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10 фильмов про советское будущее

10 фильмов про советское будущее (11 фото)

Автор:
03 декабря 2021 08:45
Сообщество : Кино
Метки: СССР   актеры   будущее   кино   подборка   роль   фантастика   фильм   
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Каким видели в СССР будущее человечества.


Так уж получилось, что СССР в 1990-х перестал существовать, но его культурное наследие, мечты его лучших представителей о светлом будущем никуда не делись. Мы собрали в одну подборку картины с мечтами советских сценаристов и режиссеров о будущем, в котором Советский Союз станет ведущей мировой державой. Получилось красиво и немного грустно – такие перспективы растрачены!



Космический рейс (1935)

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В комиксах Marvel это называлось “днями минувшего будущего” – в молодом на тот момент Советском Союзе в 1935 году предполагали, что уже через десять лет ракеты унесут человека к Луне, а блистательный фантастический фильм “Космический рейс” продемонстрировал эту возможность в самых мельчайших подробностях. Увы, мировая война помешала планам Циолковского доставить человека в космос в ближайшие годы, но тяга к небу нас не оставила и минувшее будущее все-таки наступило, пусть не в 1940-х, но в 1960-е.




Небо зовет (1959)

Культовый советский фантастический триллер “Небо зовет” весьма точно предугадал конкуренцию в битве за космос между США и СССР – картина посвящена покорению Марса, причем сначала две сверхдержавы берутся за сложный полет к красной планете вместе, но позже разделяются. Разумеется, капиталисты оказываются алчными и недальновидными, что приводит экспедицию к катастрофе. Советская же космическая программа берет основательностью, самоотверженностью и высочайшим профессионализмом. Советский человек – он такой, да!




Планета бурь (1961)

Наш главный фантастический шедевр “Планета бурь” вместе с вышеописанной лентой “Небо зовет” стали, буквально, объектами лютой зависти американского кинематографа – их закупили для западного проката, но нещадно искромсали и превратили в “бэшки” для непривередливой публики. А ведь в той же “Планете” Клушанцева интересно не только то, как космические исследователи покоряют Венеру, но и та мощь советского человека, которой можно было достичь, лишь строя коммунистическое будущее. И да, наши космолеты – лучшие в мире!




Его звали Роберт (1967)

Голливуд едва не с самого своего рождения опасался бунта роботов и новых технологий. В СССР будущее не казалось смертельно опасным и непредсказуемым, и даже вышедший из-под контроля киборг у нас превращался не в терминатора-убийцу, а в самого человечного человека. Недалекое светлое будущее, показанное в фантастической комедии “Его звали Роберт”, настраивает зрителя на лирическую волну, дарит веру в человечество, в его разум и чувства. Ну, и необъятная наша Родина в этой картине красива, как никогда.




Туманность Андромеды (1967)

К произведениям Ивана Ефремова можно относиться по-разному, но одного у этого фантаста не отнять – подобно главным мастерам этого жанра он сумел создать уникальное видение будущего, которое впечатляет детальностью и проработанностью идеологической и социальной платформы. Книги Ефремова – к одноименной экранизации “Туманности Андромеды” это тоже имеет прямое отношение – это описание светлого коммунистического завтра, в котором мир больше не тратит время и силы на бессмысленные войны, всё в нем делается для и во благо человека.




Москва – Кассиопея (1974)

Авторы дилогии “Москва - Кассиопея” и “Отроки во вселенной” взяли на себя сложную задачу – будущее им нужно было показать в двух измерениях. Изначально сюжет заглядывает совсем недалеко в завтра, когда станут доступны межзвездные перелеты, чтобы отправить семерку первопроходцев. Затем же создатели картины должны показать заметно убежавшее для космонавтов вперед, согласно общей теории относительности Эйнштейна, время. И с тем, и с другим фильмы справляются. Советское будущее этих фантастических лент прекрасно.




Большое космическое путешествие (1975)

Поставленное по пьесе Сергея Михалкова “Большое космическое путешествие” – практически брат-близнец картины “Москва - Кассиопея” с той лишь поправкой, что в данном случае взрослые не решаются отправить детей в космос одних, а посылают вместе с ними опытного капитана. И опять – большая часть сюжета фильма разворачивается на борту звездолета, но в момент принятия решения о полете и на этапе подготовки мы можем видеть светлое советское будущее, в котором детям доверяют строить новый счастливый мир.




Петля Ориона (1980)

Впечатляющий, но отчего-то не слишком любимый публикой и зрителями фантастический фильм “Петля Ориона” еще в 1980 году начал готовить советского человека к скорой встрече с братьями по разуму. Будущее в картине демонстрирует счастливую кооперацию стран всего мира – ООН здесь является подлинным главным властным органом Земли, но каждая отдельная страна имеет свой путь развития. СССР делает ставку на космические перелеты, поэтому именно нашему кораблю и экипажу поручается войти в контакт с пришельцами, летящими к Солнцу.




Тайна третьей планеты (1981)

Под заголовок “Тайна третьей планеты” мы хотим поместить весь спектр картин об Алисе Селезневой, девочке из Москвы конца XXI века, героине многочисленных книг Кира Булычева. Будущее в “Тайне”, “Гостье из будущего” или “Лиловом шаре” предстает разным, но в нём всегда присутствует достигшее пика своего развития советское социалистическое общество. Конечно, в будущем советский человек покоряет космос, конечно, он изучает прошлое с помощью машины времени, конечно, выстраивает контакты с инопланетянами. Лучшего будущего не придумаешь.




Через тернии к звездам (1981)

Сюжет одного из самых красивых советских фантастических фильмов “Через тернии к звёздам” забрасывает зрителей аж в 2221 год, в эпоху счастливого процветания общества, время космических открытий и покорения галактических миров. Попавшая на Землю инопланетянка восхищается достижениями нашей цивилизации, она мечтает присоединиться к советскому обществу, стать его частью, однако и ей есть что передать нашим потомкам – Нийя предупреждает человечество об опасности экологических катастроф и исчерпания природных ресурсов.

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Метки: СССР   актеры   будущее   кино   подборка   роль   фантастика   фильм   
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42k
Крайт 2 часа назад
Смотрю, слушаю и беззвучно и безслёзно плАчу, в душЕ своей, об безвозвратно ушедшем времени далёкого детства...

Ссылка www.youtube.com
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−8
Олег Литвяк 2 минуты назад
Есть сайт thetruesize.com - показывает реальные размеры стран на карте - это на предмет необъятности. Прекрасно помещается в Африке. По размеру населения Россия на 9 месте в мире и неуклонно сокращается, уступая Нигерии и Бангладешу.
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6k
Александр Зотов 8 минут назад
с той лишь поправкой, что в данном случае взрослые не решаются отправить детей в космос одних, а посылают вместе с ними опытного капитана.
----
в "большом космическом" дети никуда не летали. Это эксперимент был
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8k
Izrin Maria Полчаса назад
«Аэлита» классический советский немой художественный фильм Якова Протазанова, вольная экранизация одноимённого фантастического романа А. Н. Толстого. Премьера состоялась в Москве в электротеатре «Арс» 25 сентября 1924 года.
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837
LisA Полчаса назад
отпустите меня в прошлое, там было такое хорошее будущее
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13k
Alex Ato 55 минут назад
Гостья из будущего - "будущее" тоже присутствует
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4k
livaneth Час назад
Алису, кстати пересняли.
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46k
zloykoyot Час назад
"Поставленное по пьесе Сергея Михалкова “Большое космическое путешествие” – практически брат-близнец картины “Москва - Кассиопея”. Это в чём же, автор? В том, что детей в космос отправили и на этом всё?
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