10 фильмов про советское будущее

Голливуд едва не с самого своего рождения опасался бунта роботов и новых технологий. В СССР будущее не казалось смертельно опасным и непредсказуемым, и даже вышедший из-под контроля киборг у нас превращался не в терминатора-убийцу, а в самого человечного человека. Недалекое светлое будущее, показанное в фантастической комедии “Его звали Роберт”, настраивает зрителя на лирическую волну, дарит веру в человечество, в его разум и чувства. Ну, и необъятная наша Родина в этой картине красива, как никогда.







Туманность Андромеды (1967)