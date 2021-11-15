Схожесть современных комиков с великими советскими юмористами

Современный стендап в России продолжает набирать популярность. Как и растет число желающих отхватить себе аудиторию, славу, ну и, конечно, монетизировать свой юмор. В связи с этим образовался настоящий конвейер комиков, сатириков и юмористов.
Ежегодно кто-то из них выгорает и покидает сцену, а на их место приходит сразу несколько новых «звезд». При этом каждый утверждает, что представляет собой новое веяние в юморе – уникальное и ни с чем несравнимое.
Тем не менее, многие зрители находят в российских комиках и юмористах сходство с их американскими коллегами по цеху. Поэтому уже давно устоялось мнение, что некоторые из них копируют стиль или даже воруют целые шутки именно у стендаперов из США.
Да и сами юмористы утверждают, что черпают вдохновение именно оттуда. Но только ли Запад им в этом помог? Или у нас нет прекрасных примеров советских комедиантов, чей стиль прослеживается в сегодняшних артистах? Безусловно, есть.
Понятно, что советские шутки сегодня никто не копирует, каждый шутит по повестке и трендовым темам, меняющимся в угоду времени. Однако стиль советских юмористов и комиков прослеживается в некоторых современных звездах. Нельзя сказать, что это копирование, но сходство всё же есть.
И вот несколько ярких примеров.
Казалось бы, что может быть у них общего? Поперечного неоднократно обвиняли в краже тем для шуток или даже целых заходов у западных коллег. На это тему он даже выпускал ролик, в котором утверждал: «что в 21 веке сложно придумать что-то новое, поэтому совпадения случаются, но в этом нет ничего страшного.
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Однако немало сходства у него и с прекрасным Михаилом Жванецким, чьи выступления были также наполнены насыщенной остросоциальной сатирой. Да и популярность у них довольно схожа: обоим удавалось собирать целые стадионы зрителей.
Среди юмористов не так много дуэтов, однако, эти совпадают распределением ролей вроде «бьющего и подающего». Есть в них органичное сочетание разных характеров, долголетнее существование и крепкая дружба в жизни. Разве что у порой переходят все грани абсурда.
Здесь сходств гораздо больше, ведь манера подачи у Усовича сильно похожа на стиль недавно скончавшегося Коклюшкина. Оба смотрят на публику исподлобья, монотонным и гнусавым голосом рассказывают свой материал, проявляя сдержанную эмоциональность.
Обоих объединяет не только национальность, но и экспрессивная подача материала. Ну и, конечно, оба стали настоящими юмористическими магнатами: первый создал до сих пор существующий Театр сатиры, а второй, как известно, по сути уже стал «крестным отцом» Comedy Club.
Умение импровизировать и общаться с залом всегда шло в плюс артисту. Правда, в советское время этим выделялся именно Арлазоров, умевший подогреть публику придуманными на лету шутками. Сейчас же гораздо больше комиков пытается взаимодействовать со зрителем, однако выходит это далеко не всех.
Тем не менее, харизматичный Воля по-настоящему мастер в этой нише.
Конечно, это далеко не все примеры, в которых можно найти аналогии. Однако можно точно сказать, что советская юмористическая сцена сделала для современной не меньше, чем западная. А какие примеры, по вашему мнению, имеют сходство?
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Мне кажется, что эта фраза должна звучать так: "Тем не менее, харизматичный Воля по-настоящему мастер в этом днище"...
Петросян??? Создал Театр сатиры? Аффтар, ты безграмотный идиот...
Летом 1923 года у группы энтузиастов, состоящей из сатириков журналов «Красный перец» и «Крокодил», режиссёров и актёров театра-кабаре «Летучая мышь» и камерного театра миниатюр «Кривой Джимми» появилась идея организовать сатирический театр. Весной следующего года после успеха у публики обозрения «Смешанное общество», руководство театра «Кривой Джимми» окончательно решило изменить профиль на сатирический и показывать только политические и бытовые обозрения. Для решения вопросов по организации нового театра был создан специальный совет, в который вошли драматург Виктор Типот, режиссёр Давид Гутман, режиссёр Георгий Холмский, ставший позже директором Театра сатиры.
Московский театр сатиры открылся 1 октября 1924 года.
А этот бездарь Петросян родился в 1945-м... )))