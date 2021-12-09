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10 лучших фантастических фильмов 2012-2015 годов

10 лучших фантастических фильмов 2012-2015 годов (10 фото + 10 видео)

Автор:
09 декабря 2021 19:05
Сообщество : Кино
Метки: Марсианин   Ридли Скотт   Том Хэнкс   Хью Джекман   кино   фантастика   фильмы   
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Предлагаем вам пересмотреть фильмы прошлого десятилетия.

"Облачный атлас" (2012) братьев/сестёр Вачовски и Тома Тыквера может быть не самый зрительский фильм, но для артистов эта картина стала настоящим подарком. Почти все актёры "Атласа" сыграли в картине по несколько ролей. По шесть разношёрстных персонажей досталось Тому Хэнксу, Холли Берри, Хьюго Уивингу и Хью Гранту. В фильме рассказываются 6 связанных между собой историй про разные реинкарнации нескольких персонажей.

Фильм капитально провалился в прокате, при бюджете в $100 млн по миру собрал чуть больше $130 млн.

Приквел к оригинальному "Чужому" (1979) и пятая картина в серии. В 2017 году Ридли Скотт снял продолжение приквела "Чужой: Завет". Ридли Скотт планирует снять как минимум ещё одного "Чужого".

Этот фильм на дурном примере героини Шарлиз Терон показывает зрителю, что если на тебя катится громадный космический корабль, то не надо убегать от него по прямой.

Брюс Уиллис и Джозеф Гордон-Левитт в роли молодого Брюса Уиллиса в фильме про корпорацию, стирающую людей из истории при помощи перемещений во времени.

Снял "Петлю времени" Райна Джонсон, который внёс свой вклад в надругательство над "Звёздными войнами", поставив "Последних джедаев". Правда, он потом оправдался перед зрителями, сочинив и сняв "Достать ножи".

2077 год, человечество уже давно живёт на спутнике Сатурна, потому что после ядерной войны с инопланетянами Земля стала непригодна для жизни. На Земле остались лишь дроны и обслуживающий их персонал, например, Том Круз, работающий вахтовым методом бывший морской пехотинец. Во сне ему является Ольга Куриленко, а потом она терпит крушение на старом космическом корабле, а Том Круз её находит. В фильме ещё есть Морган Фримен, который объясняет Тому Крузу, как сильно тот заблуждался.

Oblivion в переводе на русский значит "забвение".

Противоречащий законам физики, но мастерски сделанный и захватывающий фильм Альфонса Куарона ("Рома", "Дитя человеческое"), вернувший моду на космос в кино.

Джеймс Камерон назвал "Гравитацию" лучшим фильмом о космосе за всю историю кино.

Фильма режиссера Кристофера Нолана, снятый по сценарию его брата Джонатана Нолана. Физик-теоретик Кип Торн позаботился о том, чтобы сверхъестественная дурь, свойственная Голливуду, не коробила зрителей, хоть что-то понимающих в науке.

Изначально картину должен был снимать Стивен Спилберг, а в главной роли он видел Уилла Смита.

Только Том Круз закончил сниматься в "Обливионе", как сразу же приступил к съёмкам в ещё одной фантастике. На этот раз Круз сражается с инопланетянами в экзоскелете и умирает, но каждый раз возрождается, как в видеоигре.

Картину снял Даг Лайман, постановщик фильмов про Борна с Мэттом Деймоном.

Миллиардер затворник Нэйтан (Оскар Айзек) приглашает в свой дом, затерянный среди гор и лесов, молодого программиста Калеба (Донал Глиссон), чтобы протестировать последнюю модель разработанного им искусственного интеллекта Аву (Алисия Викандер). Калеб проверяет Аву на правдоподобность при помощи теста Тьюринга и влюбляется в неё. Ава при поддержке Калеба восстаёт против своего создателя.

Картина получила "Оскар" за лучшие спецэффекты.

Фильм Ридли Скотта про то, как на Марсе забыли Мэтта Деймона, как он там выращивал картошку, и как потом его спасали всем миром.

Самая большая неточность в картине и в романе Энди Уира, по которому она снята, это то, что на Марсе не может быть сильных песчаных бурь из-за низкого атмосферного давления.

Фильм про дроида-скаута, наделённого искусственным интеллектом, полностью повторяющим человеческий разум. То есть робот, созданный для убийства, получается возможность думать, чувствовать и творить. В главных ролях Хью Джекман, Дев Патель, Шарлто Копли и Сигурни Уивер.

Режиссёр Нила Бломкамп ("Район №9") хотел снять продолжение, но коммерческий провал фильма не позволил ему это сделать.

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Метки: Марсианин   Ридли Скотт   Том Хэнкс   Хью Джекман   кино   фантастика   фильмы   
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Daniel Rumiantsev 2 часа назад
феерический шлак вообще все. хотя пару я не смотрел, к счастью
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9k
ScorpionDS 11 минут назад
"Облачный атлас" не видел, надо глянуть, все остальные стоят того, что бы хотя бы раз глянуть.
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4k
Дмитрий 22 минуты назад
Из этого списка меня полностью разочаровал Прометей (хотя его продолжение - это вообще бред, Badcomedian отлично прошелся).
Почему народ нападает на Облачный атлас я не понимаю, я смотрел с удовольствием.
В этом списке послабее Обливион (в фильме не было ничего захватывающего, ничего неожиданного). А так - вполне неплохой набор фильмов, все стоило посмотреть.
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1k
Алексей Попов 45 минут назад
"10 лучших фантастических фильмов 2012-2015 годов" для кого лучших? Для олигофренов? "Незнайка на луне" круче этого гуанища :-))) МИНУС....
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4k
Fishki_surfer Час назад
Облачный атлас (2012) - фигня
Прометей (2012) - фигня
Петля времени (2012) - ниче так
Обливион (2013) - фигня
Гравитация (2013) - ниче так
Интерстеллар (2014) - ниче так
Грань будущего (2014) - круто
Из машины (2014) - фигня
Марсианин (2015) - ниче так
Робот по имени Чаппи (2015) - фигня
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2k
Артур Будкин 2 часа назад
из списка: "Атлас" худший, у Вачовки давно уже надо отобрать камеры, "Из машины" тогда лучший- и мысль есть, и сюжет не проседает- всё ровно и сбалансировано
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47k
zloykoyot 2 часа назад
"Самая большая неточность в картине и в романе Энди Уира, по которому она снята, это то, что на Марсе не может быть сильных песчаных бурь из-за низкого атмосферного давления." Самая большая? Стеклянная крыша жилых модулей на планете с солнечной радиацией в 12 раз выше земной не считается? Запёкшаяся кровь заткнула дыру в скафандре при разнице давлений в 1 атмосферу - это тоже херня. То же самое явление касается и затянутых полиэтиленовой плёнкой дыр в модуле после взрыва, вместо того, чтобы надуться пузырём, она от марсианского ветерка колышется. Короче там таких ляпов как говна за баней.
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2k
Илья Артамонов 2 часа назад
"Робот по имени Чаппи" и "Облачный атлас". Остальное мне не понравилось.
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