «разумного» и обмазывается известной субстанцией вдали от России.

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Метки: Мирзализаде   депортация   запрет   комик   стендап   суд   шутка   
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187  комментариев
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4k
Артур 2 дня назад
Заступнички кричали:Идрак -не враг ! А эхо разносило-Идрак,мудак!
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13k
Пук 3 часа назад
Теперь сможет шутить про Батьку или Алиева. Посмотрим, как получится:)
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661
Hidalgo 7 часов назад
Да уберите вы уже этого Идора из ленты!! Сколько можно пиарить ущербного дегенерата!!!!!!!
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38k
Alex 8 часов назад
Пусть валит в свой засранный кишлак.
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2k
Свет в темноте 14 часов назад
России не нужны такие персонажи
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5k
Анна Петрикова 15 часов назад
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6k
Али Ди 16 часов назад
На кавказе таких нет.
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9k
Свои Пять Копеек 17 часов назад
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14k
Yorge 19 часов назад
гомик
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14k
эмосурикат прямоползающий 19 часов назад
все равно шутить не умеет, пусть на родине шутит
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31k
Григорий 21 час назад
Люлей дали правильно. Но арест и выдворение имхо уже перебор
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297
Хог Григорий 19 часов назад
а зачем оно тут нужно ? Пусть этот любитель говна на исторической родине им и обмазывается
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104
kurganzero Григорий 13 часов назад
ты то же индеец?
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11k
Inlex 21 час назад
Вынести приговор такой: "вместо пожизненного срока запретить въезд на 50 лет и пожелать комику жить 100 лет." Подпись, печать судьи.
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Литоффчег 22 часа назад
Минусы мои минусы, и почему же я помолчать не мог, да ну и пофигу:
А вся катавасия из за того, что Идрак сказал, как легко русские мемами на другие народы разбрасываются, но если на самих бросить... И привел выдуманный пример. Если бы он знал чем всё закончится. Только вот а закончилось ли? Потому что если сказать теперь "матрассы сранные", то это уже совсем другой смыл чем раньше был - поздравляю с ценным приобретением, сами себе подосрали.
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Хог Литоффчег 19 часов назад
как же это омерзительно! Тебе самому не противно защищать это существо ?
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Oleg SC 22 часа назад
Чувак сам хрем проссышь кто...талыш,родился в Азербайджане,гражданство Беларуси и долго пытался получить гражданство России.
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18k
Killgrave 23 часа назад
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Хог Литоффчег 19 часов назад
да по сути - это даже не фотожаба. Для таких ирдахов - это факты
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6k
mr.Poher День назад
Нехрен кривомордому тут делать. Пусть шутит на родине, там и оценят и может быть заплатят!
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1k
Граф Андрий День назад
всё правильно выдворить, что б другим неповадно было!!!
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Серж День назад
То есть он еще и апелляцию подавал - типа не виноват. Ну наши тоже шутить умеют - "обязал силовиков установить «разумный срок вместо пожизненного»".
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8k
Rus77 День назад
ПидРак МерзкийАлиВзаде теперь будет обмазываться говном в чуркестане!
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5k
SuperTroll День назад
Вот представляю картину: Максим Галкин на концерте в Тбилиси говорит: "Странные эти грузины, обмазываются говном и спят с овцами"...Вышел бы он живым из здания?
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9k
Juli День назад
Это ж сколько комплексов у таких идраков, что они ненавидят страну, которая кормит их вместе с половиной аула.
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