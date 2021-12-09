10 лучших фантастических фильмов 2012-2015 годов

Предлагаем вам пересмотреть фильмы прошлого десятилетия.
"Облачный атлас" (2012) братьев/сестёр Вачовски и Тома Тыквера может быть не самый зрительский фильм, но для артистов эта картина стала настоящим подарком. Почти все актёры "Атласа" сыграли в картине по несколько ролей. По шесть разношёрстных персонажей досталось Тому Хэнксу, Холли Берри, Хьюго Уивингу и Хью Гранту. В фильме рассказываются 6 связанных между собой историй про разные реинкарнации нескольких персонажей.
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Фильм капитально провалился в прокате, при бюджете в $100 млн по миру собрал чуть больше $130 млн.
Приквел к оригинальному "Чужому" (1979) и пятая картина в серии. В 2017 году Ридли Скотт снял продолжение приквела "Чужой: Завет". Ридли Скотт планирует снять как минимум ещё одного "Чужого".
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Этот фильм на дурном примере героини Шарлиз Терон показывает зрителю, что если на тебя катится громадный космический корабль, то не надо убегать от него по прямой.
Брюс Уиллис и Джозеф Гордон-Левитт в роли молодого Брюса Уиллиса в фильме про корпорацию, стирающую людей из истории при помощи перемещений во времени.
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Снял "Петлю времени" Райна Джонсон, который внёс свой вклад в надругательство над "Звёздными войнами", поставив "Последних джедаев". Правда, он потом оправдался перед зрителями, сочинив и сняв "Достать ножи".
2077 год, человечество уже давно живёт на спутнике Сатурна, потому что после ядерной войны с инопланетянами Земля стала непригодна для жизни. На Земле остались лишь дроны и обслуживающий их персонал, например, Том Круз, работающий вахтовым методом бывший морской пехотинец. Во сне ему является Ольга Куриленко, а потом она терпит крушение на старом космическом корабле, а Том Круз её находит. В фильме ещё есть Морган Фримен, который объясняет Тому Крузу, как сильно тот заблуждался.
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Oblivion в переводе на русский значит "забвение".
Противоречащий законам физики, но мастерски сделанный и захватывающий фильм Альфонса Куарона ("Рома", "Дитя человеческое"), вернувший моду на космос в кино.
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Джеймс Камерон назвал "Гравитацию" лучшим фильмом о космосе за всю историю кино.
Фильма режиссера Кристофера Нолана, снятый по сценарию его брата Джонатана Нолана. Физик-теоретик Кип Торн позаботился о том, чтобы сверхъестественная дурь, свойственная Голливуду, не коробила зрителей, хоть что-то понимающих в науке.
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Изначально картину должен был снимать Стивен Спилберг, а в главной роли он видел Уилла Смита.
Только Том Круз закончил сниматься в "Обливионе", как сразу же приступил к съёмкам в ещё одной фантастике. На этот раз Круз сражается с инопланетянами в экзоскелете и умирает, но каждый раз возрождается, как в видеоигре.
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Картину снял Даг Лайман, постановщик фильмов про Борна с Мэттом Деймоном.
Миллиардер затворник Нэйтан (Оскар Айзек) приглашает в свой дом, затерянный среди гор и лесов, молодого программиста Калеба (Донал Глиссон), чтобы протестировать последнюю модель разработанного им искусственного интеллекта Аву (Алисия Викандер). Калеб проверяет Аву на правдоподобность при помощи теста Тьюринга и влюбляется в неё. Ава при поддержке Калеба восстаёт против своего создателя.
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Картина получила "Оскар" за лучшие спецэффекты.
Фильм Ридли Скотта про то, как на Марсе забыли Мэтта Деймона, как он там выращивал картошку, и как потом его спасали всем миром.
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Самая большая неточность в картине и в романе Энди Уира, по которому она снята, это то, что на Марсе не может быть сильных песчаных бурь из-за низкого атмосферного давления.
Фильм про дроида-скаута, наделённого искусственным интеллектом, полностью повторяющим человеческий разум. То есть робот, созданный для убийства, получается возможность думать, чувствовать и творить. В главных ролях Хью Джекман, Дев Патель, Шарлто Копли и Сигурни Уивер.
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Режиссёр Нила Бломкамп ("Район №9") хотел снять продолжение, но коммерческий провал фильма не позволил ему это сделать.
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Почему народ нападает на Облачный атлас я не понимаю, я смотрел с удовольствием.
В этом списке послабее Обливион (в фильме не было ничего захватывающего, ничего неожиданного). А так - вполне неплохой набор фильмов, все стоило посмотреть.
Прометей (2012) - фигня
Петля времени (2012) - ниче так
Обливион (2013) - фигня
Гравитация (2013) - ниче так
Интерстеллар (2014) - ниче так
Грань будущего (2014) - круто
Из машины (2014) - фигня
Марсианин (2015) - ниче так
Робот по имени Чаппи (2015) - фигня