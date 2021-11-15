Схожесть современных комиков с великими советскими юмористами

Понятно, что советские шутки сегодня никто не копирует, каждый шутит по повестке и трендовым темам, меняющимся в угоду времени. Однако стиль советских юмористов и комиков прослеживается в некоторых современных звездах. Нельзя сказать, что это копирование, но сходство всё же есть.

И вот несколько ярких примеров.