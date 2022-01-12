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Собрались выкидывать елку? Остановитесь! Здесь собраны неплохие идеи

Собрались выкидывать елку? Остановитесь! Здесь собраны неплохие идеи (15 фото)

Автор:
12 января 2022 20:37
Метки: Юмор   елка   ель   кот   новый год   праздники   сосна   
1242
15
Новогодние праздники отгремели, а это значит, что пора расставаться с лесными красавицами. Обычно мы их просто относим на помойку, но существуют варианты получше. В этом посте только best of the best!
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Метки: Юмор   елка   ель   кот   новый год   праздники   сосна   
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3  комментария
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1k
Сергей Ковалев 46 минут назад
Выбрасывать елку до Майских- моветон.
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2k
Sandmännchen (DDR) 59 минут назад
Если у Вас нету ёлки - то и ...
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Комментарий удален. Причина: порнография
602
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Richard

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