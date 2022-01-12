Собрались выкидывать елку? Остановитесь! Здесь собраны неплохие идеи

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Новогодние праздники отгремели, а это значит, что пора расставаться с лесными красавицами. Обычно мы их просто относим на помойку, но существуют варианты получше. В этом посте только best of the best!
1. Все знают, что кошки обожают хвойные деревья. Так порадуйте домашних питомцев. Только посмотрите, какая это крутая идея
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3. А если руки растут из правильного места, то можно смастерить вот такой табурет. P.S. Нет, не из березы - это просто краска
4. Жители частного сектора не спешат выкидывать елки, так как из них получаюся отличные каркасы для чучела масленицы
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