Пионерки мирового женского юмора: они заставили смеяться мир вместе с ними

Узнать о начале выступлений женщин в юморе можно благодаря книге We Killed: The Rise of Women in American Comedy. В ней собраны воспоминания и биография первых юмористок.





Справедливости ради, женщины были в комедии и раньше. Первые женщины выступали в дуэте с мужчинами. Только так они могли получить шанс показывать свой материал большой публике со сцены.

Так, например, Грэйси Эллен в паре с Джорджем Бёрнсом давали концерты до Второй мировой.