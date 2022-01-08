Гоблины - это евреи: Джоан Роулинг попала в очередной скандал

Создательницу Гарри Поттера обвинили в антисемитизме.
На днях создательницу Гарри Поттера Джоан Роулинг обвинили в антисемитизме.
На этот раз отличился комик Джон Стюарт, который заявил, что банком Гринготтс в фильме о мальчике, который выжил, заведуют гоблины, похожие на евреев.
На это обратили внимание в издании Newsweek и опубликовали статью под названием Jon Stewart Accuses J.K. Rowling of Antisemitism in 'Harry Potter'.
По словам Стюарта, он показывал своим приятелям документ «Протоколы сионских мудрецов», в котором карикатуры на евреев напоминали вышеупомянутых гоблинов.
«Протоколы сионских мудрецов» - документ, который был создан предположительно в конце XIX века и продвигал национальную нетерпимость, а также описывал планы евреев по установлению мирового господства.
За два века выходило множество переизданий документа, а также он трактовался разными людьми, по данной причине настоящий автор неизвестен.
Однако один из издателей «Протоколов» предполагает, что автором мог быть еврейский писатель Ушер Исаевич.
Но вернемся к Джону Стюарту. Его неприязнь к образам гоблинов можно объяснить тем, что он сам родился в еврейской семье.
Однако после всех заявлений в адрес Роулинг, комик так и не показал, о каких именно карикатурах из «Протоколов» идет речь.
Позже Стюарт заявил, что никого не хотел обвинять и на самом деле его слова про гоблинов были вырваны из контекста журналистами Newsweek.
Фанаты Джоан Роулинг, наблюдая за развитием событий, отметили, что гоблины в книгах писательницы отличаются от версии, представленной на телеэкранах.
Также было замечено, что Стюарт говорит о нетерпимости, но не упомянул рабов домовых эльфов, что является какими-то двойным стандартом.
Хотя привязка волшебного банка и гоблинов к еврейским корням обсуждалась и ранее: в фильмах о Гарри Поттере в Гринготтс можно заметить мозаику, напоминающую звезду Давида.
Впрочем, данное предположение быстро было опровергнуто.
В здании, где проходили съемки - представительстве Австралии в Лондоне – лежит мозаика никак не схожая с какими-либо древними символами.
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Создательницу Гарри Поттера обвинили в антисемитизме.
Знает кошка, чьё мясо съела...
Так почему Вы ещё здесь?
Женщина пьяному мужчине:
- Мужчина, вы ассоциируется со свиньёй...
Продолжение, думаю,все знают.
Этот анекдот и должен быть ответом всем тем "умникам".
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он сам родился в еврейской семье.(/С)
Ну, дык, кому, как не ему знать, на кого похожи гоблины!
Правда не деньги, в сундук не спрячешь.
Идите найдите себе работу, дебилы !"
Но нельзя : обвинят в неприятии самих (дебилов) людей с особенностями развития.