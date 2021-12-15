Пионерки мирового женского юмора: они заставили смеяться мир вместе с ними

Есть множество сфер деятельности, где гендер может играть какую-то роль. Но, согласитесь, юмор и комедия, как жанр, казалось, никогда не были территорией без женщин.
На самом деле, все не так. На заре прошлого века мир был наполнен стереотипами, в том числе и о том, что смешными могут быть только мужчины. Оговоримся, сейчас речь идет о юморе, исключительно как профессии.
В 2007 году Кристофер Хитченс написал колонку в журнале Vanity Fair, которая называлась: «Почему женщины несмешные». В этой заметке он рассуждает насчет того, почему мужчины смешнее женщин. В качестве аргументов он указывает, что в мужчинах заложен дух соперничества, им нужно быть лучше остальных. Журналист считает, что для того, чтобы заполучить руку и сердце дамы, среднестатистический мужчина должен обладать чувством юмора.
И это уже двадцать первый век, век, когда женщины добились небывалых успехов в борьбе за равноправие. Путь к профессии юмориста для дам начался в середине XX века.
Тогда к эмансипации присоединились не только активистки, но и другие до этого не активные общественной жизни женщины.
Пока весь мир восстанавливался после Второй мировой войны, американская индустрия развлечений стала набирать обороты. Принято считать, что женский стендап и юмористические выступления в том формате, который мы знаем сейчас, зародились именно в Америке 50-ых годов. С тех пор, к сожалению, дошло не так много видео первых выступлений.
Узнать о начале выступлений женщин в юморе можно благодаря книге We Killed: The Rise of Women in American Comedy. В ней собраны воспоминания и биография первых юмористок.
Справедливости ради, женщины были в комедии и раньше. Первые женщины выступали в дуэте с мужчинами. Только так они могли получить шанс показывать свой материал большой публике со сцены.
Так, например, Грэйси Эллен в паре с Джорджем Бёрнсом давали концерты до Второй мировой.
После были Люсиль Болл с Дези Арназом, а также Элейн Мэй с Майком Николсом.
Пионерками женского стендапа считают нескольких комедианток. Многие из женщин получили широкую известность уже в зрелом возрасте, выступая большую часть карьеры в клубах.
Выступление в паре не вызывало негативной реакции среди публики, к тому же, работа в тандеме позволяла увеличить номера и разнообразить выступление социальными ситуациями. Пары разыгрывали комичные сцены по ролям, например, мать и сын, а также муж и жена.
Со временем более успешные комедиантки уходили из дуэтов и делали сольные карьеры.
Элейн Мэй стала режиссером в Голливуде. Люсиль Болл стала первой женщиной-комиком, у которой была собственная продакшн-компания.
Это The Lucy Show, которое выходило на экраны с 1962 по 1968 годы. Шоу Люси - это классический ситком, основанный на комедии положения.
Позже у артисток Кэрол Бёрнет и Мэри Тайлер Мур также были свои телепередачи.
Фанни Брайс - комедиантка, которая стала известна раньше Люсиль Болл.
Брайс вела самое популярное радио-шоу «Шоу малышки Снукс».
После ее смерти на Бродвее был поставлен мюзикл «Смешная девчонка», посвященный жизни Фанни Брайс.
В 1968 году вышел фильм с одноименным названием, главную роль сыграла Барбра Стрейзанд и получила Оскар.
Стрейзанд покорила всех образом смешной и обаятельной женщины, которая смогла заставить разрушить предубеждения о том, что женщины не могут быть смешными.
Со временем менялась и тематика выступлений женщин. Джин Кэррол работала в красивом женском платье, рассказывая комичные истории о том, как быть матерью или ходить по магазинам.
Другая стендаперша, Джоан Риверс, переняла внешний облик своей предшественницы, но вперемешку с бытовым юмором жены и домохозяйки рассказывала истории о том, как быть плохой девочкой.
Эти шутки выглядели особенно неожиданно на фоне образа хорошей еврейской девочки - хранительницы очага.
Монологи Риверс шли вразрез с общепринятыми понятиями о том, что мужчина должен делать первые шаги. Она также высмеивала устоявшиеся представления о внешности и манере поведения женщин в обществе. И сейчас речь идет не о том, что делают современные звезды на публике и не про месячные, про которые на всеуслышание трубят современные феминистки.
Речь шла о тех вещах, которые кажутся приемлемыми нам и нашим родителям.
Тоти Филдс, к примеру, не подходила под принятые стандарты красоты. Она была пышкой, которая не стеснялась своих пропорций, более того, высмеивала их в своих монологах. Впрочем, за словом в карман она не лезла и в отношении других. Так, например, во время своего знакомства с группой KISS на одной из телепередач, она заявила вокалисту, что было бы забавно, если бы под всем этим гримом скрывался милый застенчивый еврейский мальчик.
Джин Симмонс был поражен, ведь он был не только евреем, но и родом из Израиля. На вопрос вокалиста, откуда она узнала об этом, Тоти Филдс ответила, что грим не может скрыть характерный нос молодого человека.
Филлис Диллер была обаятельной женщиной, но на свои выступления она надевала мешковатые вещи, чтобы не отвлекать публику приятными формами.
А зрителям она запомнилась благодаря эксцентричным костюмам и фирменной улыбке. Ее комедия строилась на абсурдности. Сама Диллер начала выступать в 40 лет, не имея ни гроша за душой и будучи матерью пятерых детей.
Филлис была не единственной артисткой с тяжелой судьбой, которые на сцене.
Момс Мэйбли - афроамериканка и первая открытая лесбиянка была изнасилована дважды, первый раз в возрасте 11 лет. Несмотря на это, она не замкнулась в себе, а комедия и юмор стали оружием в борьбе с предрассудками с ориентацией и расизмом.
Момс вдохновила многих людей и стала кумиром для оскораносной Вупи Голдберг.
Возможно, вы смотрели "Удивительная Миссис Майзел" от Амазона, в котором говорится о еврейской девушке-стендаперше. Так почему же Майзел нет среди списка основоположниц женского стендапа? Все просто: это собирательный образ, прототипом которого стали все вышеуказанные женщины.
Почему здесь нет советских женщин, например, знаменитой Фаины Раневской или женщин-звезд аншлага? Во-первых, Раевская все-таки актриса, пусть и с острым умом и замечательным чувством юмора. А звезды «Аншлага», хоть и первые, но первые русскоговорящие юмористки.
Впрочем, они заслуживают отдельного поста. В отличие от американских родоначальниц женского стендапа, за относительно небольшой промежуток времени советские и российские артистки жанра комедии создали индустрию женского юмора.
Источник:
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