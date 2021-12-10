Разоблачитель США: история судов и правды Ассанжа

Имя Джулиана Ассанжа известно почти всем: он публиковал видео с расстрелами американскими войсками мирных жителей в Ираке и прочие бесчинства американцев на чужих землях. Сегодня британский суд постановил, что журналист должен быть экстрадирован в Штаты, где в тюрьме ему грозит пожизненный срок. Рассказываем историю самого ненавидимого американскими властями человека.
Детство
Будущая легенда журналистики Джулиан Пол Ассанж родился в 1971 году в Австралии. Детство у мальчика было трудным: его мать была одинокой, но однажды встретила мужчину.
Человек этот оказался причастен к одной из самых жутких сект в истории – «Семье». Если коротко, на молодого Ассанжа не мог не повлиять тот факт, что в секте было принято изымать из семей детей, и с самого детства промывать мозги.
Из истории известны и другие случаи, связанные с «Семьей» - например, в психиатрической больнице «Ньюхэвен» все работники были членами секты. В итоге пациентов «лечили», по большей части, двумя способами: ЛСД и лоботомия.
Но мать с сыном смогли вырваться из кошмара этой организации и сбежать. Правда, еще долгое время на ночь свет в их доме не гасился. Мальчик быстро замкнулся в себе, и единственным его хобби стало программирование.
Начало карьеры
В этом он действительно преуспел: уже в 16 лет вместе с друзьями он создает сообщество Worms Against Nuclear Killers («Черви против ядерных убийц»). Примечателен кодекс их сообщества: не повреждать системы, но делиться информацией.
Из книг Ассанж предпочитал научную и классическую литературу. Его никнейм Mendax взят из оксюморона Горация: «благородный лжец» (splendide mendax).
Уже в 20 лет Ассанж вместе с компанией таких же молодых людей попадает под арест за взлом сервера канадской телекоммуникационной компании. Правда, тогда молодой человек отделался лишь штрафом: хоть он и признал себя виновным, ущерба у компании практически не было.
Позже посыпались и новые обвинения: его подозревали в краже 500 тысяч долларов у Ситибанка и во всевозможном хакерстве. Доказать, правда, кражу не смогли, но очень хотели.
В итоге в 2006 году, спустя годы «скитаний», он создает WikiLeaks. Сайт с самого начала работает в Швеции: расследователь был уверен, что именно в этой стране самое лояльное отношение к журналистам.
WikiLeaks
Первым материалом на сайте, с этих пор ставшем этакой легендой, стала публикация секретной информации США. Ссылки были внушительными, но слишком уж они были шокирующими. Особо к группе энтузиастов никто не относился с должным уважением. А зря.
Потому что уже спустя недолгое время на сайте было опубликованы сотни и тысячи материалов о войне в Афганистане и Ираке. А еще чуть позже вышел материал о пытках в Гуантанамо.
На тот момент в тюрьме было 780 арестантов, среди которых 380 военных, из которых 220 – террористы. И непонятно, за что задержали и пытают остальных 400 человек. США не стали отвечать на этот вопрос.
Более того, выяснилось, что в графе «причина ареста» у многих стоял прочерк. Издание опубликовало тогда сотни страниц допросов, секретных документов и рапортов. И все это под отрицания происходящего кошмара Вашингтоном.
А еще чуть позже в Интернете появились многочисленные фото и видеоматериалы, на которых американские военные издевались над заключенными. И все это под милую улыбочку. В этот же момент расследователь заявляет, что в скором времени опубликует 15 тысяч (просто вдумайтесь) документов Пентагона.
С тех пор для американского правительства Ассанж становится личным врагом. Открывается охота на ведьм: ловят вообще всех хакеров, даже тех, кто в Даркнет заходил ради интереса. Но все это было бессмысленно. Тогда ФБР находит другой способ ловли «преступника».
В 2010 году в Швеции заводится дело об изнасиловании Ассанжем двух женщин. При этом в Швеции, где с насильниками в медиа разговор короткий, СМИ пишут, что это лишь попытка убрать неугодного человека. А обе дамочка оказались теми еще лгуньями. Так, они обе путались в показаниях, а одна заявила, что Ассанж спал с ней, не сказав о романе с другой.
В скором времени в одном из СМИ Ассанж открыто говорит, что это дело – политическое. И сразу после этого как по мановению волшебной палочки обвинения с него снимаются. Но затем дело постоянно то возбуждали вновь, то замораживали.
Убежище
В конечном счете Ассанж был вынужден просить политического убежища в Эквадоре. В посольстве страны в Лондоне он провел 7 лет.
В 2015 году срок давности обвинения по изнасилованию истек. Но в 2019 году Эквадор заявляет, что больше он «терпеть» Ассанжа не намерен. Об отмене решения заявляет лично президент страны.
Тут, казалось бы, решение только за одной страной. Но не все так просто. Эквадор – весьма бедная латиноамериканская страна, которая в 2010 году разорвала дипотношения с США. В 2017 году в стране избирают президента Ленина Морено (имя в честь того, кого вы подумали).
Он говорил, что и дальше не будет выдавать Ассанжа Штатам. Но выдача британской полиции – другое. Свое решение посольство страны аргументировало тем, что Ассанж якобы нарушил международные конвенции.
Но если копнуть еще глубже, выяснятся интересные детали об Эквадоре: в Венесуэле, которая всеми силами ненавидит США и находится со страной чуть ли не в состоянии войны, в какой-то момент появился самопровозглашенный президент Гуаидо с проамериканскими взглядами. И первыми его поддержали США, Перу, Мексика и Эквадор. Такие дела.
Интересно еще и то, что Швеция отказалась возобновлять дело против Ассанжа, но в 2019 году возобновила дело. Но после вновь закрыто в связи с тем, что доказательная база оказалась очень и очень слабой.
Хотя все это не очень удивительно: в том же в 2010 году в США открывается расследование против журналиста по подозрению в нарушении закона о шпионаже от 1917 года. Максимальное наказание – смертная казнь.
Арест
В 2019 году Ассанжа арестовывают на 50 недель из-за нарушения освобождения под залог (в 2012 году он сбежал из-за преследования Швецией). Но вот незадача: срок истек, а журналиста не отпустили. Основанием стал процесс по делу об экстрадиции в США.
Тем временем в июне прошлого года Минюст США утвердил новое обвинительное заключение. Там нет дополнительных пунктов, но оно «расширяет масштаб сговора, существовавшего вокруг предполагаемых взломов компьютеров, в которых ранее обвинялся Ассанж». Так, Минюст решил, что за публикацию материалов в тюрьме Ассанж может посидеть 175 лет.
Дело об экстрадиции продолжалось. 24 февраля прошлого года начались слушания по запросу США. Они были остановлены из-за пандемии, но в сентябре возобновились. Судья Ванесса Барайтсер 4 января этого года решила, что журналиста нельзя экстрадировать в США из-за того, что он страдает расстройством аутического спектра и клинической депрессией: то есть он может покончить с собой.
В то же время между Британией и США действует соглашение, согласно которому запрещена экстрадиция лиц, которых обвиняют в политических преступлениях. Но судья заявила, что власти США выдвинули обоснованные обвинения, хотя защита указывала, что дело политическое.
В начале июля Вашингтону пришлось пойти на новые ухищрения: Минюсту пришлось пообещать, что в случае экстрадиции Ассанжа не поместят в тюрьму максимально строгого режима и не ограничат в правах на посещения и общение. А также гарантировал перевод в Австралию для отбывания срока.
Справедливости ради, стоит отметить, что есть и другая сторона: в прозападных СМИ в России и в зарубежных таблоидах Ассанжа обвиняют в антисемитизме, работе на российское правительство и во многих других «преступлениях». Доказательств, правда, собрать достаточно почему-то не получается.
Сегодня апелляционный суд в Лондоне по жалобе США разрешил экстрадицию Ассанжа. Решение, конечно, может быть оспорено адвокатами расследователя, но все мы знаем, чем это закончится. В конце концов, выигрывает сильнейший.
Источник:
- Чем Ассанж занимался в посольстве Эквадора: видео с камер наблюдения
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Уверен, скоро фонд его имени создадут и будут вручать премии за вклад в свободу информации.
В Россию нужно было бежать Асанжу ,жил бы нормально ,как Сноуден ..