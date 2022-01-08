Гоблины - это евреи: Джоан Роулинг попала в очередной скандал

Однако после всех заявлений в адрес Роулинг, комик так и не показал, о каких именно карикатурах из «Протоколов» идет речь.



Позже Стюарт заявил, что никого не хотел обвинять и на самом деле его слова про гоблинов были вырваны из контекста журналистами Newsweek.