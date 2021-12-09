10 лучших фантастических фильмов 2012-2015 годов

2077 год, человечество уже давно живёт на спутнике Сатурна, потому что после ядерной войны с инопланетянами Земля стала непригодна для жизни. На Земле остались лишь дроны и обслуживающий их персонал, например, Том Круз, работающий вахтовым методом бывший морской пехотинец. Во сне ему является Ольга Куриленко, а потом она терпит крушение на старом космическом корабле, а Том Круз её находит. В фильме ещё есть Морган Фримен, который объясняет Тому Крузу, как сильно тот заблуждался.