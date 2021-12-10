Разоблачитель США: история судов и правды Ассанжа

Будущая легенда журналистики Джулиан Пол Ассанж родился в 1971 году в Австралии. Детство у мальчика было трудным: его мать была одинокой, но однажды встретила мужчину.

Человек этот оказался причастен к одной из самых жутких сект в истории – «Семье». Если коротко, на молодого Ассанжа не мог не повлиять тот факт, что в секте было принято изымать из семей детей, и с самого детства промывать мозги.