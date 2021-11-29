Лучшие фантастические фильмы 2021 года

Не самый лучший год для этого жанра, но несколько интересных фантастических фильмов наскрести удалось.
Научно-фантастический неонуар с Хью Джекманом в главной роли от Лизы Джой, создательницы сериала "Мир Дикого Запада".
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Немецкая мелодрама с уклоном в фантастику про отношения учёного и андроида, созданного для любви. Немецкая актриса Марен Эггерт, исполнившая в фильме роль женщины-учёного, получила на Берлинском кинофестивале Серебряного Медведя за лучшую роль. Андроида сыграл Дэн Стивенс ("Аббатство Даунтон").
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Человек-паук Том Холланд и Рей Скауйокер Дейзи Ридли в фильме про планету, на которой мысли мужчин имеют визуально-звуковое воплощение.
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Самый просматриваемый фильм на платформе Amazon Prime и один из самых дорогих боевиков (бюджет $200 млн). Звёздны Лорд Крис Пратт из 2022 года отправляется в 2055-й, чтобы помочь человечеству в войне с инопланетянами.
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Масштабное начало масштабной экранизации романа Фрэнка Герберта про борьбу кланов за добычу специй в пустыне. Первый фильм уже достаточно собрал в прокате, чтобы продюсеры дали режиссёру Дени Вильнёву добро на продолжения. Режиссёр обещает во второй части больше внимания уделить женщинам "Дюны".
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Актёрский бенефис Тома Хэнкса в фильме про то, как смертельно больной учёный в постапокалиптическом мире мастерит робота, который будет после его смерти ухаживать за пёсиком. Продюсером фильма выступил Роберт Земекис ("Изгой", "Форрест Гамп"), который знает толк в фильмах, где на экране один только Том Хэнкс. Как и большинство фильмов с Томом Хэнксом "Финч" получился душевным, порой даже слишком душевным.
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Фильм Антуана Фукуа ("Тренировочный день", "Великий уравнитель") про реинкарнацию с Марком Уолбергом в главной роли.
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Упражнение на тему "Назад в будущее" с замечательными российскими актёрами Марией Ароновой и Сергеем Буруновым от режиссёра Алексея Нужного (короткометражка "Конверт" с Кевином Спейси, "Я худею", "Огонь").
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Ностальгическое продолжение "Охотников за привидениями". К своим ролям вернулись Дэн Эйкройд, Билл Мюррей и Эрни Хадсон. Снял фильм сын режиссёра оригинальной дилогии Айвана Райтмана Джейсон Райтман. В центре сюжета внуки профессора Игона Спенглера, четвёртого охотника (игравший его актёр Гарольд Рэмис скончался в 2014 году).
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Фильм про самоизоляцию, задуманный и снятый до коронавируса.
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"Война будущего" - просто одноразовый НФ-боевичок. Смотреть ТОЛЬКО отключив мозг ибо основная фантастическая предпосылка дебильна донельзя! Причинно-следственные связи? Не, не слышали. Опять же монстры. То 20 человек палят в них в упор - и хоть бы хны, то ГГ в одиночку из пистолетика (да, я видел, что там Дезерт Игл, и что?) валит троих подряд... В общем, не "Терминатор" и даже не "Звездные войны". Просто боевик-отключи-мозг с красивой картинкой.