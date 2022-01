Собрались выкидывать елку? Остановитесь! Здесь собраны неплохие идеи

Новогодние праздники отгремели, а это значит, что пора расставаться с лесными красавицами. Обычно мы их просто относим на помойку, но существуют варианты получше. В этом посте только best of the best!

0

1. Все знают, что кошки обожают хвойные деревья. Так порадуйте домашних питомцев. Только посмотрите, какая это крутая идея 0 Источник:

×

×

2. 0 Источник:

3. А если руки растут из правильного места, то можно смастерить вот такой табурет. P.S. Нет, не из березы - это просто краска 0 Источник:

4. Жители частного сектора не спешат выкидывать елки, так как из них получаюся отличные каркасы для чучела масленицы 0 Источник:

5. Если выкидывать елку лень, то есть несколько вариантов 0 Источник:

6. Можно подождать до лета - будет теплее и приятнее выходить на улицу 0 Источник:

7. Эта елка рекордсмен - ее выбросили 26 декабря 0 Источник:

8. Уже работают специальные службы 0 Источник:

9. Если решили выкидывать дерево самостоятельно, то сделайте это максимально креативно 0 Источник:

10. 0 Источник:

11. 0 Источник:

12. 0 Источник:

13. Скоро таких новостей будет много 0 Источник: